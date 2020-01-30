Общество
РИА НовостиВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку нового коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения, сообщил генеральный директор Тедрос Адханом Гебрейесус. По последней информации, по всеми миру заболело уже 7834 человек.
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с чего всё началось
«Я объявляю международную чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения из-за глобальной вспышки коронавируса»,— приводятся слова гендиректора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса в Twitter.Коммерсантъ14:51
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Около 20% зараженных новым коронавирусом находятся в тяжелом состоянии — ВОЗ
Милосердие.ruвчера в 08:11
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