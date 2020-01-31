Общество
ВедомостиВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной международной ситуацией
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. Однако организация верит, что Китай, откуда распространился вирус, способен контролировать ситуацию.
Читать в источнике
Оценить349
с чего всё началось
«Я объявляю международную чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения из-за глобальной вспышки коронавируса»,— приводятся слова гендиректора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса в Twitter.Коммерсантъ14:51
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 18:28, Ашберн
Хоккей
«Нефтехимик» пустил «Барыс» в плей-офф
В оставшееся время «Барыс» удержал преимущество – 2:1 и команда Андрея Скабелки выходит в плей-офф.
Здоровье
Юрист: Скоро онкопациенты по всей стране могут остаться без инвалидности
С начала 2020 года вступил в силу приказ № 585н Минтруда, меняющий критерии установления инвалидности («О классификациях и критериях, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы»).
Политика
Оливер Стоун назвал США «силой зла»
Американский режиссёр Оливер Стоун в интервью ведущему RT и экс-президенту Эквадора Рафаэлю Корреа заявил, что Соединённые Штаты стали для простых людей «силой зла».
Здоровье
Власти Китая выявили зараженных коронавирусом во всех регионах страны
Случаи заражения коронавирусом 2019-nCoV выявлены во всех регионах Китая, 30 января сообщили в Национальном комитете по делам здравоохранения КНР.
Общество
За выгул опасных собак без намордника введут штраф до 5 тыс. рублей
Статья "Выгул потенциально опасных собак без намордника и поводка в общественных местах в нарушение установленных правил" включена в главу "Административные правонарушения, посягающие на правопорядок в общественных местах"
Финансы
Рубль продолжает падать к доллару и евро
В начале торговой сессии рубль показал снижение к доллару и евро на фоне продолжающейся коронавирусной опасности, гласят данные Мосбиржи.
Здоровье
Доктор Мясников предложил радикальный способ борьбы с коронавирусом
Знаменитый российский врач-кардиолог, телеведущий Александр Мясников поделился переживаниями по поводу распространения смертоносного коронавируса из Китая.
Гаджеты
В России начались продажи Samsung Galaxy S10 Lite
В авторизованных магазинах Samsung сообщили, что Galaxy S10 Lite поступит в продажу 31 января.
Происшествия
Брошенных отцом в Шереметьево детей передадут их бабушке
Политика
Кравчук объяснил свои слова о «встрече» Сталина и Гитлера во Львове
Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил свои слова о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове перед началом Второй мировой войны.
Космос
Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца
Американские астрономы с помощью телескопа DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope), расположенного на острове Мауи Гавайского архипелага, получили наиболее подробные на сегодняшний день снимки поверхности Солнца.
Армия и оружие
Число пострадавших военных США при обстреле в Ираке достигло 50
Хоккей
Овечкин опередил Айзермана по заброшенным шайбам в НХЛ
Политика
Старый пенсионный возраст предложили прописать в Конституции
Поправки в Конституцию страны, предложенные КПРФ, содержат возвращение старого пенсионного возраста, сообщает DEITA.
Экономика
Нацбанк Украины понизил учетную ставку до 11% годовых
Правление национального банка Украины приняло решение снизить учетную ставку с 13,5 до 11% годовых с 31 января 2020 года.
Экономика
РЖД ожидают роста погрузки в 2020 году на уровне 2,9%
"Российские железные дороги" прогнозируют рост погрузки в 2020 году на уровне 2,9%, несмотря на ощутимо низкие показатели в январе.
Шоу-бизнес
Сильвестр Сталлоне перестал скрывать седину
Футбол
«Спартак» представил официально Соболева
Футбол
Роберт Мак перейдет из «Зенита» в «Коньяспор»
Роберт Мак перешел в "Зенит" из греческого ПАОКа в 2016 году. В текущем сезоне он сыграл 10 матчей и забил два мяча.
Политика
Названа зарплата Медведева на новой должности
Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Общество
В Москве не подтвердили сообщения о первом заболевшем коронавирусом
В секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой не подтвердили данные о первом заболевшем коронавирусом в Москве.
Спорт
Тарасов предложил изобрести в России свой футбольный мяч
Происшествия
Родные пропавшего под Смоленском ребенка опознали его обувь
Шоу-бизнес
Дочь Михаила Ефремова пожаловалась на алкоголизм матери
Армия и оружие
США развернули ядерное оружие малой мощности на подлодках
Развертывание новейших ядерных боеприпасов малой мощности предписано новой ядерной доктриной США, опубликованной 2 февраля 2018 года.
Происшествия
Задержана группа обманывавших пенсионеров лжегазовщиков
Полиция задержала 21 злоумышленника, которые выдавали себя за сотрудников газовой службы и таким образом обманывали пенсионеров.