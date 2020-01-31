Общество

КоммерсантъКоммерсантъВОЗ признала коронавирус международной чрезвычайной ситуацией

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. Решение было принято в ходе заседания чрезвычайного комитета.
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с чего всё началось
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил
 о том, что объявляет о "чрезвычайной ситуации международного масштаба в связи с глобальной вспышкой коронавируса 2019-nCoV".
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