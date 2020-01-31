с чего всё началось

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. Решение было принято в ходе заседания чрезвычайного комитета.

Политика Оливер Стоун назвал США «империей зла» Американский режиссер Оливер Стоун, снявший документальный фильм о президенте России Владимире Путине, считает, что Соединенные Штаты стали "силой зла".

Общество В России могут увеличить штрафы за превышение скорости Предлагается увеличить штрафы за превышение скорости, а также ввести новый состав преступления: вождение в нетрезвом виде с ребенком в салоне.

Происшествия В «Домодедово» задержали пассажирку, угрожавшую взорвать самолет Сотрудники правоохранительных органов задержали неадекватную женщину, прилетевшую из Симферополя в Москву и угрожавшую взорвать самолет рейса S7 2008, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

Политика Правительство Чувашии ушло в отставку Правительство Чувашии ушло в отставку после назначения временно исполняющим главы республики Олега Николаева.

Энергетика Оценена стоимость транзита российского газа через Украину В конце прошлого года, оценивая доход от транзита, президент Украины Владимир Зеленский говорил, что он составит не менее семи миллиардов долларов за пять лет.

Общество Цуркан впервые пояснила суть предъявленных ей обвинений в шпионаже В числе документов, на которых основывается обвинение в разглашении государственной тайны, письма министра энергетики Александра Новака и его заместителя Анатолия Яновского, рассказала РБК обвиняемая в шпионаже Карина Цуркан.

Энергетика Белоруссия повысила тариф на транзит российской нефти Тариф на транзит российской нефти через территорию Белоруссии с 1 февраля повышается более чем на 6 процентов.

Политика Названа зарплата Медведева на новой должности Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Экономика ЦБ отозвал лицензию у «Апабанка» Центробанк России 31 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Аграрного профсоюзного акционерного коммерческого банка «Апабанк».

Происшествия СК назвал причину взрыва в жилом доме во Владивостоке Погибший в результате взрыва в жилом доме во Владивостоке 27-летний мужчина пытался изготовить самодельный электрический механизм, который взорвался у него в руках, когда демонстрировал его своим знакомым.

Космос Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца Американские астрономы с помощью телескопа DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope), расположенного на острове Мауи Гавайского архипелага, получили наиболее подробные на сегодняшний день снимки поверхности Солнца.