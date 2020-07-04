с чего всё началось

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) остановила испытания противомалярийного препарата гидроксихлорохин, а также препаратов лопинавир и ритонавир в рамках тестов для поиска лекарства от коронавируса COVID-19.

Единоборства Бернс заразился коронавирусом, его бой с Усманом на UFC 251 отменен Участник главного боя ивента - Гилберт Бернс (19-3) - выбыл из поединка против Камару Усмана (16-1) после того, как его тест на коронавирус дал положительную реакцию.

Энергетика Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне превысила $43 Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,86% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигла $43,23 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 21:28 мск.

Спорт WADA ожидает отстранения 50 российских спортсменов из-за допинга Ранее Общественная служба новостей сообщала, что WADA может не получить финансирование от США.

Здоровье Кардиолог назвала самый полезный для сердца витамин Кардиолог и терапевт Ирина Мурадян объяснила, какой витамин играет важную роль в профилактике заболеваний сердца и сосудов. 50

Политика Путин выступил против полной замены очного обучения на дистанционное Президент РФ Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ в формате видеоконференции выразил мнение, что очное обучение не может быть полностью заменено на дистанционное. 173

Происшествия В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали.

Хоккей Мальцев заявил о нежелании возвращаться из «Нью-Джерси» в КХЛ Нападающий системы «Нью-Джерси» Михаил Мальцев прокомментировал слухи о возможном возвращении в Европу в связи с переносом начала нового сезона НХЛ на январь 2021 года.

Энергетика Транзит газа через Украину сократился на 45% Транзит газа через украинскую газотранспортную систему в первой половине 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 45% и составил 24,9 млрд кубометров, сообщил Оператор ГТС Украины. 38

Автоспорт Пилот «Мерседеса» Боттас выиграл квалификацию Гран-при Австрии Финский пилот "Мерседеса" Валлтери Боттас стал победителем квалификации стартового этапа "Формулы-1" Гран-при Австрии.

Армия и оружие США получили замену российским ракетным двигателям РД-180 Первый тестовый жидкостный ракетный двигатель BE-4, который должен заменить российский аналог — РД-180 прибыл на завод в Алабаме, сообщила компания United Launch Alliance (ULA, совместное предприятие корпораций Boeing и Lockheed Martin). 1,3K

Космос Ученый рассказал, кого могут встретить люди на Марсе Также как нельзя исключить возможность встретиться с ранее занесенными человечеством на Марс, например, земными формами жизни, которые еще могут и модифицироваться в новых условиях", — сказал Орлов. 25

Здоровье Пандемия коронавируса. Статистика за 3 июля Около 513 тысяч заболевших скончались. В России, по официальным данным на 3 июля, коронавирус выявили у 667 883 человек.