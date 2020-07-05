ВОЗ прекратила испытания трех препаратов против COVID-19
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прекратила испытания противомалярийного гидроксихлорохина и препаратов для носителей ВИЧ лопинавир и ритонавир в качестве средств для лечения пациентов с COVID-19.В источнике
С чего всё началось
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) закончила испытывать на людях, зараженных коронавирусом, лекарство против малярии - гидроксихлорохин и антиретровирусный препарат - лопинавир/ритонавир.
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