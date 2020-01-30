Общество

РИА НовостиРИА НовостиВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку нового коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения, сообщил генеральный директор Тедрос Адханом Гебрейесус. По последней информации, по всеми миру заболело уже 7834 человек.
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с чего всё началось
«Я объявляю международную чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения из-за глобальной вспышки коронавируса»,— приводятся слова гендиректора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса в Twitter
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