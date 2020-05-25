Гидроксихлорохин предназначен для лечения малярии, однако ученые изучают его потенциал для лечения COVID-19. Клинические испытания проходят с марта в США, Великобритании, Испании и других странах, российский Минздрав также рекомендовал использовать гидроксихлорохин в лечении больных с коронавирусом.

ВОЗ приостановила испытания препарата от малярии для лечения COVID-19

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