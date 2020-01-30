с чего всё началось

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку нового коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения, сообщил генеральный директор Тедрос Адханом Гебрейесус. По последней информации, по всему миру заболели уже 7834 человека.

Общество Собчак объяснила просьбу сойти с самолета во Внуково Телеведущая и продюсер телеканала «Супер» Ксения Собчак сошла с борта самолета во Внуково, который должен был лететь из Москвы в Санкт-Петербург из-за долгого ожидания вылета.

Общество Россия закрывает границу с Китаем С 31 января вводится ограничение на перемещение из Китая в Россию и обратно в 16 пропускных пунктах, сообщает РИА Новости.

Происшествия Прокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян Генеральная прокуратура России обязала Следственный комитет России переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на необходимую оборону, что повлечет за собой прекращение уголовного преследования.

Космос Заглянуть в космос теперь можно со смартфона В мобильном приложении до сих пор Земля была на чёрном фоне, но последнее обновление наконец добавило возможность отображения звёзд вокруг и на мобильных устройствах.

Политика Главу Чувашии отправили в отставку Владимир Путин своим указом досрочно отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева "в связи с утратой доверия" главы государства, сообщает пресс-служба Кремля.

Здоровье Минздрав посоветовал три лекарства для лечения коронавируса Согласно временным методическим рекомендациям Минздрава РФ и Роспотребнадзора, в список рекомендуемых лекарственных средств для лечения коронавирусной инфекции у взрослых вошли препараты Рибавирин, Лопинавир/Ритонавир и Рекомбинантный интерферон бета-1b.

Общество В AliExpress опровергли приостановку доставки из-за коронавируса Ранее появилась информация, что магазины китайской торговой площадки AliExpress якобы прекратили доставку товаров из-за вспышки нового коронавируса в Китае.

Футбол Ребров рассказал об ошибках Эмери в «Спартаке» Вратарь московского «Спартака» Артем Ребров, говоря о работе в команде испанского специалиста Унаи Эмери, отметил, что главный тренер был слишком погружен в футбол.

Происшествия В Индии злоумышленник захватил 20 детей в заложники В индийском штате Уттар-Прадеш мужчина захватил и удерживает в заложниках порядка 20 детей, сообщает 30 января газета Hindustan Times.