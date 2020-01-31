Здоровье

РБКРБКВОЗ признала новый коронавирус международной чрезвычайной ситуацией

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на экстренном заседании признала новый коронавирус чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Об этом говорится на странице организации в Twitter.
Читать в источнике
Комментировать489
с чего всё началось
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил
 о том, что объявляет о "чрезвычайной ситуации международного масштаба в связи с глобальной вспышкой коронавируса 2019-nCoV".
Вести.Финансвчера в 15:19

Подробнее о событии

Что случилось этой ночью: пятница, 31 января

Интерфакс00:00

ВОЗ признала вспышку нового коронавируса в КНР чрезвычайной ситуацией

Российская газетавчера в 23:46

ВОЗ признала распространение коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения

Милосердие.ruвчера в 16:08

ВОЗ объявила международный режим ЧС в связи со вспышкой коронавируса нового типа в Китае

ТАССвчера в 15:35

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБКвчера в 23:55

ВОЗ признала вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией

RT на русскомвчера в 15:07

ВОЗ признала вспышку коронавируса из Китая чрезвычайной ситуацией

РИА Новостивчера в 16:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 00:32, Ашберн
Здоровье

Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса

На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
REGNUM вчера в 04:02
Авто

15 уникальных автомобилей, которые сегодня продаются в России

За броневик из сериала «Полицейский с Рублевки» просят 5,5 млн рублей.
За рулем вчера в 04:30
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы по Ялтинской конференции

Новый раздел, основанный на уникальных рассекреченных документах из фондов центрального архива военного ведомства, стал продолжением деятельности Минобороны, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн.
РИА Новости вчера в 16:28
Происшествия

Суд арестовал бывших полицейских по делу Голунова

РБК вчера в 12:45
Политика

Помилованная Путиным Иссахар вернулась в Израиль

Газета.Ru вчера в 13:14
Политика

ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями в адрес России по Украине и Крыму

В документе содержится ряд претензий к России, в частности, по ситуации на Украине.
РИА Новости вчера в 19:48
Шоу-бизнес

Мать Аршавина объяснила выселение бывшей невестки

Мать экс-футболиста «Зенита» Андрея Аршавина прокомментировала выселения своей бывшей невестки Алисы Казьминой.
АБН вчера в 12:52
Происшествия

В жилом доме во Владивостоке произошел взрыв

ТАСС вчера в 20:56
Общество

Минюст обнародовал проект нового КоАП РФ

Минюст РФ обнародовал проект нового Кодекса об административных правонарушениях.
Москва 24 вчера в 11:34
Политика

ЕС отпустил Британию на свободу

Предполагалось, что он завершится к марту 2019 года, но переговоры затянулись из-за вопроса о сохранении свободы передвижения через границу с Ирландией, а также из-за внутренних разногласий в британском парламенте.
Коммерсантъ вчера в 17:54
Хоккей

Шайба Ковальчука помогла «Монреалю» одержать волевую победу в Баффало

Вести.Ru вчера в 21:45
Здоровье

Схема лекарственного лечения коронавируса существует — Минздрав Коми

Эксперты заявили, что схемы лечения есть, а нынешний уровень летальности из-за заболевания не катастрофичен.
ИА БНК 29 января в 08:50
Политика

Глава Керчи подала заявление об отставке из-за ситуации с блокадниками

RT на русском вчера в 15:04
Армия и оружие

NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут

Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
РИА Новости 29 января в 22:27
Общество

Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»

REGNUM вчера в 10:40
Политика

Полпред президента в ПФО представил врио главы Чувашии Олега Николаева

Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров в четверг представил властям и общественности Чувашии временно исполняющего главы республики Олега Николаева, которой был назначен на эту должность после отставки прежнего главы региона Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 07:34
Шоу-бизнес

Дочь Михаила Ефремова пожаловалась на алкоголизм матери

Культуромания вчера в 09:32
Политика

Названа зарплата Медведева на новой должности

Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 15:43
Экономика

Владелец Lipton и Brooke Bond готовится продать свой чайный бизнес

Британо-нидерландская корпорация Unilever, один из крупнейших производителей чая под брендами Lipton, Brooke Bond и PG Tips, может предложить свои активы другим представителям чайного бизнеса полностью или частично.
Ведомости вчера в 22:10
Экономика

FT рассказала об успехах российской экономики в условиях санкций

В статье говорится, что, несмотря на некоторое замедление экономического роста под воздействием санкций, российская экономика развивается стабильнее, чем ранее.
РИА Новости вчера в 20:19
Общество

Правительство России проиндексировало выплаты инвалидам и ветеранам

Отмечается, что индексация затронет ветеранов, инвалидов, граждан, имеющих детей, а также будет касаться выплат при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
RT на русском вчера в 08:43
Экономика

Богатейший человек мира за 15 минут заработал $13 млрд

Самый богатый в мире человек — американский бизнесмен Джефф Безос, который является владельцем компании Amazon, всего лишь за 15 минут увеличил свое состояние ещё на $13 млрд.
REGNUM 00:08
Общество

В Союзе садоводов России разъяснили особенности «налога на огород»

В Союзе садоводов рассказали, появится ли в России закон, предусматривающий патентную систему налогообложения для граждан, занимающихся растениеводством и животноводством, и как он будет работать.
Известия вчера в 14:24
Единоборства

Муроджон Ахмадалиев победил Дэниэла Романа

Allboxing.ru вчера в 22:39
Происшествия

Сестрам Хачатурян могут переквалифицировать убийство на самооборону

Газета.Ru вчера в 15:55
Происшествия

32-летняя попутчица из Туапсе пропала после поездки через BlaBlaCar

Вести.Ru вчера в 08:11
Авто

ВТБ запустил маркетплейс для продажи автомобилей

SpeedMe вчера в 22:15
Шоу-бизнес

Вдова Коби Брайанта впервые прокомментировала гибель мужа и дочери

Вдова легендарного баскетболиста Ванесса Брайант выступила с первым заявление после гибели мужа и дочери Джианны.
ToDay News Ufa вчера в 05:02
Армия и оружие

В США уточнили число пострадавших при атаке Ирана американских военных

В результате ракетного удара Ирана по двум американским базам в Ираке в ночь на 8 января пострадали 50 военнослужащих США.
Lenta.ru 28 января в 19:48
Энергетика

«Нафтогаз» повысил тариф на транзит российского газа в Европу

Сколько стоит транзит российского газа через Украину Согласно проекту пятилетнего договора "Нафтогаза" и "Газпрома", стоимость прокачки российского газа в Европу через газотранспортную систему (ГТС) Украины составит $31,72 за 1 тыс. куб. м с учетом всех налогов и сборов.
РБК вчера в 23:00
Новый коронавирус в КитаеБольше новостей по теме
Главное