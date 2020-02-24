Общество

Вести.RuВести.RuВОЗ призвала готовиться к пандемии коронавируса

Нужно подготовиться к возможной пандемии коронавируса, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на странице ВОЗ в "Твиттер" Чиновник добавил, что универсального лекарства от вируса нет.
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с чего всё началось
ВОЗ рассматривает распространение коронавируса как «вспышки эпидемии в различных частях света», заявил
 директор всемирной организации Тедрос Гебрейесус.
Телеканал 360°19:59

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Главные новости к утру 25 февраля

Коммерсантъ23:00

Коронавирус в России и мире. Главное на 25 февраля

Телеканал 360°21:28

В ВОЗ оценили вероятность пандемии коронавируса

Lenta.ru10:55

ВОЗ: коронавирус станет смертельной эпидемией для всего мира

URA.Ru14:59

ВОЗ предупредила об угрозе пандемии коронавируса

РИА Новости11:09

Глава ВОЗ: Вспышка нового коронавируса имеет потенциал пандемии

Российская газета16:58

В ВОЗ заявили, что вспышка нового коронавируса имеет потенциал пандемии

ТАСС10:22
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Политика

В Киеве прошли обыски на предприятии «Украинская бронетехника»

Национальное антикоррупционное бюро провело обыски на предприятии оборонно-промышленного комплекса "Украинская бронетехника" по делу о мошенничестве, сообщает интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 17:00
Футбол

«Интер» нашел замену Мартинесу в лондонском «Арсенале»

Как сообщает FC Inter News, заменить игрока на «Сан-Сиро» может форвард лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг, который не может договориться с руководством о продлении контракта, поскольку хочет повышения зарплаты.
ProstoProSport 09:15
Политика

Сенаторы-демократы попросят Помпео ввести новые санкции против России

"Лидеры демократов в сенате в понедельник днем направят госсекретарю Майку Помпео и министру финансов Стивену Мнучину письмо с требованием ввести санкции против России - и потенциально самого президента России Владимира Путина - за попытку повлиять на президентские выборы 2020 года", - сообщает издание со ссылкой на свои источники.
РИА Новости 15:53
Общество

Украинцы отказались эвакуироваться на родину с Diamond Princess

Большинство украинцев, которые находятся на круизном лайнере Diamond Princess, отказались эвакуироваться на родину.
Газета.Ru 22:43
Общество

В Италии остановили съемки «Миссия невыполнима 7» из-за коронавируса

Съемки седьмой части голливудского блокбастера «Миссия невыполнима» в Италии приостановили из-за эпидемии в стране коронавирусной инфекции COVID-2019.
РБК 21:33
Общество

Средний чек россиян за один поход в магазин стал меньше почти на 11%

Средний чек россиян за один поход в магазин в январе 2020 года уменьшился на 10,9% по сравнению с декабрем прошлого года.
Газета.Ru 19:53
Шоу-бизнес

56-летний Квентин Тарантино впервые стал отцом

Квентин Тарантино и Даниэлла Пик впервые стали родителями Что касается карьеры, то минувший год выдался для Квентина Тарантино крайне удачным.
Вокруг ТВ вчера в 03:57
Гаджеты

Google неожиданно выпустил новую версию Android 11

23.02.20 Стало известно о том, что Google неожиданно выпустила новую версию Android 11, сообщает портал 9to5google.
Портал Поиск вчера в 03:32
Кино

Завершились съемки фильма «Сердце Пармы»

В подмосковной деревне Щеголево прошли съемки последних сцен исторического фильма «Сердце Пармы», - сообщают «Вести».
ИА Текст (Пермь) вчера в 08:23
Политика

Россия отреагировала на заявление об очевидце запуска «Бука» по MH17

Lenta.ru 11:12
Здоровье

Красноярское молоко на 37 % не соответствует нормативам

Роспотребнадзор напоминает потребителям, что молоко следует приобретать в сертифицированных магазинах, а не с рук, и внимательно изучать маркировку продукции.
Городские новости. Красноярск 23:01
Общество

Сын Порошенко в годовщину «майдана» спел на концерте с Face в Лондоне

ТАСС 17:25
Общество

Верховный суд принял решение по делу «о налоге с налога» на недвижимость

В свою очередь, правительство Москвы подало кассационную жалобу с просьбой оставить в силе стоимость с НДС, по которой и принял решение Верховный суд, вернув дело в апелляционную инстанцию.
РБК 23:00
Авто

Дебют Geely Coolray в России может быть перенесен из-за коронавируса

Компания Geely может приостановить выпуск кроссоверов Geely Coolray для российского рынка на заводе "БелДжи", так как из-за эпидемии коронавируса были нарушены сроки поставок комплектующих для производства новинки, сообщает портал "Китайские автомобили".
Новые автомобили 01:28
Авто

Эксперты рассказали, почему кроссоверам не нужен полный привод

Автомобильные марки массово отступают от внедорожных ценностей и переходят с рамной конструкции на несущий кузов, неразрезные мосты в задней подвеске сменяют многорычажной конструкцией, а постоянному полному приводу на смену пришел подключаемый, дополненный всевозможными интеллектуальными помощниками.
32CARS.ru 05:49
Экономика

Несколько сахарных заводов закрываются в России

Глава Союза сахаропроизводителей Андрей Бодин заявил, что в сель сельскохозяйственном сезоне 2020-2021 годов не смогут работать ряд заводов, суммарные мощности которых превышают 150 000 тонн.
Газета.Ru 23:06
Общество

В Японии призвали переводить сотрудников на удаленную работу на дому

Для сдерживания распространения коронавируса министр предложил переходить на схемы удаленной работы на дому, а также скорректировать графики приезда сотрудников в офисы чтобы уменшить скопления на транспорте.
Красная весна 21:08
Происшествия

СК опубликовал видео последствий обрушения в строящемся доме в Ижевске

Следственный комитет России опубликовал на своём канале в YouTube видео следственных действий на строящемся объекте в Ижевске, где при обрушении лестничного марша погиб один строитель, ещё один пострадал.
РИА Новости 10:33
Экономика

Бизнесу предложат компенсации по «зеленым» кредитам

Минпромторг решил дополнить программу «зеленых» облигаций, когда государство компенсирует предприятиям часть затрат на внедрение экологичных технологий, «зелеными» же кредитами.
РБК 22:00
Технологии

В Сеть утекли данные тысяч приватных чатов WhatsApp

Журналист Deutsche Welle Джордан Уилдон в своем Twitter-аккаунте написал о том, что пользователи приветных чатов WhatsApp могут стать жертвами утечки данных.
РЕН ТВ 23:14
Общество

КПП в Донбассе переходит на весенний график работы

Как отмечается, в Донбассе будет действовать весенний график. Режим работы пунктов станет с 08.00 до 19.30 мск.
Газета.Ru 07:58
Футбол

Ван дер Варт заявил, что России повезло в четвертьфинале Евро-2008

Бывший футболист сборной Голландии Рафаэль ван дер Варт вспомнил четвертьфинальный матч Евро-2008 против сборной России.
Нева Спорт 13:53
Хоккей

Ковальчук перешел из «Монреаля» в «Вашингтон»

Газета.Ru вчера в 21:41
Происшествия

Ушел за детской смесью: загадочная пропажа мужчины в Челябинске

В Челябинске ищут молодого отца, который вышел из дома в магазин за детской смесью и не вернулся. Об этом сообщает издание 74.RU.
РЕН ТВ 03:40
Общество

Посол Китая сообщил о разработанной вакцине от коронавируса

Китай разработал вакцину, предварительно показавшую эффективность против нового типа коронавируса, сообщил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.
RT на русском 03:59
Политика

Федеральный реестр США рассказал о подарке Путина Трампу в 2018 году

В документе, опубликованном Федеральным реестром США, сообщается, что 19 августа 2018 года Путин вручил Трампу коробку с 12 круглыми коллекционными серебряными монетами, которые были выпущены к Чемпионату Мира по футболу в России.
RuNews24.ru 14:41
Музыка

Пригожин назвал достойного кандидата на Евровидение от России

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с журналистами издания Ura.ru заявил, что представлять Россию на международном конкурсе Евровидение должны только российские граждане.
iReactor вчера в 18:11
Футбол

«Реал» готов отказаться от Мбаппе и хочет приобрести Холанда

В руководстве «Реала» рассматривают возможность покупки Холанда уже предстоящим летом.
Sport24.ru 22:29
Кино

В мультфильме Disney и Pixar появится первый ЛГБТ-персонаж

В новом мультфильме "Вперед" от компании Pixar впервые официально появится ЛГБТ-персонаж.
Neva.Today 08:24
Единоборства

Тайсон Фьюри избил Деонтея Уайлдера в реванше

Американец должен сказать большое спасибо рефери и своему штабу, что остановили бой, не став дожидаться очередного падения от Деонтея.
ГЛАС.RU вчера в 00:52
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