Здоровье
КоммерсантъВОЗ признала коронавирус международной чрезвычайной ситуацией
Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. Решение было принято в ходе заседания чрезвычайного комитета.
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с чего всё началось
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о том, что объявляет о "чрезвычайной ситуации международного масштаба в связи с глобальной вспышкой коронавируса 2019-nCoV".Вести.Финансвчера в 15:19
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ВОЗ признала распространение коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения
Милосердие.ruвчера в 16:08
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Тариф на транзит российской нефти через территорию Белоруссии с 1 февраля повышается более чем на 6 процентов.
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Названа зарплата Медведева на новой должности
Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
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Мать экс-футболиста «Зенита» Андрея Аршавина прокомментировала выселения своей бывшей невестки Алисы Казьминой.
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Напомним, что изначально футболиста хотели отправить в аренду в "Сочи", однако тот отказался.
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у «Апабанка»
Центробанк России 31 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Аграрного профсоюзного акционерного коммерческого банка «Апабанк».
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Овечкин вышел на разминку под 24-м номером в память о Брайанте
Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" россиянин Александр Овечкин вышел на площадку в футболке с номером 24.
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Определен состав сборной России по фигурному катанию на чемпионат мира
Руководство Федерации фигурного катания на коньках России определило состав сборной на чемпионат мира, который пройдет в Монреале с 18 по 22 марта.
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Джефф Безос увеличил состояние на $13,2 млрд за 15 минут
Состояние главы компании Amazon Джеффа Безоса увеличилось на 13,2 миллиарда за 15 минут после публикации отчета его компании, пишет Bloomberg.
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СК назвал причину взрыва в жилом доме во Владивостоке
Погибший в результате взрыва в жилом доме во Владивостоке 27-летний мужчина пытался изготовить самодельный электрический механизм, который взорвался у него в руках, когда демонстрировал его своим знакомым.
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Телеведущая опубликовала фото с отдыха, на котором она позирует в купальнике кирпичного цвета.
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В Индии мужчина взял в заложники около 20 детей
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Американские астрономы с помощью телескопа DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope), расположенного на острове Мауи Гавайского архипелага, получили наиболее подробные на сегодняшний день снимки поверхности Солнца.
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В геноме африканцев нашли следы неандертальской ДНК
Геном современных жителей Африки сохранил куда больше следов неандертальской ДНК, чем до сих пор считали ученые.
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Михаил Мишустин раскритиковал работу правительства
Михаил Мишустин раскритиковал скорость и результативность исполнения ведомствами поручений президента.
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Россиян предупредили о новом виде клопов
В России появились тропические клопы, которые раньше встречались лишь в странах экватора.