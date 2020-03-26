с чего всё началось

Руководитель ВОЗ Тедрос Гебреисус сообщил, что самоизоляция людей и полное ограничение на передвижение не помогут полностью ликвидировать пандемию нового вида коронавирусной инфекции.

Транспорт РЖД отменяет часть поездов из-за коронавируса Если поезд не был отменён, но пассажир всё равно решил отказаться от поездки на поезде дальнего следования, он может сделать это как в железнодорожных кассах, так и через электронные сервисы, где была совершена покупка.

Политика В Совфеде рассказали о влиянии нерабочей недели на график праздников Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта в обращении к гражданам президент России объявил нерабочей неделю с 30 марта по 3 апреля 2020 года.

Экономика Банковские вклады россиян обложат налогом «Предлагаю для граждан, чей общий объем банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги превышает один миллион рублей, установить налог на процентный доход в размере 13%», — заявил Путин.

Общество В ВОЗ заявили, что жесткий карантин в России не нужен Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович считает, что если в России будет соблюдаться самодисциплина, то возможно обойтись и без жесткого карантина по коронавирусу.

Общество В Госдуме предложили ужесточить ответственность за нарушение карантина Сегодня, 25 марта, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и глава комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников внесли проект федерального закона, предусматривающий ужесточение уголовного наказания за нарушение санитарно-эпидемиологических норм.

Общество В Нур-Султане и Алма-Ате ограничили выход людей из дома Власти Казахстана приняли решение об усилении режима карантина в городах Нур-Султан и Алма-Ата, в частности, жителям этих городов с 28 марта нельзя покидать жилище за исключением приобретения продуктов, лекарств и выхода на работу, сообщила пресс-служба правительства со ссылкой на решение госкомиссии по чрезвычайному положению.

Политика Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.

Экономика Россияне отказываются платить по долгам из-за коронавируса По оценке коллекторов, с учетом тенденции в ближайшее время около 7% россиян-заемщиков откажутся от своих обязательств из-за коронавируса, пока эта доля составляет 1% за несколько дней.

Общество В Свердловской области кафе и торговые центры приостановили работу Согласно решению главы региона, с 28 марта по 5 апреля будет приостановлена работа практически всех мест массового скопления людей: заведений общепита (кроме доставки и обслуживания на вынос), всех объектов розничной торговли (за исключением аптек, продуктовых отделов и отделов товаров первой необходимости), организаций бытового обслуживания (кроме ритуальных контор).

Общество В Москве умерли два пациента с коронавирусом В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.

Происшествия Задержан еще один участник нападения на псковских десантников в Чечне Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно со Следственным комитетом РФ (СКР) задержала во Владимирской области уроженца Чечни, участвовавшего в нападении на псковских десантников под селом Улус-Керт в марте 2000 года.

Авто В Сети показали редкую «шестерку» для Канады Автомобильный видеоблогер Иван Зенкевич рассказал на своём ютуб-канале о редкой версии ВАЗ-2106, которая предназначалась для экспорта в Канаду.

Авто Nissan привезет в Россию бюджетный кроссовер Datsun Magnite Новый компактный кроссовер Nissan Magnite, который, будет меньше в размерах и дешевле по цене чем Juke, появится в нашей стране под брендом Datsun.

Политика Правительству могут дать право вводить режим ЧС в России «Предлагается наделить правительство России правом на введение режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории России либо на её части, а также правом на установление обязательных для исполнения правил поведения», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Армия и оружие Минобороны опубликовало видео полетов Су-57 на предельных режимах "В ходе выполнения полетных заданий летчики ВКС отработали одиночный и групповой пилотаж, групповую слетанность в составе звена, полеты на малых и предельно малых высотах, а также боевое применение авиационных средств поражения", - говорится в описании к видео на официальном канале Минобороны в YouTube.