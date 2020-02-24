с чего всё началось

Нужно подготовиться к возможной пандемии коронавируса, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на странице ВОЗ в "Твиттер" Чиновник добавил, что универсального лекарства от вируса нет.

Политика Власти Украины вернут должность Главного санитарного врача В правительстве Украины в ближайшее время примут решение восстановить должность Главного государственного санитарного врача, эти функции возложат на одного из заместителей министра здравоохранения.

Гаджеты Коронавирус вынудил Honor демонстрировать новинки в онлайн-трансляции Китайская компания представила новые поколения ноутбуков MagicBook 14 и 15, смартфоны Honor 9X Pro и Honor View 30 Pro, оснащенный процессором Kirin 990 и поддержкой сетей пятого поколения (5G), беспроводные наушники Honor Magic Earbuds и новую версию умных часов Honor MagicWatch 2. Во время трансляции было рассказано о технических особенностях новинок и объявлена цена на эти устройства.

Футбол Финал Кубка Легенд завершился скандалом Финальный матч Кубка Легенд, в котором встречались сборная России и команда звезд, завершился громким скандалом.

Энергетика Цена нефти Brent опустилась ниже $57 Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,9% - до $56,87 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 02:17 мск.

Футбол Азар пропустит три месяца из-за травмы В текущем сезоне Азар провёл 10 матчей за «Реал» и забил 1 гол. Ранее ГЛАС сообщал о том, что Кавани забил 200-й гол за «ПСЖ».

Интернет Google призывает отказаться от браузера Microsoft Edge Отказаться от браузера Microsoft Edge в пользу Google Chrome предлагает корпорация Google при заходе на ее сервисы, сообщает 24 февраля интернет-портал MSPoweruser.

Общество Зарубежные метеорологи объяснили аномально теплую зиму Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал о причинах аномально теплой погоды в России этой зимой.