Самоизоляция граждан не поможет окончательно ликвидировать пандемию коронавируса. Такое заявление сделал глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус.

ВОЗ признала самоизоляцию бесполезной в борьбе с коронавирусом

Экономика Россиянам придется платить налог с процентов по вкладам и облигациям Увеличение ставок НДФЛ для вкладов, инвестиций в долговые ценные бумаги и некоторые другие новации, озвученное в обращении президента, потребует изменений в Налоговый кодекс и другие документы, связанные с платежами физлиц и юрлиц, заявил «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Общество В Оренбуржье носитель коронавируса мог заразить 40 человек Житель оренбургского Орска, которого после поездки в Мексику тест-система заподозрила, как носителя коронавируса, мог заразить 40 коллег, потому что после приезда на родину неделю ходил на работу, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Хоккей Российский хоккеист Дьяков дисквалифицирован за кокаин Бывший защитник клуба КХЛ "Адмирал" Кирилл Дьяков дисквалифицирован на 15 месяцев за употребление кокаина.

Общество КНДР запросила помощь в проведении тестов на коронавирус, пишут СМИ Власти Северной Кореи в течение прошлых недель частным образом обращались за помощью к "международным контактам", чтобы расширить в стране проведение тестов на наличие коронавируса COVID-19, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, и попавший в распоряжение издания документ.

Общество Депутаты предложили временно освободить россиян от оплаты за ЖКХ Депутат Госдумы Василий Власов от фракции ЛДПР попросил главу Минстроя Владимира Якушева поддержать его инициативу об освобождении россиян от оплаты коммунальных услуг на время карантина.

Происшествия Главврач назвал число пациентов больницы в Коммунарке с коронавирусом Порядка 380 пациентов находятся сейчас в больнице в поселке Коммунарка в Москве, у 104 из них тест на коронавирус положительный, сообщил на своей странице в соцсети Facebook главврач больницы Денис Проценко.

Общество Школы Челябинской области официально закрываются на карантин С 26 марта до особого распоряжения в регионе приостанавливается посещение школ, колледжей и техникумов, учреждений дополнительного образования.

Общество В порт Владивосток не пустили круизный лайнер Costa Neoromantica Управление Роспотребнадзора Приморского края запретило заход в порт Владивосток круизного лайнера Costa Neoromantica с 478 людьми из разных стран на борту, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ведомстве.

Общество Выплаты россиянам по больничным увеличат с апреля Как указали в ведомстве, идея установить минимальную планку для расчета оплаты больничных листов не ниже минимального размера оплаты труда позволит защитить права граждан с невысокой зарплатой или небольшим стажем работы.

Общество Мать Собчак госпитализировали с подозрением на коронавирус Мать ведущей Ксении Собчак, член Совета Федерации от Тывы Людмила Нарусова была госпитализирована в больницу с подозрением на китайский коронавирус.

Общество Льва Лещенко перевели в реанимацию Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.

Происшествия В районе крушения Су-27 зафиксировали сигнал радиобуя Два судна были направлены в Черное море в районе упавшего Су-27 на поиски пилота после того, как была зафиксирована активность радиобуя.

Политика Путин запретил иностранцам владеть землей в Крыму Президент России Владимир Путин запретил лицам без гражданства, иностранным гражданам, а также юридическим лицам владеть земельными участками в Крыму и Астраханской, Калининградской областях.

Экономика Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.