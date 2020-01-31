с чего всё началось

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. Решение было принято в ходе заседания чрезвычайного комитета.

Здоровье В Китае число зараженных новым коронавирусом выросло до 9692 человек Число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 9 692 человек, что намного больше, чем за всю эпидемию коронавируса SARS в мире, сообщает госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.

Шоу-бизнес Дочь покойной Анны Самохиной родила сына 28 января дочь актрисы Анны Самохиной стала дважды мамой. 36-летняя Александра Самохина родила сына, которого назвали Иваном.

Технологии Дуров предупредил об опасности использования WhatsApp Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал об угрозах, которые влечет за собой использование приложения WhatsApp.

Политика Киевский политолог призвал Россию выдвинуть Украине жесткие требования России следует сформулировать к Украине жесткие требования, невыполнение которых повлечет "серьезные последствия", заявил киевский политолог Михаил Погребинский в интервью газете "Взгляд.ру".

Экономика Владелец Lipton задумался о продаже чайного бизнеса Финансовый директор Unilever Грэм Питкетли заявил американской газете The Wall Street Journal, что после проверки руководство компании может принять решение о продаже части или всего чайного бизнеса, также рассматривается вариант уступки доли или выделения чайных активов в отдельную структуру.

Политика Помощница вице-президента США увольняется на фоне импичмента Трампа Шорт не стал отрицать влияние роли Уильямс в скандале вокруг телефонного разговора президента США Дональда Трампа и лидера Украины Владимира Зеленского, ставшего началом процедуры импичмента Трампа, на ее поспешное увольнение.

Гаджеты Обновление убило аккумуляторы смартфонов Xiaomi На убившее аккумуляторы смартфонов Xiaomi обновление обратили внимание пользователи Reddit и тематических форумов.

Политика ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России.

Здоровье Эти продукты защищают головной мозг от возрастной деградации Употребление каких продуктов снижает риск развития болезней, связанных с деградацией мозга, и ассоциированных – Альцгеймера, Паркинсона и прочих, рассказываем в нашем материале.

Общество Власти США скрыли факт столкновения подводного аппарата с «Титаником» На суде представители компании заявили, что подводный аппарат стоимостью 35 миллионов долларов врезался в затонувший лайнер в июле прошлого года, когда "интенсивные и крайне непредсказуемые подводные течения" привели к тому, что пилот лодки потерял контроль над судном.