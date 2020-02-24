Общество
Вести.RuВОЗ призвала готовиться к пандемии коронавируса
Нужно подготовиться к возможной пандемии коронавируса, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на странице ВОЗ в "Твиттер" Чиновник добавил, что универсального лекарства от вируса нет.
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Нужно подготовиться к возможной пандемии коронавируса, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на странице ВОЗ в "Твиттер"Вести.Ru12:36
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Общество
Трамп запросил у конгресса $2,5 млрд на борьбу с коронавирусом
Администрация президента Дональда Трампа запросила у конгресса США дополнительно 2,5 миллиарда долларов на борьбу с новым коронавирусом, сообщило в заявлении административно-бюджетное управление Белого дома.
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Экономика
Торгу место: за год должники расстались с имуществом на 15 млрд рублей
Долговые торги В 2019 году ФССП арестовала имущество должников на 267,5 млрд, а продала — на 15 млрд рублей.
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В России закрывается очередной сахарный завод
Товарковский сахарный завод информировал правительство Тульской области о планах остановить работу в связи с отрицательными финансовыми результатами.
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Глава МЧС России 25 февраля приедет в Иркутскую область
Глава МЧС России Евгений Зиничев посетит Иркутскую область 25 февраля.
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Найден гормон, который может заменить виагру
Как сообщает ToDay News Ufa, кисс-пептин – это гормон, который был обнаружен недавно. Он также известен как «гормон поцелуев».
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США могут выдворить журналистов КНР из-за ситуации вокруг статьи WSJ
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Биатлон
Определился состав сборной России на чемпионат Европы по биатлону
Тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составом команды на чемпионат Европы 2020 года.
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США поставят Индии военные вертолеты на $3 млрд
Здоровье
«Болезнь Икс»: коронавирус может стать смертельной эпидемией, о которой ВОЗ предупредила в 2015 году
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в 2015 году впервые составила список приоритетных заболеваний, которые следует исследовать в первую очередь, а затем каждый год его обновляла.
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Режиссер сериала «Сваты»: седьмой сезон может стать последним
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Лидер группы "Антітела" Тарас Тополя обвинил группу Go-A, которая представит Украину на музыкальном конкурсе Евровидение, в "прогибе" перед Россией.
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Брянский лыжник Большунов провалил решающую гонку «Ски Тура»
Политика
Опрос показал снижение рейтинга Зеленского на Украине
Если бы выборы президента Украины проходили в ближайшее время, больше всего голосов получил бы действующий президент страны Владимир Зеленский — за него проголосовали бы 40%, следует из опроса Центра имени Разумкова.
Общество
МВД хочет запустить систему для поиска преступников по татуировкам
МВД разрабатывает Федеральную информационную систему биометрических учетов (ФИСБУ), которая при помощи городских камер видеонаблюдения будет заниматься поиском преступников.
Единоборства
Путин приехал на первый чемпионат Лиги боевого самбо в Сочи
Президент России Владимир Путин в субботу вечером приехал на первый чемпионат Лиги боевого самбо, который проходит накануне Дня защитника Отечества в Сочи.
Общество
Посол Китая в России рассказал о вакцине против коронавируса
Власти Китая уверены, что в ближайшее время эпидемия Covid-19 закончится, сообщил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.
Армия и оружие
Израиль заявил, что нанес удар по целям «Исламского джихада» в Сирии
Происшествия
Мурманского подростка подозревают в попытке убийства ребенка
Как сообщили ИА REGNUM в СУ СКР по Мурманской области, по данным следствия, на улице Новой в Кандалакше подросток избил и попытался задушить 11-летнего мальчика.
Политика
В МИД рассказали о возможной теме саммита «пятерки» СБ ООН
Борьба с общими угрозами в киберпространстве может стать одной из тем на предложенном президентом России Владимиром Путиным саммите "пятерки" СБ ООН, заявил в понедельник глава департамента МИД РФ по международной информационной безопасности Андрей Крутских.
Здоровье
Минздрав предложил запечь ценный микроэлемент в хлеб
Минздрав предлагает печь хлеб и хлебобулочные изделия только с использованием йодированной соли.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак ответила на критику со стороны Любови Успенской
Ксения Собчак ответила на резкую критику со стороны Любови Успенской в свой адрес за то, как она провела последний выпуск передачи "Док-Ток".
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В Нью-Дели полицейский погиб в столкновениях с протестующими
Один полицейский в Нью-Дели убит и один получил ранения в ходе столкновений с протестующими против нового закона о гражданстве, передает телеканал NDTV.
Футбол
«Химки» и «Тамбов» сыграют в финале Кубка ФНЛ
В понедельник, 24-го февраля, состоялись полуфинальные матчи Кубка ФНЛ.
Политика
Путин исключил изменение в Конституции фундаментальных прав человека
Российский лидер Владимир Путин в рамках поправок в Конституцию исключил любые изменения фундаментальных прав человека.
Здоровье
Социальные няни для одиноких малышей очень нужны в Южно-Сахалинске
В больнице и малыши, и детки постарше, уже имеющие статус ребенка-сироты или только находящиеся в процессе оформления, оказываются довольно часто.
Футбол