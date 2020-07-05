Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
ИнтерфаксИнтерфакс

ВОЗ прекратила испытания трех препаратов против COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прекратила испытания противомалярийного гидроксихлорохина и препаратов для носителей ВИЧ лопинавир и ритонавир в качестве средств для лечения пациентов с COVID-19.В источнике
С чего всё началось
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) закончила испытывать на людях, зараженных коронавирусом, лекарство против малярии - гидроксихлорохин и антиретровирусный препарат - лопинавир/ритонавир.
Газета.Ruвчера в 14:58
Подробнее о событии

Эдигер назвал ВОЗ «недобросовестным» источником информации о вакцинах против коронавируса

Народные новости05:17

ВОЗ остановила испытания трёх лекарств от коронавируса

Life.ruвчера в 14:23

ВОЗ прекратила испытания некоторых лекарств на пациентах с COVID-19

Газета.Ruвчера в 14:58

ВОЗ остановила испытания трех препаратов от коронавируса

Lenta.ruвчера в 14:53

ВОЗ прекратила испытания нескольких препаратов от COVID-19

ТАССвчера в 14:36

ВОЗ остановила испытания нескольких препаратов от коронавируса

РБКвчера в 15:55

ВОЗ остановила испытания трех препаратов от коронавируса

РИА Новостивчера в 14:13
Реклама

Кабмин выделил регионам более 4 млрд рублей на временные рабочие места

«Более 4 млрд рублей будет направлено регионам в 2020 году на частичное возмещение расходов по оплате труда сотрудников при создании временных рабочих мест», — сообщили в пресс-службе кабмина.
RT на русском06:20
28
Реклама
Реклама
Реклама

Зеленский: Украина вернет «все свои» территории

Одесса, Украина, 5 июля 2020, 10:51 — REGNUM Украина вернет «всех своих людей и территории», заявил 5 июля президент Украины Владимир Зеленский во время торжеств по случаю празднования дня военно-морских сил Украины, которые проходят в Одессе.
REGNUM03:51
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама