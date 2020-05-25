Коронавирус
ВедомостиВОЗ приостановила испытания препарата от малярии для лечения COVID-19
Гидроксихлорохин предназначен для лечения малярии, однако ученые изучают его потенциал для лечения COVID-19. Клинические испытания проходят с марта в США, Великобритании, Испании и других странах, российский Минздрав также рекомендовал использовать гидроксихлорохин в лечении больных с коронавирусом.
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Экономика
Подписан закон об увеличении лимита страховки по ряду вкладов
По ряду вкладов лимит страхового возмещения увеличится с 1 октября с 1,4 млн до 10 млн рублей.
Российская газета 08:48
Общество
Роспотребнадзор не видит дефицита коек для коронавирусных больных в Петербурге, а он есть
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России нет проблем с организацией коек для больных коронавирусом.
Neva.Today 14:46
Общество
Около 1 млн человек в Москве не работают из-за введенных ограничений
Порядка 1 млн человек в Москве не работают или их деятельность ограничена из-за введенных ограничений в связи с коронавирусом.
ТАСС 14:13
Общество
Минпросвещения назвало даты проведения пробного ЕГЭ
Пробный единый госэкзамен (ЕГЭ) в России решено провести 29 и 30 июня.
Известия 11:37
Фигурное катание
Алина Загитова признана олимпийской иконой стиля
Республика Татарстан вчера в 11:53
Армия и оружие
Боевики ВСУ повредили шесть домостроений в ДНР — Народная милиция
Донецк, 25 мая 2020, 22:49 — REGNUM В результате обстрела украинскими формированиями посёлка Александровка повреждения получили шесть домов, сообщили 25 мая в пресс-службе Народной милиции ДНР.
REGNUM 15:49
Политика
Агентство Bloomberg снова уличили в махинациях
Американское агентство Bloomberg второй раз за неделю уличили в фальсификации данных о России.
Вести.Ru 23 мая в 23:44
Общество
В Воронежской области растет коэффициент распространения коронавируса
В Воронежской области продолжает расти коэффициент распространения коронавирусной инфекции вырос, увеличившийся до отметки в 1,28.
Обозреватель Врн вчера в 07:39
Общество
Минпросвещения рассчитывает на очный формат выпускных в школах России
Министр просвещения России Сергей Кравцов поздравил школьников с последним звонком и выразил надежду, что в этом году удастся провести выпускные в традиционном очном формате.
RT на русском 04:10
Экономика
Кудрин призвал к «развороту» российской экономики
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, актуализировал вопрос о развороте России от нефтяной экономики к экономике знаний и технологий.
Росбалт 04:16
Политика
Небензя обвинил США в создании протектората из Украины
США "фактически создали протекторат" из Украины после майдана, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Газета.Ru 15:37
Происшествия
Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы
По данным РЕН ТВ, сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали после перестрелки у ЖК Ясный девять человек, включая одного раненого мужчину, которого обнаружили неподалеку от места конфликта.
РИА Новости вчера в 23:44
Общество
Липецкие власти объяснили слова губернатора о цифрах по COVID-19
В администрации Липецкой области опровергли версию некоторых СМИ о том, что губернатор Игорь Артамонов и его подчиненные на попавшей в сеть аудиозаписи говорили о занижении цифр заболеваемости по COVID-19.
BFM.ru 09:17
Фигурное катание
Щербакова и Косторная ждут результатов теста на коронавирус
Прежде чем возобновить тренировки, российские фигуристки сдали тесты на коронавирус.
Советский спорт 15:30
Здоровье
Представитель оперштаба порекомендовал астраханским работодателям зарегистрироваться на сайте для быстрого получения пропусков в случае возврата к жесткому карантину
Представитель оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Павел Паутов порекомендовал астраханским работодателям зарегистрироваться на специальном сайте для быстрого получения пропусков на сотрудников в случае возвращения ограничительных мер в регионе.
Каспий.Инфо 10:59
Шоу-бизнес
Петросян впервые опубликовал фото с молодой женой
Сатирик Евгений Петросян впервые опубликовал фото с женой Татьяной Брухуновой.
Вести.Ru 08:47
Киберспорт
В Dota 2 вышел Battle Pass 2020
Valve выпустила Battle Pass 2020 для Dota 2. С ним разработчики добавили в игру систему гильдий и новый набор испытаний, а также представили предметы из Immortal Treasure, анонсировали летний ивент и ряд других функций.
CyberSport.ru 14:55
Общество
Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев.
Известия 07:12
Армия и оружие
Тихоокеанский флот получит два новейших катера «Раптор»
До конца года Тихоокеанский флот получит два таких катера, оборудование и вооружение которых позволяет обнаруживать и уничтожать затаившихся на берегу или плывущих под водой диверсантов.
REGNUM 15:39
Авто
В России появится автомобильный бренд CheryExeed
Компания Chery завершила процесс регистрации в России товарного знака и знака обслуживания нового автомобильного бренда CheryExeed.
Goroday.ru 10:23
Футбол
«Ротор» сменит юридическое лицо
Клуб планирует сменить юридическое лицо с ГАУ (государственного автономного учреждения) на АНО (автономную некоммерческую организацию), рассказал Рекечинский в интервью ТАСС.
Советский спорт 13:54
Общество
Попова рассказала, что вирус учится жить в человеческой популяции
Новый вирус учится жить в человеческой популяции, взаимодействие должно помочь выработать новые правила, чтобы сделать жизнь проще, считает глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач РФ Анна Попова.
РИА Новости 10:23
Здоровье
Испания пересчитала умерших от коронавируса
По данным испанского минздрава, официальное число умерших от коронавируса пациентов снижено 1 918 - с 28 572 до 26 834 человек.
Интерфакс 15:39
Общество
Граффити-портрет Бродского закрасили в Петербурге
В Петербурге закрасили граффити-портрет с изображением поэта Иосифа Бродского.
Питерские заметки 08:23
Происшествия
Два человека пали жертвами урагана на Урале
Обрушившийся на Свердловскую область ураган унес по меньшей мере две жизни.
Вести.Ru 11:09
Политика
Соловьев резко ответил на просьбу Гордона об интервью
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал предложение украинского журналиста Дмитрия Гордона дать ему интервью.
РИА Новости 05:33
Здоровье
Попова заявила об отсутствии смертности среди врачей во время пандемии
Повышения смертности среди врачей в России во время пандемии коронавируса не наблюдается.
Известия вчера в 13:55
Гаджеты
Выпущен джейлбрейк для всех актуальных смартфонов iPhone
С каждым годом мобильная операционная система становилась защищённой, а пользователи мобильной техники Apple теряли интерес к джейлбрейку.
Astera вчера в 16:28