с чего всё началось

Нужно подготовиться к возможной пандемии коронавируса, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на странице ВОЗ в "Твиттер" Чиновник добавил, что универсального лекарства от вируса нет.

Армия и оружие Минобороны России опровергло сообщения об ударах ВКС в Идлибе Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Олег Журавлев заявил, что данные об ударах ВКС России по населенным пунктам в сирийском Идлибе не соответствует действительности, передает РИА "Новости".

Политика В партии Зеленского планируют пересмотреть закон о госязыке Депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа", глава парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что в Раде началась подготовка по внесению правок к закону о государственном языке.

Политика Лавров в Женеве встретился с генсеком ООН Глава МИД РФ Сергей Лавров в Женеве за закрытыми для представителей СМИ дверями побеседовал с генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем.

Баскетбол В Лос-Анджелесе началась церемония прощания с Коби Брайантом Тысячи фанатов собрались у домашней арены баскетбольного клуба "Лос-Анджелес Лейкерс", чтобы почтить память пятикратного чемпиона НБА Коби Брайанта и его дочери Джанны.

Авто Кроссовер Arkana от Renault появится под брендом Samsung "Корейская" версия получила не только новое название и бренд (на местном рынке ее представят, как Samsung XM3), но и более современную платформу CMF-B от Nissan Juke второй генерации, в то время как "нашему" кросс-купе полагается устаревшая "тележка" B0 от Renault Duster.

Единоборства Тайсон Фьюри победил Деонтея Уайлдера и стал чемпионом WBC Британский боксёр Тайсон Фьюри одержал досрочную победу над американцем Деонтеем Уайлдером и завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) в супертяжёлом весе.

Шоу-бизнес Пригожин прокомментировал нападки юриста Кати Гордон на Валерию Известный продюсер Иосиф Пригожин стал на защиту своей супруги, певицы Валерии, которую жестко раскритиковала юрист, глава адвокатской фирмы, певица Екатерина Гордон из-за желания артистки пойти в политику и создать свою партию «Сильные женщины» в Госдуме.

Армия и оружие Россия выполнит наблюдательный полет над Турцией Начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков сообщил, что в рамках реализации Договора по открытому небу, Россия выполнит наблюдательный полет над территорией Турции 25-28 февраля.

Футбол Азар из-за травмы пропустит не менее трёх месяцев Азар получил травму в выездном матче 25-го тура испанской Примеры с «Леванте» (0:1). До этого 29-летний форвард из-за повреждения не играл с конца ноября прошлого года до середины февраля.

Энергетика Украина вновь провоцирует Молдавию на газовый конфликт с Россией Власти Украины провоцируют Молдавию начать переговоры с ЕС о закупках газа по так называемой реверсной схеме, вместо прямых покупок топлива у российского «Газпрома», передает корреспондент ИА REGNUM.