Общество

Вести.RuВести.RuВОЗ призвала готовиться к пандемии коронавируса

Нужно подготовиться к возможной пандемии коронавируса, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на странице ВОЗ в "Твиттер" Чиновник добавил, что универсального лекарства от вируса нет.
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с чего всё началось
Нужно подготовиться к возможной пандемии коронавируса, сообщил
 глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на странице ВОЗ в "Твиттер"
Вести.Ru12:36

Подробнее о событии

В ВОЗ оценили вероятность пандемии коронавируса

Lenta.ru10:55

ВОЗ призвала мир готовиться к «потенциальной пандемии» коронавируса

Коммерсантъ11:53

Коронавирус может стать пандемией — ВОЗ

Телеканал 360°11:37

ВОЗ предупредила об угрозе пандемии коронавируса

РИА Новости11:09

Глава ВОЗ: Вспышка нового коронавируса имеет потенциал пандемии

Российская газета16:58

ВОЗ: вспышка нового коронавируса пока не является пандемией

Газета.Ru10:39

В ВОЗ заявили, что вспышка нового коронавируса имеет потенциал пандемии

ТАСС10:22
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Общество

Трамп запросил у конгресса $2,5 млрд на борьбу с коронавирусом

Администрация президента Дональда Трампа запросила у конгресса США дополнительно 2,5 миллиарда долларов на борьбу с новым коронавирусом, сообщило в заявлении административно-бюджетное управление Белого дома.
РИА Новости 20:15
Гаджеты

Коронавирус вынудил Honor демонстрировать новинки в онлайн-трансляции

Китайская компания представила новые поколения ноутбуков MagicBook 14 и 15, смартфоны Honor 9X Pro и Honor View 30 Pro, оснащенный процессором Kirin 990 и поддержкой сетей пятого поколения (5G), беспроводные наушники Honor Magic Earbuds и новую версию умных часов Honor MagicWatch 2. Во время трансляции было рассказано о технических особенностях новинок и объявлена цена на эти устройства.
Красная весна 15:20
Общество

Сын Порошенко в годовщину «майдана» спел на концерте с Face в Лондоне

ТАСС 17:25
Экономика

Торгу место: за год должники расстались с имуществом на 15 млрд рублей

Долговые торги В 2019 году ФССП арестовала имущество должников на 267,5 млрд, а продала — на 15 млрд рублей.
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Экономика

В России закрывается очередной сахарный завод

Товарковский сахарный завод информировал правительство Тульской области о планах остановить работу в связи с отрицательными финансовыми результатами.
Коммерсантъ 16:44
Общество

Глава МЧС России 25 февраля приедет в Иркутскую область

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Найден гормон, который может заменить виагру

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США могут выдворить журналистов КНР из-за ситуации вокруг статьи WSJ

Власти США рассматривают возможность выдворения из страны китайских журналистов в ответ на лишение Пекином аккредитации трех репортеров газеты The Wall Street Journal.
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Биатлон

Определился состав сборной России на чемпионат Европы по биатлону

Тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составом команды на чемпионат Европы 2020 года.
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США поставят Индии военные вертолеты на $3 млрд

Rambler News Service 06:28
Здоровье

«Болезнь Икс»: коронавирус может стать смертельной эпидемией, о которой ВОЗ предупредила в 2015 году

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в 2015 году впервые составила список приоритетных заболеваний, которые следует исследовать в первую очередь, а затем каждый год его обновляла.
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Кино

Назван актерский состав второго сезона «Ведьмака» от Netflix

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Кино

Режиссер сериала «Сваты»: седьмой сезон может стать последним

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Музыка

Представителя Украины на Евровидении обвинили в «прогибе» перед Россией

Лидер группы "Антітела" Тарас Тополя обвинил группу Go-A, которая представит Украину на музыкальном конкурсе Евровидение, в "прогибе" перед Россией.
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Спорт

Брянский лыжник Большунов провалил решающую гонку «Ски Тура»

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Политика

Опрос показал снижение рейтинга Зеленского на Украине

Если бы выборы президента Украины проходили в ближайшее время, больше всего голосов получил бы действующий президент страны Владимир Зеленский — за него проголосовали бы 40%, следует из опроса Центра имени Разумкова.
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Общество

МВД хочет запустить систему для поиска преступников по татуировкам

МВД разрабатывает Федеральную информационную систему биометрических учетов (ФИСБУ), которая при помощи городских камер видеонаблюдения будет заниматься поиском преступников.
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Путин приехал на первый чемпионат Лиги боевого самбо в Сочи

Президент России Владимир Путин в субботу вечером приехал на первый чемпионат Лиги боевого самбо, который проходит накануне Дня защитника Отечества в Сочи.
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Посол Китая в России рассказал о вакцине против коронавируса

Власти Китая уверены, что в ближайшее время эпидемия Covid-19 закончится, сообщил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.
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Израиль заявил, что нанес удар по целям «Исламского джихада» в Сирии

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Мурманского подростка подозревают в попытке убийства ребенка

Как сообщили ИА REGNUM в СУ СКР по Мурманской области, по данным следствия, на улице Новой в Кандалакше подросток избил и попытался задушить 11-летнего мальчика.
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Политика

В МИД рассказали о возможной теме саммита «пятерки» СБ ООН

Борьба с общими угрозами в киберпространстве может стать одной из тем на предложенном президентом России Владимиром Путиным саммите "пятерки" СБ ООН, заявил в понедельник глава департамента МИД РФ по международной информационной безопасности Андрей Крутских.
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Минздрав предложил запечь ценный микроэлемент в хлеб

Минздрав предлагает печь хлеб и хлебобулочные изделия только с использованием йодированной соли.
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Спутники OneWeb отправились из Флориды на Байконур

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Ксения Собчак ответила на критику со стороны Любови Успенской

Ксения Собчак ответила на резкую критику со стороны Любови Успенской в свой адрес за то, как она провела последний выпуск передачи "Док-Ток".
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В Нью-Дели полицейский погиб в столкновениях с протестующими

Один полицейский в Нью-Дели убит и один получил ранения в ходе столкновений с протестующими против нового закона о гражданстве, передает телеканал NDTV.
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«Химки» и «Тамбов» сыграют в финале Кубка ФНЛ

В понедельник, 24-го февраля, состоялись полуфинальные матчи Кубка ФНЛ.
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Путин исключил изменение в Конституции фундаментальных прав человека

Российский лидер Владимир Путин в рамках поправок в Конституцию исключил любые изменения фундаментальных прав человека.
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Социальные няни для одиноких малышей очень нужны в Южно-Сахалинске

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«Манчестер Сити» с трудом обыграл «Лестер»

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