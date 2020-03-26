Коронавирус
ФедералПрессВОЗ признала самоизоляцию бесполезной в борьбе с коронавирусом
Самоизоляция граждан не поможет окончательно ликвидировать пандемию коронавируса. Такое заявление сделал глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус.
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Общество
Путин подписал указ об объявлении в России нерабочей недели
Российский лидер Владимир Путин подписал указ об объявлении в России нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля.
Общество
Россия с 27 марта прекратит авиасообщение с другими странами
Кабинет министров поручил Росавиации с 27 марта полностью прекратить регулярное и чартерное авиасообщение.
Экономика
Россиянам придется платить налог с процентов по вкладам и облигациям
Увеличение ставок НДФЛ для вкладов, инвестиций в долговые ценные бумаги и некоторые другие новации, озвученное в обращении президента, потребует изменений в Налоговый кодекс и другие документы, связанные с платежами физлиц и юрлиц, заявил «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Общество
В Оренбуржье носитель коронавируса мог заразить 40 человек
Житель оренбургского Орска, которого после поездки в Мексику тест-система заподозрила, как носителя коронавируса, мог заразить 40 коллег, потому что после приезда на родину неделю ходил на работу, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.
Хоккей
Российский хоккеист Дьяков дисквалифицирован за кокаин
Бывший защитник клуба КХЛ "Адмирал" Кирилл Дьяков дисквалифицирован на 15 месяцев за употребление кокаина.
Происшествия
Найден первый зараженный коронавирусом
Футбол
«Надеюсь, скоро заговорю по-русски». Ж. Мариу рассказал о своей жизни в Москве
Португальский полузащитник московского «Локомотива» Жоау Мариу рассказал, как проходит его жизнь после переезда в российскую столицу.
Общество
В Москве могут закрыть парки и торговые центры в нерабочую неделю
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве могут ввести новые ограничительные меры на время нерабочей недели в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Общество
КНДР запросила помощь в проведении тестов на коронавирус, пишут СМИ
Власти Северной Кореи в течение прошлых недель частным образом обращались за помощью к "международным контактам", чтобы расширить в стране проведение тестов на наличие коронавируса COVID-19, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, и попавший в распоряжение издания документ.
Футбол
Экс-президент «Ювентуса» раскритиковал покинувшего Италию Роналду
Происшествия
Новозеландский стрелок признался в убийстве 51 человека в мечетях
Обвиняемый в теракте в мечетях новозеландского города Крайстчёрч Брентон Таррант признал свою вину в убийстве 51 человека.
Происшествия
У российского самолета с пассажирами загорелся двигатель перед взлетом
Двигатель российского пассажирского самолета загорелся в аэропорту перед взлетом.
Общество
Депутаты предложили временно освободить россиян от оплаты за ЖКХ
Депутат Госдумы Василий Власов от фракции ЛДПР попросил главу Минстроя Владимира Якушева поддержать его инициативу об освобождении россиян от оплаты коммунальных услуг на время карантина.
Происшествия
Главврач назвал число пациентов больницы в Коммунарке с коронавирусом
Порядка 380 пациентов находятся сейчас в больнице в поселке Коммунарка в Москве, у 104 из них тест на коронавирус положительный, сообщил на своей странице в соцсети Facebook главврач больницы Денис Проценко.
Общество
Школы Челябинской области официально закрываются на карантин
С 26 марта до особого распоряжения в регионе приостанавливается посещение школ, колледжей и техникумов, учреждений дополнительного образования.
Общество
В порт Владивосток не пустили круизный лайнер Costa Neoromantica
Управление Роспотребнадзора Приморского края запретило заход в порт Владивосток круизного лайнера Costa Neoromantica с 478 людьми из разных стран на борту, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ведомстве.
Общество
Выплаты россиянам по больничным увеличат с апреля
Как указали в ведомстве, идея установить минимальную планку для расчета оплаты больничных листов не ниже минимального размера оплаты труда позволит защитить права граждан с невысокой зарплатой или небольшим стажем работы.
Общество
Мать Собчак госпитализировали с подозрением на коронавирус
Мать ведущей Ксении Собчак, член Совета Федерации от Тывы Людмила Нарусова была госпитализирована в больницу с подозрением на китайский коронавирус.
Общество
Льва Лещенко перевели в реанимацию
Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Происшествия
В районе крушения Су-27 зафиксировали сигнал радиобуя
Два судна были направлены в Черное море в районе упавшего Су-27 на поиски пилота после того, как была зафиксирована активность радиобуя.
Политика
В МИД РФ рассказали об отношении к российским военным в Италии
Москва, 26 марта 2020, 10:08 — REGNUM Российских военных специалистов, которые прибыли в Италию для оказания помощи в борьбе с пандемией коронавируса, жители страны приветствуют тепло и радостно.
Политика
Путин запретил иностранцам владеть землей в Крыму
Президент России Владимир Путин запретил лицам без гражданства, иностранным гражданам, а также юридическим лицам владеть земельными участками в Крыму и Астраханской, Калининградской областях.
Экономика
Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц
Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
Игры
Стратегия Endless Legend до 30 марта стала бесплатной в Steam
Amplitude Studios решила сделать дармовые выходные в стратегии Endless Legend. Пользователи могут поиграть в проект до 30 марта.
Общество
Владимир Путин обратился к россиянам в связи с коронавирусом
России удаётся сдерживать массовое распространение коронавируса, но полностью заблокировать его проникновение в страну невозможно.
Происшествия
В США ребенок 16 часов провел с телом зараженной коронавирусом матери
В американском штате Вирджиния ребенок 16 часов провел рядом с телом зараженной коронавирусом матери. Об этом сообщает телеканал WGXA.
Общество
Названы города Подмосковья, где выявили случаи заражения коронавирусом
Красногорск, 25 марта 2020, 20:43 — REGNUM Список городов с выявленными случаями заражения коронавирусом опубликован 25 марта пресс-службой Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.
Общество
В Москве скончались два пациента с коронавирусом
«В Москве скончались два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус», — говорится в заявлении.
Энергетика
«Газпром» ударил по конкурентам в Европе
Российская компания «Газпром» ударила по конкурентам в Европе, продавая дешевый газ.
Транспорт
РЖД отменяют курсирование некоторых поездов внутри России
Некоторые поезда будут временно отменены из-за отсутствия спроса, сообщили журналистам в РЖД.