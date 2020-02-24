Общество
Вести.RuВОЗ призвала готовиться к пандемии коронавируса
Нужно подготовиться к возможной пандемии коронавируса, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на странице ВОЗ в "Твиттер" Чиновник добавил, что универсального лекарства от вируса нет.
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с чего всё началось
ВОЗ рассматривает распространение коронавируса как «вспышки эпидемии в различных частях света», заявил директор всемирной организации Тедрос Гебрейесус.Телеканал 360°19:59
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Политика
В Киеве прошли обыски на предприятии «Украинская бронетехника»
Национальное антикоррупционное бюро провело обыски на предприятии оборонно-промышленного комплекса "Украинская бронетехника" по делу о мошенничестве, сообщает интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Футбол
«Интер» нашел замену Мартинесу в лондонском «Арсенале»
Как сообщает FC Inter News, заменить игрока на «Сан-Сиро» может форвард лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг, который не может договориться с руководством о продлении контракта, поскольку хочет повышения зарплаты.
Политика
Сенаторы-демократы попросят Помпео ввести новые санкции против России
"Лидеры демократов в сенате в понедельник днем направят госсекретарю Майку Помпео и министру финансов Стивену Мнучину письмо с требованием ввести санкции против России - и потенциально самого президента России Владимира Путина - за попытку повлиять на президентские выборы 2020 года", - сообщает издание со ссылкой на свои источники.
Общество
Украинцы отказались эвакуироваться на родину с Diamond Princess
Большинство украинцев, которые находятся на круизном лайнере Diamond Princess, отказались эвакуироваться на родину.
Общество
В Италии остановили съемки «Миссия невыполнима 7» из-за коронавируса
Съемки седьмой части голливудского блокбастера «Миссия невыполнима» в Италии приостановили из-за эпидемии в стране коронавирусной инфекции COVID-2019.
Общество
Средний чек россиян за один поход в магазин стал меньше почти на 11%
Средний чек россиян за один поход в магазин в январе 2020 года уменьшился на 10,9% по сравнению с декабрем прошлого года.
Шоу-бизнес
56-летний Квентин Тарантино впервые стал отцом
Квентин Тарантино и Даниэлла Пик впервые стали родителями Что касается карьеры, то минувший год выдался для Квентина Тарантино крайне удачным.
Гаджеты
Google неожиданно выпустил новую версию Android 11
23.02.20 Стало известно о том, что Google неожиданно выпустила новую версию Android 11, сообщает портал 9to5google.
Кино
Завершились съемки фильма «Сердце Пармы»
В подмосковной деревне Щеголево прошли съемки последних сцен исторического фильма «Сердце Пармы», - сообщают «Вести».
Здоровье
Красноярское молоко на 37 % не соответствует нормативам
Роспотребнадзор напоминает потребителям, что молоко следует приобретать в сертифицированных магазинах, а не с рук, и внимательно изучать маркировку продукции.
Общество
Верховный суд принял решение по делу «о налоге с налога» на недвижимость
В свою очередь, правительство Москвы подало кассационную жалобу с просьбой оставить в силе стоимость с НДС, по которой и принял решение Верховный суд, вернув дело в апелляционную инстанцию.
Авто
Дебют Geely Coolray в России может быть перенесен из-за коронавируса
Компания Geely может приостановить выпуск кроссоверов Geely Coolray для российского рынка на заводе "БелДжи", так как из-за эпидемии коронавируса были нарушены сроки поставок комплектующих для производства новинки, сообщает портал "Китайские автомобили".
Авто
Эксперты рассказали, почему кроссоверам не нужен полный привод
Автомобильные марки массово отступают от внедорожных ценностей и переходят с рамной конструкции на несущий кузов, неразрезные мосты в задней подвеске сменяют многорычажной конструкцией, а постоянному полному приводу на смену пришел подключаемый, дополненный всевозможными интеллектуальными помощниками.
Экономика
Несколько сахарных заводов закрываются в России
Глава Союза сахаропроизводителей Андрей Бодин заявил, что в сель сельскохозяйственном сезоне 2020-2021 годов не смогут работать ряд заводов, суммарные мощности которых превышают 150 000 тонн.
Общество
В Японии призвали переводить сотрудников на удаленную работу на дому
Для сдерживания распространения коронавируса министр предложил переходить на схемы удаленной работы на дому, а также скорректировать графики приезда сотрудников в офисы чтобы уменшить скопления на транспорте.
Происшествия
СК опубликовал видео последствий обрушения в строящемся доме в Ижевске
Следственный комитет России опубликовал на своём канале в YouTube видео следственных действий на строящемся объекте в Ижевске, где при обрушении лестничного марша погиб один строитель, ещё один пострадал.
Экономика
Бизнесу предложат компенсации по «зеленым» кредитам
Минпромторг решил дополнить программу «зеленых» облигаций, когда государство компенсирует предприятиям часть затрат на внедрение экологичных технологий, «зелеными» же кредитами.
Технологии
В Сеть утекли данные тысяч приватных чатов WhatsApp
Журналист Deutsche Welle Джордан Уилдон в своем Twitter-аккаунте написал о том, что пользователи приветных чатов WhatsApp могут стать жертвами утечки данных.
Общество
КПП в Донбассе переходит на весенний график работы
Как отмечается, в Донбассе будет действовать весенний график. Режим работы пунктов станет с 08.00 до 19.30 мск.
Футбол
Ван дер Варт заявил, что России повезло в четвертьфинале Евро-2008
Бывший футболист сборной Голландии Рафаэль ван дер Варт вспомнил четвертьфинальный матч Евро-2008 против сборной России.
Хоккей
Ковальчук перешел из «Монреаля» в «Вашингтон»
Происшествия
Ушел за детской смесью: загадочная пропажа мужчины в Челябинске
В Челябинске ищут молодого отца, который вышел из дома в магазин за детской смесью и не вернулся. Об этом сообщает издание 74.RU.
Общество
Посол Китая сообщил о разработанной вакцине от коронавируса
Китай разработал вакцину, предварительно показавшую эффективность против нового типа коронавируса, сообщил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.
Политика
Федеральный реестр США рассказал о подарке Путина Трампу в 2018 году
В документе, опубликованном Федеральным реестром США, сообщается, что 19 августа 2018 года Путин вручил Трампу коробку с 12 круглыми коллекционными серебряными монетами, которые были выпущены к Чемпионату Мира по футболу в России.
Музыка
Пригожин назвал достойного кандидата на Евровидение от России
Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с журналистами издания Ura.ru заявил, что представлять Россию на международном конкурсе Евровидение должны только российские граждане.
Футбол
«Реал» готов отказаться от Мбаппе и хочет приобрести Холанда
В руководстве «Реала» рассматривают возможность покупки Холанда уже предстоящим летом.
Кино
В мультфильме Disney и Pixar появится первый ЛГБТ-персонаж
В новом мультфильме "Вперед" от компании Pixar впервые официально появится ЛГБТ-персонаж.
Единоборства
Тайсон Фьюри избил Деонтея Уайлдера в реванше
Американец должен сказать большое спасибо рефери и своему штабу, что остановили бой, не став дожидаться очередного падения от Деонтея.