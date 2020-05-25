Коронавирус
Российская газетаВОЗ приостановила испытания гидроксихлорохина против COVID-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила клинические испытания препарата гидроксихлорохин в лечении коронавируса, сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. По его словам, организация намерена провести "адекватную оценку потенциальных преимуществ и вреда препарата".
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Экономика
Путин подписал закон об увеличении страховки по некоторым вкладам
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о распространении системы страхования вкладов (ССВ) на некоммерческие организации и об увеличении до 10 миллионов рублей размера страхового возмещения по счетам граждан в отдельных случаях, например, при получении наследства или продаже жилья.
РИА Новости 07:01
Армия и оружие
Российские военные заблокировали американский патруль в Сирии
В Твиттере появилось короткое видео того, как российские военные в очередной раз заблокировали движение американского военного конвоя в Сирии.
Военное дело 03:55
Энергетика
FT: в США 17 компаний по добыче сланцевой нефти подали на банкротство
Компании по добыче сланцевой нефти в США находятся под серьезным давлением из-за падения спроса вследствие пандемии коронавируса, 17 производителей в этом году уже начали процедуру банкротства.
ТАСС 08:17
Политика
Путин утвердил повышение предельного возраста ректоров до 70 лет
Поправки в Трудовой кодекс позволяют увеличить предельный возраст для ректоров с 65 лет до 70 лет без права продления, установить ограничение - не более трех сроков, а также предусмотреть заключение трудовых договоров с руководителями государственных и муниципальных вузов и научных организаций на срок не более пяти лет.
Российская газета 07:43
Происшествия
За злоупотребления из МВД уволены два генерала
По отрицательным мотивам уволены из МВД России два замначальника следственного департамента, генералы юстиции Александр Краковский и Александр Бирюков.
Вести.Ru 09:30
Шоу-бизнес
Светлана Лобода выложила фото без ретуши после обвинений в пластике
Светлана Лобода поделилась с поклонниками фотографией без ретуши.
Территория новостей вчера в 12:58
Общество
Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы
Стокгольм, 25 мая 2020, 22:32 — REGNUM Сильный экономический спад и рост безработицы, несмотря на отказ от карантинных мер в период пандемии коронавируса, наблюдается в Швеции.
REGNUM 15:32
Гаджеты
Обнародованы цены всех моделей нового iPhone 12
Народные новости 06:02
Общество
Шувалов опроверг сообщения о перелетах его семьи во время пандемии
Глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов в интервью РБК заявил, что члены его семьи не пользовались частным самолетом во время пандемии COVID-19.
РБК 05:14
Экономика
Новую льготу получат жители России с пенсией менее 24 тысяч рублей
В документе указывается, что граждане и предприятия будут получать рассрочку.
Evo-rus.com 14:46
Общество
Мишустин призвал россиян не спешить на отдых за границу
Председатель Правительства России Михаил Мишустин обратился к россиянам с просьбой пока не планировать отдых за рубежом.
КМВ Новости 09:11
Шоу-бизнес
Победительницей «Холостяка» стала Барбара Пино
Шоу Холостяк на ТНТ подошло к концу. Его победительницей стала Барбара Пино. Финал шоу состоялся в воскресенье, 24 мая.
iReactor вчера в 09:26
Здоровье
Часть Германии полностью отказалась от карантина
Тюрингия - первая из немецких земель и первый регион Европы, который с 6 июня решил полностью отказаться от всех карантинных ограничений.
MedikForum.ru 08:10
Общество
Volkswagen выплатит очередную компенсацию пострадавшим от Дизельгейта
Высший суд страны постановил, что Volkswagen должен выкупить автомобили, оснащенные поражающими устройствами, но потребители должны принять текущую стоимость автомобиля, исходя из пробега, который они проехали с момента его покупки, а не цены покупки.
SpeedMe 16:42
Космос
Virgin Orbit провела испытания системы воздушного запуска ракеты
Работы по демонстрации системы запуска ракеты LauncherOne провела американская компания Virgin Orbit 25 мая, сообщает пресс-служба компании в своем Twitter.
ИА Красная Весна 16:35
Шоу-бизнес
Пригожин ответил Шнурову на «стишки» о бедственном положении артистов
News.ru 23 мая в 23:57
Происшествия
СК проверяет данные о массовых вечеринках в Москве, Новосибирске и Красноярске
Следователи проверяют данные о массовых вечеринках в Москве, Новосибирске и Красноярске во время действия режима самоизоляции, сообщили журналистам в пресс-службе Следственного комитета РФ.
ТАСС 16:45
Политика
Небензя обвинил США в создании протектората из Украины
США "фактически создали протекторат" из Украины после майдана, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Газета.Ru 15:37
Общество
В Москве умерли еще 76 пациентов с коронавирусом
В Москве за последние сутки умерли еще 76 пациентов, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция COVID-19, сообщил оперативный штаб.
Ведомости 16:47
Наука
В ближайшие годы болота дельты Миссисипи могут уйти под воду
Ученые считают, что повышение уровня моря и глобальное потепление могут привести к тому, что в ближайшее время болота дельты Миссисипи уйдут под воду.
Goroday.ru 03:43
Общество
Заммэра Москвы перечислил новые этапы снятия ограничений
Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал об этапах снятия ограничений в Москве.
Газета.Ru 05:33
Экономика
Сенаторы предложили механизм обязательной закупки российских товаров
Авторы законопроекта хотят наделить правительство правом устанавливать обязательное требование к участникам закупок — о поставке товаров исключительно российского происхождения.
РБК 17:00
Армия и оружие
Разрушения и жертвы: Киев продолжает обстреливать Донбасс
Украинские военные с новой силой взялись обстреливать Донбасс.
Вести.Ru вчера в 14:55
Экономика
Риски туристов могут остаться без коммерческого страхования
Нынешнее страхование ответственности туроператоров предполагается дополнить созданием профильного общества взаимного страхования (ОВС), которому, как уверяют авторы идеи, не грозит ни кризис доверия участников туррынка к страховщикам, ни отказ страховщиков нести риски отрасли.
Коммерсантъ 18:24
Политика
ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg о рейтинге Путина
ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg, в которой сообщалось о снижении рейтинга президента России Владимира Путина.
Газета.Ru вчера в 00:43
Экономика
В России выдача ипотеки в апреле упала почти на 40%
В России выдача ипотеки в апреле упала на 39%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро.
Газета.Ru 03:49
Общество
Рособрнадзор опубликовал уточнённое расписание ЕГЭ
Основной период сдачи единого госэкзамена начнётся 3 июля. В этот день выпускники сдадут ЕГЭ по по географии, литературе и информатике.
МордовМедиа 13:36