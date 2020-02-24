Общество

Вести.RuВести.RuВОЗ призвала готовиться к пандемии коронавируса

Нужно подготовиться к возможной пандемии коронавируса, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на странице ВОЗ в "Твиттер" Чиновник добавил, что универсального лекарства от вируса нет.
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с чего всё началось
Нужно подготовиться к возможной пандемии коронавируса, сообщил
 глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на странице ВОЗ в "Твиттер"
Вести.Ru12:36

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Коронавирус в России и мире. Главное на 25 февраля

Телеканал 360°21:28

ВОЗ впервые заявила о подготовке к «потенциальной пандемии» коронавируса

Красная весна11:53

ВОЗ предупредила об угрозе пандемии коронавируса

РИА Новости11:09

В ВОЗ оценили вероятность пандемии коронавируса

Lenta.ru10:55

ВОЗ призвала мир готовиться к «потенциальной пандемии» коронавируса

Коммерсантъ11:53

ВОЗ: вспышка нового коронавируса пока не является пандемией

Газета.Ru10:39

В ВОЗ заявили, что вспышка нового коронавируса имеет потенциал пандемии

ТАСС10:22
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Происшествия

Мурманского подростка подозревают в попытке убийства ребенка

Как сообщили ИА REGNUM в СУ СКР по Мурманской области, по данным следствия, на улице Новой в Кандалакше подросток избил и попытался задушить 11-летнего мальчика.
REGNUM 22 февраля в 12:22
Политика

Посольство России оценило обвинения о «вмешательстве» в выборы в США

Посольство России в США обеспокоено голословными обвинениями о так называемом «российском вмешательстве» в выборы в Соединённых Штатах.
RT на русском 21:23
Футбол

«Ливерпуль» вырвал победу у «Вест Хэма» в матче АПЛ

Газета.Ru 17:00
Политика

Уровень доверия к Зеленскому на Украине снизился

На Украине снизился уровень доверия к президенту Владимиру Зеленскому, это следует из исследования социологической службы Центра Разумкова.
Газета.Ru 13:40
Экономика

В России закрывается очередной сахарный завод

Товарковский сахарный завод информировал правительство Тульской области о планах остановить работу в связи с отрицательными финансовыми результатами.
Коммерсантъ 16:44
Экономика

Бизнесу предложат компенсации по «зеленым» кредитам

Минпромторг решил дополнить программу «зеленых» облигаций, когда государство компенсирует предприятиям часть затрат на внедрение экологичных технологий, «зелеными» же кредитами.
РБК 22:00
Экономика

Биржевые индексы рухнули из-за коронавируса

Биржевые индексы США существенно упали в понедельник, 24 февраля, после роста числа случаев заражения коронавирусом за пределами Китая.
Газета.Ru 09:57
Происшествия

Один из пострадавших при пожаре в доме в Красноярске погиб

Газета.Ru 22 февраля в 00:56
Экономика

Mastercard заявила о снижении выручки из-за коронавируса

Американская финансовая корпорация Mastercard заявила, что может не достичь запланированных показателей выручки в 2020 году из-за вспышки коронавируса.
Газета.Ru 19:35
Общество

Администрация Трампа запросила $2,5 млрд на борьбу с коронавирусом

Администрация американского президента Дональда Трампа направила запрос в конгресс на предоставление $2,5 млрд для борьбы со вспышкой коронавируса нового типа 2019-nCoV.
РБК 18:56
Политика

На Украине намерены пересмотреть закон о госязыке

Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутат от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Ткаченко считает, что действующий закон о госязыке вызывает много рисков для общества, поэтому идет подготовка к национальному круглому столу по языковому вопросу.
РИА Новости 07:40
Единоборства

Александр Емельяненко показал фото бокса с Кадыровым

Боец MMA Александр Емельяненко опубликовал фотографии с боксерской тренировки, которую он провел с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Вестник Кавказа 13:00
Футбол

Азар пропустит три месяца из-за травмы

В текущем сезоне Азар провёл 10 матчей за «Реал» и забил 1 гол. Ранее ГЛАС сообщал о том, что Кавани забил 200-й гол за «ПСЖ».
ГЛАС.RU 06:13
Общество

Присяжные признали Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании

Скандальный голливудский продюсер Харви Вайнштейн признан виновным по двум пунктам обвинений в насилии, сообщает "Би-би-си".
Интерфакс 12:13
Экономика

Регионы сократили долги и профициты

Суммарно по итогам года регионы остались в профиците, хотя по сравнению с 2018 годом этот показатель сократился более чем в 30 раз (до 15,5 млрд руб. против 491,5 млрд руб.).
Коммерсантъ 17:21
Армия и оружие

В США показали первые эскизы новой пушки

На конференции US-UK Modernization Demonstration Event на презентационном плакате Исследовательской лаборатории Армии США было представлено изображение перспективного комплекса SLRC.
RuNews24.ru 15:43
Происшествия

На карнавале в Германии автомобиль въехал в толпу

Тревожные новости приходят из немецкого городка Фолькмарсен (федеральная земля Гессен), где водитель легкового автомобиля наехал на участников традиционного карнавала в "Розовый понедельник", предваряющий страстной период перед Пасхой.
Российская газета 10:18
Транспорт

Власти начинают строительство трассы из Краснодара к Крымскому мосту

21 февраля Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» объявило конкурс на проектирование и строительство первого участка скоростной автомагистрали от Краснодара до Крымского моста.
Ведомости 16:08
Происшествия

В Пермском крае фельдшеры поволокли пациента по асфальту к скорой

В Пермском крае к дисциплинарной ответственности будут привлечены фельдшеры за то, что волокли пациента по асфальту к машине скорой помощи.
Газета.Ru 06:17
Общество

В китайском Ухане остаются 44 российских студента

В китайском городе Ухань, который является эпицентром распространения нового типа коронавируса, остаются 44 российских студента.
Комсомольская правда 04:29
Шоу-бизнес

Шепелев раскрыл свои планы после ухода с Первого канала

Российский телеведущий Дмитрий Шепелев раскрыл свои планы после увольнения с Первого канала.
iReactor 21:25
Шоу-бизнес

Кирк Дуглас оставил сына без наследства

ИА InterMedia 05:35
Футбол

Матч «Интера» с «Лудогорцем» состоится без зрителей из-за коронавируса

Ответный поединок 1/16 финала Лиги Европы между "Интером" и "Лудогорцем" состоится без зрителей из-за вспышки коронавируса на Апеннинах.
Soccer.ru 16:01
Армия и оружие

Российские военные обнаружили пещеру протурецких боевиков в Идлибе

Lenta.ru 18:35
Происшествия

В Японии от коронавируса умер третий пассажир с Diamond Princess

BFM.ru вчера в 06:48
Космос

Байконур предложили модернизировать под пуски новой ракеты «Союз-2М»

Газета.Ru 19:16
Экономика

Почти на миллиард завысили стоимость четвертого моста в Новосибирске

По мнению новосибирских аналитиков, стоимость строительства четвертого моста через Обь в Новосибирске завысили почти на миллиард рублей.
АиФ Новосибирск вчера в 00:59
Кино

Режиссер Константин Буслов: Мне интересен путь Калашникова. ЭКСКЛЮЗИВ

В широкий прокат вышла биографическая драма «Калашников», рассказывающая о тернистом пути легендарного конструктора.
МИР 24 вчера в 03:04
Экономика

В «Деловой России» предупредили о росте цен на бытовую технику

С 2021 года могут вырасти цены на непродовольственные товары, включая бытовую технику, электронику, одежду и обувь, заявил глава комитета по торговле общественной организации "Деловая Россия" Алексей Федоров в интервью газете "Известия".
РИА Новости 18:12
Здоровье

Социальные няни для одиноких малышей очень нужны в Южно-Сахалинске

В больнице и малыши, и детки постарше, уже имеющие статус ребенка-сироты или только находящиеся в процессе оформления, оказываются довольно часто.
Сахалин.Инфо 20:07
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