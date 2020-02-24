Общество
Вести.RuВОЗ призвала готовиться к пандемии коронавируса
Нужно подготовиться к возможной пандемии коронавируса, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на странице ВОЗ в "Твиттер" Чиновник добавил, что универсального лекарства от вируса нет.
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Нужно подготовиться к возможной пандемии коронавируса, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на странице ВОЗ в "Твиттер"Вести.Ru12:36
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Россиянин решил помочь пенсионерке и попал под арест
Россиянин решил помочь пенсионерке, которую остановил сотрудник ДПС, и попал под арест. Об этом сообщает «Вологда-поиск».
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Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Олег Журавлев заявил, что данные об ударах ВКС России по населенным пунктам в сирийском Идлибе не соответствует действительности, передает РИА "Новости".
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Юные хоккеисты устроили массовую драку на турнире в Тольятти
Одиннадцаталетние хоккеисты устроили массовую драку на турнире кубка федерации в Тольятти.
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В Прикамье фельдшеры протащили пациента по асфальту к машине «скорой»
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Следователи по делу MH17 заявили об свидетеле запуска «Бука»
Нидерландский прокурор Фред Вестербеке заявил, что Совместная следственная группа по крушению малайзийского "Боинга" в Донбассе располагает свидетелем запуска ракеты "Бук", сбившей самолет.
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В доме бывшего украинского министра погиб экс-глава телеканала «Интер»
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В Великобритании детям до 12 лет запретили играть головой
Три из четырех стран Великобритании: Англия, Шотландия и Северная Ирландия запретили детям до 12 лет отрабатывать удары головой.
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Депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа", глава парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что в Раде началась подготовка по внесению правок к закону о государственном языке.
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«Ливерпуль» вырвал победу у «Вест Хэма» в матче АПЛ
Политика
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Глава МИД РФ Сергей Лавров в Женеве за закрытыми для представителей СМИ дверями побеседовал с генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем.
Энергетика
На Украине снизили цену на газ для населения
В феврале цена на газ для жителей Украины снизится на 15 процентов относительно января 2020 года.
Политика
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Сенатор Берни Сандерс победил на собраниях активистов (кокусах) в штате Невада.
Культура
Жорди Саваль и Le Concert des Nations выступили в Москве
Жорди Саваль и Le Concert des Nations выступили в Москве В концертном зале «Зарядье» выступил легендарный каталонский аутентист Жорди Саваль.
Политика
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Сенаторы-демократы в США призвали госсекретаря страны Майка Помпео и главу минфина Стивена Мнучина ввести санкции в отношении России «за вмешательство в выборы 2020 года».
Баскетбол
В Лос-Анджелесе началась церемония прощания с Коби Брайантом
Тысячи фанатов собрались у домашней арены баскетбольного клуба "Лос-Анджелес Лейкерс", чтобы почтить память пятикратного чемпиона НБА Коби Брайанта и его дочери Джанны.
Авто
Кроссовер Arkana от Renault появится под брендом Samsung
"Корейская" версия получила не только новое название и бренд (на местном рынке ее представят, как Samsung XM3), но и более современную платформу CMF-B от Nissan Juke второй генерации, в то время как "нашему" кросс-купе полагается устаревшая "тележка" B0 от Renault Duster.
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Тайсон Фьюри победил Деонтея Уайлдера и стал чемпионом WBC
Британский боксёр Тайсон Фьюри одержал досрочную победу над американцем Деонтеем Уайлдером и завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) в супертяжёлом весе.
Кино
Дональд Трамп раскритиковал вручение «Оскара» фильму «Паразиты»
Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал нападки юриста Кати Гордон на Валерию
Известный продюсер Иосиф Пригожин стал на защиту своей супруги, певицы Валерии, которую жестко раскритиковала юрист, глава адвокатской фирмы, певица Екатерина Гордон из-за желания артистки пойти в политику и создать свою партию «Сильные женщины» в Госдуме.
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Получены данные, меняющие историю формирования Земли
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Украина закрепит в новой военной стратегии курс на вступление в НАТО
В готовящейся военной стратегии и стратегии нацбезопасности и обороны Украины будет прописан курс на вступление страны в НАТО.
Футбол
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Хоккей
Жена Овечкина сообщила о своей второй беременности
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Армия и оружие
Россия выполнит наблюдательный полет над Турцией
Начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков сообщил, что в рамках реализации Договора по открытому небу, Россия выполнит наблюдательный полет над территорией Турции 25-28 февраля.
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Азар из-за травмы пропустит не менее трёх месяцев
Азар получил травму в выездном матче 25-го тура испанской Примеры с «Леванте» (0:1). До этого 29-летний форвард из-за повреждения не играл с конца ноября прошлого года до середины февраля.
Энергетика
Украина вновь провоцирует Молдавию на газовый конфликт с Россией
Власти Украины провоцируют Молдавию начать переговоры с ЕС о закупках газа по так называемой реверсной схеме, вместо прямых покупок топлива у российского «Газпрома», передает корреспондент ИА REGNUM.
Экономика
Китай осуществил третью «инъекцию» замороженной свинины в экономику
Китай продолжит отпускать замороженную свинину из резервов в рамках нивелирования негативных последствий от вспышки нового коронавируса в стране.