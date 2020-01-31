с чего всё началось

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на экстренном заседании признала новый коронавирус чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Об этом говорится на странице организации в Twitter.

Политика ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России Поздним вечером в четверг, 30 января, Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию о выполнении обязательств перед Советом Европы десятью странами - членами организации, в том числе и Россией.

Шоу-бизнес Мать Андрея Аршавина объяснила выселение бывшей невестки Мать футболиста Андрея Аршавина Татьяна объяснила, почему выселила бывшую невестку Алису Казьмину с внуками из своей квартиры.

Политика Путин рекомендовал суду увеличить долю присяжных дел «Рекомендовать Верховному Суду Российской Федерации рассмотреть вопросы о расширении составов преступлений, дела о которых подсудны суду с участием присяжных заседателей», — говорится в поручении.

Технологии Дуров предупредил об опасности использования WhatsApp Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал об угрозах, которые влечет за собой использование приложения WhatsApp.

Общество Каникулы для китайских студентов в России продлили из‑за коронавируса Министерство науки и высшего образования РФ издало приказ о продлении каникул студентам из КНР, которые обучаются в России, до 2 марта, сообщает Газета.ru.

Политика Названа зарплата Медведева на новой должности Документ вступил в силу с 16 января, пишет «Газета.ру». 15 января Медведев объявил об отставке кабинета министров.

Политика Уволенный с поста глава Чувашии поблагодарил жителей за критику Отправленный в отставку глава Чувашии Михаил Игнатьев написал на своей странице в Instagram обращение к жителям республики, в котором поблагодарил их за критику.

ЖКХ Минприроды предложило оплачивать сбор мусора по факту Минприроды предложило перейти на оплату сбора твердых коммунальных отходов по факту и подготовило проект соответствующего постановления правительства.