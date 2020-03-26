Коронавирус
Evo-rus.comВОЗ признала самоизоляцию бесполезной в борьбе с коронавирусом
Руководитель ВОЗ Тедрос Гебреисус сообщил, что самоизоляция людей и полное ограничение на передвижение не помогут полностью ликвидировать пандемию нового вида коронавирусной инфекции.
Читать в источнике
Оценить179
с чего всё началось
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус на брифинге для журналистов в Женеве заявил, что сама по себе самоизоляция граждан и ограничение на передвижение не помогут окончательно ликвидировать пандемию коронавируса.РБКвчера в 18:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 09:29, Ашберн
Транспорт
РЖД отменяет часть поездов из-за коронавируса
Если поезд не был отменён, но пассажир всё равно решил отказаться от поездки на поезде дальнего следования, он может сделать это как в железнодорожных кассах, так и через электронные сервисы, где была совершена покупка.
Политика
В Совфеде рассказали о влиянии нерабочей недели на график праздников
Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта в обращении к гражданам президент России объявил нерабочей неделю с 30 марта по 3 апреля 2020 года.
Экономика
Банковские вклады россиян обложат налогом
«Предлагаю для граждан, чей общий объем банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги превышает один миллион рублей, установить налог на процентный доход в размере 13%», — заявил Путин.
Общество
В ВОЗ заявили, что жесткий карантин в России не нужен
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович считает, что если в России будет соблюдаться самодисциплина, то возможно обойтись и без жесткого карантина по коронавирусу.
Общество
В Госдуме предложили ужесточить ответственность за нарушение карантина
Сегодня, 25 марта, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и глава комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников внесли проект федерального закона, предусматривающий ужесточение уголовного наказания за нарушение санитарно-эпидемиологических норм.
Общество
Лев Лещенко переведен в реанимацию
Общество
В Нур-Султане и Алма-Ате ограничили выход людей из дома
Власти Казахстана приняли решение об усилении режима карантина в городах Нур-Султан и Алма-Ата, в частности, жителям этих городов с 28 марта нельзя покидать жилище за исключением приобретения продуктов, лекарств и выхода на работу, сообщила пресс-служба правительства со ссылкой на решение госкомиссии по чрезвычайному положению.
Общество
В Испании за сутки от коронавируса умерли 514 человек
В Испании число погибших от коронавируса за сутки достигло 514, а число заразившихся увеличилось на 6,5 тысяч, сообщили в Минздраве королевства.
Политика
Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции
Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
Политика
Кремль заявил, что в России нет эпидемии коронавируса
Представители Кремля заявили, что в России де-факто эпидемии коронавируса нет.
Футбол
Игроки «Барселоны» отказались от понижения зарплаты из-за коронавируса
Футболисты «Барселоны» отказались от предложенного руководством сокращения зарплаты на 70 процентов в условиях пандемии коронавируса, сообщает As.
Экономика
Россияне отказываются платить по долгам из-за коронавируса
По оценке коллекторов, с учетом тенденции в ближайшее время около 7% россиян-заемщиков откажутся от своих обязательств из-за коронавируса, пока эта доля составляет 1% за несколько дней.
Общество
В Свердловской области кафе и торговые центры приостановили работу
Согласно решению главы региона, с 28 марта по 5 апреля будет приостановлена работа практически всех мест массового скопления людей: заведений общепита (кроме доставки и обслуживания на вынос), всех объектов розничной торговли (за исключением аптек, продуктовых отделов и отделов товаров первой необходимости), организаций бытового обслуживания (кроме ритуальных контор).
Общество
В Москве умерли два пациента с коронавирусом
В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
Общество
Роскомнадзор потребовал удалить твит о комендантском часе в Москве
Роскомнадзор обратился к социальной сети Twitter с требованием удалить фейковую запись о введении в Москве комендантского часа, сообщает ведомство.
Политика
Сегодня впервые стартовал виртуальный саммит G20
Саммит был инициирован Саудовской Аравией, страной-организатором.
Политика
Путин обратился к россиянам из-за распространения коронавируса
Президент России Владимир Путин обратился к нации в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.
Происшествия
Задержан еще один участник нападения на псковских десантников в Чечне
Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно со Следственным комитетом РФ (СКР) задержала во Владимирской области уроженца Чечни, участвовавшего в нападении на псковских десантников под селом Улус-Керт в марте 2000 года.
Авто
В Сети показали редкую «шестерку» для Канады
Автомобильный видеоблогер Иван Зенкевич рассказал на своём ютуб-канале о редкой версии ВАЗ-2106, которая предназначалась для экспорта в Канаду.
Авто
Nissan привезет в Россию бюджетный кроссовер Datsun Magnite
Новый компактный кроссовер Nissan Magnite, который, будет меньше в размерах и дешевле по цене чем Juke, появится в нашей стране под брендом Datsun.
Политика
Правительству могут дать право вводить режим ЧС в России
«Предлагается наделить правительство России правом на введение режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории России либо на её части, а также правом на установление обязательных для исполнения правил поведения», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Политика
Путин назвал две беды РФ на данный момент
Глава государства России Владимир Путин на встрече с предпринимателями заявил, что государство сейчас столкнулось с двумя бедами.
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео полетов Су-57 на предельных режимах
"В ходе выполнения полетных заданий летчики ВКС отработали одиночный и групповой пилотаж, групповую слетанность в составе звена, полеты на малых и предельно малых высотах, а также боевое применение авиационных средств поражения", - говорится в описании к видео на официальном канале Минобороны в YouTube.
Здоровье
Нарушивших карантин петербуржцев изолировали в пансионате «Заря»
По решению Роспотребнадзора, петербуржцы, нарушившие карантин, изолированы в пансионате "Заря" в Курортном районе Петербурга.
Футбол
Экс-форвард «Амкара» призвал приостановить чемпионат Белоруссии
Нападающий солигорского «Шахтёра» Дарко Бодул, известный по выступлениям за «Амкар», призвал остановить чемпионат Белоруссии из-за пандемии коронавируса.
Экономика
Путин объявил о мерах поддержки граждан в связи с коронавирусом
Президент России Владимир Путин в телеобращении объявил о мерах поддержки граждан, которые будут введены в связи с распространением коронавируса COVID-19.
Здоровье
В России готовятся к взрывному развитию ситуации с коронавирусом
В России готовятся к развитию ситуации с коронавирусом по типу ядерной реакции, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава профессор Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия 1".
Здоровье
Две модели распространения коронавируса создали в Новосибирске
Разработчики карты подчеркивают, что их модели показывают вирус, подобный Covid-19, но «не являются реальным прогнозом распространения болезни».
Театры
Большой театр впервые покажет спектакли «золотого фонда» онлайн
Впервые в истории театр покажет шесть постановок «золотого фонда» в онлайн-формате.