Коронавирус

Evo-rus.comEvo-rus.comВОЗ признала самоизоляцию бесполезной в борьбе с коронавирусом

Руководитель ВОЗ Тедрос Гебреисус сообщил, что самоизоляция людей и полное ограничение на передвижение не помогут полностью ликвидировать пандемию нового вида коронавирусной инфекции.
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Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус на брифинге для журналистов в Женеве заявил
, что сама по себе самоизоляция граждан и ограничение на передвижение не помогут окончательно ликвидировать пандемию коронавируса.
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Транспорт

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Если поезд не был отменён, но пассажир всё равно решил отказаться от поездки на поезде дальнего следования, он может сделать это как в железнодорожных кассах, так и через электронные сервисы, где была совершена покупка.
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В Совфеде рассказали о влиянии нерабочей недели на график праздников

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта в обращении к гражданам президент России объявил нерабочей неделю с 30 марта по 3 апреля 2020 года.
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Банковские вклады россиян обложат налогом

«Предлагаю для граждан, чей общий объем банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги превышает один миллион рублей, установить налог на процентный доход в размере 13%», — заявил Путин.
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В ВОЗ заявили, что жесткий карантин в России не нужен

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович считает, что если в России будет соблюдаться самодисциплина, то возможно обойтись и без жесткого карантина по коронавирусу.
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В Госдуме предложили ужесточить ответственность за нарушение карантина

Сегодня, 25 марта, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и глава комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников внесли проект федерального закона, предусматривающий ужесточение уголовного наказания за нарушение санитарно-эпидемиологических норм.
Смоленская газета вчера в 07:47
Общество

Лев Лещенко переведен в реанимацию

МонаВиста 06:21
Общество

В Нур-Султане и Алма-Ате ограничили выход людей из дома

Власти Казахстана приняли решение об усилении режима карантина в городах Нур-Султан и Алма-Ата, в частности, жителям этих городов с 28 марта нельзя покидать жилище за исключением приобретения продуктов, лекарств и выхода на работу, сообщила пресс-служба правительства со ссылкой на решение госкомиссии по чрезвычайному положению.
РИА Новости 08:59
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В Испании за сутки от коронавируса умерли 514 человек

В Испании число погибших от коронавируса за сутки достигло 514, а число заразившихся увеличилось на 6,5 тысяч, сообщили в Минздраве королевства.
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Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции

Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
RT на русском вчера в 08:19
Политика

Кремль заявил, что в России нет эпидемии коронавируса

Представители Кремля заявили, что в России де-факто эпидемии коронавируса нет.
Политическая Экспертиза 05:51
Футбол

Игроки «Барселоны» отказались от понижения зарплаты из-за коронавируса

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Спорт-Экспресс 06:42
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Россияне отказываются платить по долгам из-за коронавируса

По оценке коллекторов, с учетом тенденции в ближайшее время около 7% россиян-заемщиков откажутся от своих обязательств из-за коронавируса, пока эта доля составляет 1% за несколько дней.
Вести.Ru 03:02
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Общество

Роскомнадзор потребовал удалить твит о комендантском часе в Москве

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Ведомости 08:38
Политика

Сегодня впервые стартовал виртуальный саммит G20

Саммит был инициирован Саудовской Аравией, страной-организатором.
ГЛАС.RU 08:56
Политика

Путин обратился к россиянам из-за распространения коронавируса

Президент России Владимир Путин обратился к нации в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 11:08
Происшествия

Задержан еще один участник нападения на псковских десантников в Чечне

Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно со Следственным комитетом РФ (СКР) задержала во Владимирской области уроженца Чечни, участвовавшего в нападении на псковских десантников под селом Улус-Керт в марте 2000 года.
Интерфакс 07:18
Авто

В Сети показали редкую «шестерку» для Канады

Автомобильный видеоблогер Иван Зенкевич рассказал на своём ютуб-канале о редкой версии ВАЗ-2106, которая предназначалась для экспорта в Канаду.
Тарантас Ньюс вчера в 04:44
Авто

Nissan привезет в Россию бюджетный кроссовер Datsun Magnite

Новый компактный кроссовер Nissan Magnite, который, будет меньше в размерах и дешевле по цене чем Juke, появится в нашей стране под брендом Datsun.
Тарантас Ньюс вчера в 11:16
Политика

Правительству могут дать право вводить режим ЧС в России

«Предлагается наделить правительство России правом на введение режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории России либо на её части, а также правом на установление обязательных для исполнения правил поведения», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
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Политика

Путин назвал две беды РФ на данный момент

Глава государства России Владимир Путин на встрече с предпринимателями заявил, что государство сейчас столкнулось с двумя бедами.
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Армия и оружие

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"В ходе выполнения полетных заданий летчики ВКС отработали одиночный и групповой пилотаж, групповую слетанность в составе звена, полеты на малых и предельно малых высотах, а также боевое применение авиационных средств поражения", - говорится в описании к видео на официальном канале Минобороны в YouTube.
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Нарушивших карантин петербуржцев изолировали в пансионате «Заря»

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Экс-форвард «Амкара» призвал приостановить чемпионат Белоруссии

Нападающий солигорского «Шахтёра» Дарко Бодул, известный по выступлениям за «Амкар», призвал остановить чемпионат Белоруссии из-за пандемии коронавируса.
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Скончался актер дубляжа Сергей Смирнов

Дни24 01:52
Экономика

Путин объявил о мерах поддержки граждан в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин в телеобращении объявил о мерах поддержки граждан, которые будут введены в связи с распространением коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 09:35
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В России готовятся к взрывному развитию ситуации с коронавирусом

В России готовятся к развитию ситуации с коронавирусом по типу ядерной реакции, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава профессор Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 19:30
Здоровье

Две модели распространения коронавируса создали в Новосибирске

Разработчики карты подчеркивают, что их модели показывают вирус, подобный Covid-19, но «не являются реальным прогнозом распространения болезни».
НДН.инфо вчера в 05:13
Театры

Большой театр впервые покажет спектакли «золотого фонда» онлайн

Впервые в истории театр покажет шесть постановок «золотого фонда» в онлайн-формате.
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