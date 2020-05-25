Коронавирус
Российская газетаВОЗ приостановила испытания гидроксихлорохина против COVID-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила клинические испытания препарата гидроксихлорохин в лечении коронавируса, сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. По его словам, организация намерена провести "адекватную оценку потенциальных преимуществ и вреда препарата".
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