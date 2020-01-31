с чего всё началось

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. Решение было принято в ходе заседания чрезвычайного комитета.

Авто Новый Kia Sorento полностью раскрыт на фото Шпионские фотографии распространили в социальной сети, а судя по ним новый кроссовер Kia Sorento будет иметь дизайнерские решения от Optimа, причем не только во внешности, но и в салоне.

Наука Отказ от табака провоцирует рост здоровых клеток В ходе исследования удалось подтвердить, что отказ от курения не только предотвращает дальнейшее повреждение альвеолярных пузырьков (ткань легких), но и вызывает рост здоровых клеток, что почти не наблюдалось у заядлых курильщиков.

Экономика Взбунтовавшейся против Европы стране предсказали проблемы Великобритания, взбунтовавшаяся против Европы и готовящаяся выйти из Евросоюза 31 января, в ближайшие годы столкнется с экономическими проблемами.

Гаджеты На AliExpress нашли якобы разработанный в России защищённый планшет Планшет MIG T10 x86 разработан компаниями из России Astra Linux и Mobile Inform Group (MIG), а продемонстрировали его еще в конце января.

Происшествия Суд арестовал всех обвиняемых по делу Голунова экс-полицейских Басманный суд Москвы арестовал на два месяца, до 29 марта, Акбара Сергалиева — пятого и последнего бывшего полицейского, обвиняемого по делу Ивана Голунова.

Здоровье Минздрав посоветовал три лекарства для лечения коронавируса Согласно временным методическим рекомендациям Минздрава РФ и Роспотребнадзора, в список рекомендуемых лекарственных средств для лечения коронавирусной инфекции у взрослых вошли препараты Рибавирин, Лопинавир/Ритонавир и Рекомбинантный интерферон бета-1b.

Технологии Дуров рассказал об опасности WhatsApp Угрозы, с которыми могут столкнуться пользователи приложения WhatsApp, назвал создатель мессенджера Telegram, предприниматель и программист Павел Дуров, в сообщении в своем Tелеграм-канале.