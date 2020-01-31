Общество
КоммерсантъВОЗ признала коронавирус международной чрезвычайной ситуацией
Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. Решение было принято в ходе заседания чрезвычайного комитета.
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с чего всё началось
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о том, что объявляет о "чрезвычайной ситуации международного масштаба в связи с глобальной вспышкой коронавируса 2019-nCoV".Вести.Финанс15:19
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Политика
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России следует сформулировать к Украине жесткие требования, невыполнение которых повлечет "серьезные последствия", заявил киевский политолог Михаил Погребинский в интервью газете "Взгляд.ру".