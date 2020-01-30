с чего всё началось

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку нового коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения, сообщил генеральный директор Тедрос Адханом Гебрейесус. По последней информации, по всеми миру заболело уже 7834 человек.

Происшествия 67 россиян находятся на борту заблокированного в Италии лайнера На борту круизного лайнера Costa Crociere в порту Чивитавеккья, недалеко от Рима, оказались заблокированы около шести тысяч туристов, из которых 67 россиян, и порядка тысячи человек обслуживающего персонала - на судне проходит проверка на наличие коронавируса 2019-nCoV.

Происшествия В Махачкале горит здание Минпромэнерго Дагестана Здание Министерства промышленности и энергетики Дагестана горит на площади 400 кв. м. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

Политика Уволенный с поста глава Чувашии поблагодарил жителей за критику Отправленный в отставку глава Чувашии Михаил Игнатьев написал на своей странице в Instagram обращение к жителям республики, в котором поблагодарил их за критику.

Общество Керченские депутаты, поздравившие блокадников хлебом, решили уволиться 27 января на сайте горсовета Керчи появилось сообщение о том, что Хужина с депутатами в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады поздравили 11 блокадников и подарили им хлеб, который "принимали с особым трепетом".

Хоккей Овечкин обошел Айзермана в списке лучших снайперов НХЛ Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин продолжает движение вверх в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги за всю историю.

Культура Умерла актриса из фильма про приключения Шурика Бывшая актриса Липецкого драматического театра Светлана Агеева, сыгравшая в эпизодах «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», скончалась на 80-м году жизни.

Общество В Союзе садоводов разъяснили, введут ли в России «налог на огород» Если патент куплен на 6 - 12 месяцев, то налог оплачивается в два срока, 1/3 стоимости патента - в течение 90 календарных дней с начала действия патента; 2/3 стоимости - в оставшийся срок действия.

Общество В России разрешили охотиться с луком и арбалетом Сегодня, 30 января, вступили в силу поправки к закону "Об оружии", согласно которым россиянам теперь разрешается охотиться с луком и арбалетом.