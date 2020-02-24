с чего всё началось

Нужно подготовиться к возможной пандемии коронавируса, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на странице ВОЗ в "Твиттер" Чиновник добавил, что универсального лекарства от вируса нет.

Политика В Киеве прошли обыски на предприятии «Украинская бронетехника» Национальное антикоррупционное бюро провело обыски на предприятии оборонно-промышленного комплекса "Украинская бронетехника" по делу о мошенничестве, сообщает интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Футбол «Интер» нашел замену Мартинесу в лондонском «Арсенале» Как сообщает FC Inter News, заменить игрока на «Сан-Сиро» может форвард лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг, который не может договориться с руководством о продлении контракта, поскольку хочет повышения зарплаты.

Политика Сенаторы-демократы попросят Помпео ввести новые санкции против России "Лидеры демократов в сенате в понедельник днем направят госсекретарю Майку Помпео и министру финансов Стивену Мнучину письмо с требованием ввести санкции против России - и потенциально самого президента России Владимира Путина - за попытку повлиять на президентские выборы 2020 года", - сообщает издание со ссылкой на свои источники.

Шоу-бизнес 56-летний Квентин Тарантино впервые стал отцом Квентин Тарантино и Даниэлла Пик впервые стали родителями Что касается карьеры, то минувший год выдался для Квентина Тарантино крайне удачным.

Авто Дебют Geely Coolray в России может быть перенесен из-за коронавируса Компания Geely может приостановить выпуск кроссоверов Geely Coolray для российского рынка на заводе "БелДжи", так как из-за эпидемии коронавируса были нарушены сроки поставок комплектующих для производства новинки, сообщает портал "Китайские автомобили".

Авто Эксперты рассказали, почему кроссоверам не нужен полный привод Автомобильные марки массово отступают от внедорожных ценностей и переходят с рамной конструкции на несущий кузов, неразрезные мосты в задней подвеске сменяют многорычажной конструкцией, а постоянному полному приводу на смену пришел подключаемый, дополненный всевозможными интеллектуальными помощниками.

Экономика Несколько сахарных заводов закрываются в России Глава Союза сахаропроизводителей Андрей Бодин заявил, что в сель сельскохозяйственном сезоне 2020-2021 годов не смогут работать ряд заводов, суммарные мощности которых превышают 150 000 тонн.

Общество В Японии призвали переводить сотрудников на удаленную работу на дому Для сдерживания распространения коронавируса министр предложил переходить на схемы удаленной работы на дому, а также скорректировать графики приезда сотрудников в офисы чтобы уменшить скопления на транспорте.

Происшествия СК опубликовал видео последствий обрушения в строящемся доме в Ижевске Следственный комитет России опубликовал на своём канале в YouTube видео следственных действий на строящемся объекте в Ижевске, где при обрушении лестничного марша погиб один строитель, ещё один пострадал.

Экономика Бизнесу предложат компенсации по «зеленым» кредитам Минпромторг решил дополнить программу «зеленых» облигаций, когда государство компенсирует предприятиям часть затрат на внедрение экологичных технологий, «зелеными» же кредитами.

Технологии В Сеть утекли данные тысяч приватных чатов WhatsApp Журналист Deutsche Welle Джордан Уилдон в своем Twitter-аккаунте написал о том, что пользователи приветных чатов WhatsApp могут стать жертвами утечки данных.

Происшествия Ушел за детской смесью: загадочная пропажа мужчины в Челябинске В Челябинске ищут молодого отца, который вышел из дома в магазин за детской смесью и не вернулся. Об этом сообщает издание 74.RU.

Политика Федеральный реестр США рассказал о подарке Путина Трампу в 2018 году В документе, опубликованном Федеральным реестром США, сообщается, что 19 августа 2018 года Путин вручил Трампу коробку с 12 круглыми коллекционными серебряными монетами, которые были выпущены к Чемпионату Мира по футболу в России.

Музыка Пригожин назвал достойного кандидата на Евровидение от России Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с журналистами издания Ura.ru заявил, что представлять Россию на международном конкурсе Евровидение должны только российские граждане.