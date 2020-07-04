с чего всё началось

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) остановила испытания противомалярийного препарата гидроксихлорохин, а также препаратов лопинавир и ритонавир в рамках тестов для поиска лекарства от коронавируса COVID-19.

Единоборства Макгрегор выразил соболезнования Нурмагомедову, потерявшему отца Бой между ирландцем и россиянином состоялся в октябре 2018 года. Тогда досрочную победу одержал Хабиб Нурмагомедов. 6

Кино На фестивале в Сан-Себастьяне покажут фильм «Еще по одной» Фильм хотели показать и на Московском Международном кинофестивале, но из-за больших сомнений в его проведении было принято решение представить «Еще по одной» на испанском смотре. 1

Происшествия Адвокат раскрыл детали задержания следователя СКР по делу о взятке Источники РБК и информагентств уточняли, что речь идет о старшем следователе по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел СКР Руслане Миниахметове. 1

Шоу-бизнес Появилось фото певицы МакSим после долгой реабилитации Продюсер певицы МакSим (Марины Абросимовой) Маргарита Соколова разместила в своем инстаграме фотографию, на которой артистка стоит на теннисном корте с тренером. 4

Футбол «Вильярреал» – «Барселона». Прогноз Максима Калиниченко Эксперт сайта ВсеПроСпорт.ру - бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко - сделал свой прогноз на матч 34-го тура испанского чемпионата «Вильярреал» – «Барселона».

Футбол «Локомотив» и «Сочи» сыграли вничью в матче с незабитым пенальти Матч 26-го тура чемпионата России по футболу между московским «Локомотивом» и «Сочи» завершился вничью 0:0. Встреча прошла на столичной «РЖД Арене».

Происшествия На юго-западе Японии из-за ливней погибли 18 человек По последним данным, свыше 200 тыс. человек получили рекомендации или указание к эвакуации в префектурах Кумамото и Кагосима, где в некоторых районах продолжает действовать максимальный - пятый - уровень опасности, который подразумевает, что существует непосредственная угроза для жизни людей. 53

Технологии Названы привычки, которые могут угнетать работу мозга Академики определили, какие привычки могут негативно влиять на человеческий мозг.

Общество МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства. 1,4K