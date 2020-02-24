Общество
Вести.RuВОЗ призвала готовиться к пандемии коронавируса
Нужно подготовиться к возможной пандемии коронавируса, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на странице ВОЗ в "Твиттер" Чиновник добавил, что универсального лекарства от вируса нет.
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с чего всё началось
Нужно подготовиться к возможной пандемии коронавируса, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на странице ВОЗ в "Твиттер"Вести.Ru12:36
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Три матча чемпионата Италии перенесены из-за коронавируса
Три воскресных матча чемпионата Италии перенесены из-за коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.
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Власти Украины вернут должность Главного санитарного врача
В правительстве Украины в ближайшее время примут решение восстановить должность Главного государственного санитарного врача, эти функции возложат на одного из заместителей министра здравоохранения.
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Финал Кубка Легенд завершился скандалом
Финальный матч Кубка Легенд, в котором встречались сборная России и команда звезд, завершился громким скандалом.
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Xiaomi замедлила развёртывание обновления MIUI 11 из-за коронавируса
Как стало известно, Xiaomi решила отложить развёртывание обновления MIUI 11 на некоторых смартфонах.
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В РФ подорожал кроссовер Honda CR-V
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Оптимизм ускоряет восстановление организма после инсульта
Результаты нового исследования ученых показали, что оптимизм ускоряет процесс восстановления организма после инсульта.
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В понедельник, 24-го февраля, состоялись полуфинальные матчи Кубка ФНЛ.
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Астрономы впервые обнаружили звезду с полярными сияниями
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Политика
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Позже выяснилось, что Шишкова продефилировала на шоу модного дома Philipp Plein, а видео с показа опубликовала в личном микроблоге.
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Цена нефти Brent опустилась ниже $57
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,9% - до $56,87 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 02:17 мск.
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Овечкин поприветствовал переход Ковальчука в «Вашингтон»
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отреагировал на переход в команду своего соотечественника Ильи Ковальчука.
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Азар пропустит три месяца из-за травмы
В текущем сезоне Азар провёл 10 матчей за «Реал» и забил 1 гол. Ранее ГЛАС сообщал о том, что Кавани забил 200-й гол за «ПСЖ».
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Nigma выиграла турнир по Dota 2 в Киеве
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Прокуратура расценивает наезд на толпу в ФРГ как покушение на убийство
Генеральная прокуратура Франкфурта-на-Майне квалифицирует наезд водителя на толпу зрителей во время карнавала в городе Фолькмарзен как покушение на убийство.
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Зиеш рассказал, почему решил перейти в «Челси»
Нападающий амстердамского «Аякса» Хаким Зиеш, который перейдёт в «Челси» по окончании сезона, поделился ожиданиями от трансфера в лондонский клуб.
Космос
На «Байконур» доставили модифицированные спутники
На крупнейший космодром «Байконур» были доставлены новые спутники из серии «Экспресс».
Общество
У эвакуировавшего украинцев водителя автобуса поднялась температура
Водители автобусов, которые эвакуировали вернувшихся из Китая украинцев, также находятся на карантине.
Политика
Трамп пожелал примирения России и Украины
Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы Россия и Украина помирились.
Интернет
Google призывает отказаться от браузера Microsoft Edge
Отказаться от браузера Microsoft Edge в пользу Google Chrome предлагает корпорация Google при заходе на ее сервисы, сообщает 24 февраля интернет-портал MSPoweruser.
Общество
Зарубежные метеорологи объяснили аномально теплую зиму
Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал о причинах аномально теплой погоды в России этой зимой.
Футбол
Салах догнал Суареса по голам за «Ливерпуль» в АПЛ. Он уже в топ-4
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах отметился голом в матче с «Вест Хэмом» (2:2, второй тайм).
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Министр нефти Ирана примет участие в мартовской встрече ОПЕК+, несмотря на коронавирус
Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане примет участие в будущей министерской встрече ОПЕК+ в марте, несмотря на ограничение авиасообщения со страной в связи с коронавирусом.
Космос
Компания Blue Origin открывает новый завод по производству ракетных двигателей в Алабаме
Завод по производству двигателей открылся в Хантсвилле, также известном как «Ракетный город», 17 февраля.
Происшествия
В ДТП с маршруткой и грузовиком в Киеве пострадали 12 человек
"Информатор" 12 человек пострадали в аварии с участием маршрутного такси с грузовиком в Киеве.
Космос
Ультрахолодный карлик произвел рентгеновскую супервспышку
Группа астрономов во главе с Андреа Де Лука (Andrea De Luca) сообщила о первом обнаружении в рентгеновском диапазоне супервспышки на ультрахолодном L-карлике J0331−27, возрастом более одного миллиарда лет, который находится на расстоянии 240 парсек от Солнца и имеет температуру внешних слоев 2100 кельвинов.
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