с чего всё началось

Нужно подготовиться к возможной пандемии коронавируса, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на странице ВОЗ в "Твиттер" Чиновник добавил, что универсального лекарства от вируса нет.

Общество Новый способ, как можно работать без потери индексации пенсии Мораторий на индексацию пенсий работающих граждан длится с 2016 года, поэтому поиск возможных вариантов для получения надбавки стал очень актуальным для работающих пенсионеров, сообщает PRIMPRESS.

Биатлон На Логинова и Касперовича в Италии завели уголовное дело В Италии возбуждены уголовные дела в отношении российского биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича, сообщил президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

Здоровье Китай признал Арбидол потенциальным лекарством от коронавируса Как сообщает «ТАСС», под «Арбидолом» здесь, вероятно, понимается средство, разработанное китайской фармкомпанией SSY Group Limited, о чем говорит ее пресс-релиз, где рекомендуется внести препарат в список потенциальных лекарств от коронавируса.

Общество Зарубежные метеорологи объяснили аномально теплую зиму Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал о причинах аномально теплой погоды в России этой зимой.

Авто Mazda не выпустит новую Mazda 6 до 2022 года Новое поколение Mazda 6 не появится до 2022 года. Компания Mazda не намерена выпускать новое поколение седана Mazda 6 до марта 2022 года.

Политика Посла Сербии вызвали в МИД Украины из-за Крыма на российском стенде «В Министерство иностранных дел Украины был приглашён посол Сербии на Украине Ацу Йованович, ему была выражена глубокая обеспокоенность в связи с фактом размещения на российском стенде в рамках Международной туристической ярмарки в Белграде названия и символики так называемой Республики Крым», — говорится в заявлении пресс-службы украинского ведомства.

Общество Китай нашел эффективное лекарство от коронавируса Китайские власти заявили о создании вакцины от смертельного коронавируса, которая предварительно показала себя эффективной.

Музыка Пригожин назвал достойного кандидата на Евровидение от России Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с журналистами издания Ura.ru заявил, что представлять Россию на международном конкурсе Евровидение должны только российские граждане.