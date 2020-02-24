Общество

КоммерсантъКоммерсантъВОЗ призвала мир готовиться к «потенциальной пандемии» коронавируса

Вспышка нового коронавиурса пока не является пандемией, но «имеет потенциал» ей стать, заявил на брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
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с чего всё началось
ВОЗ рассматривает распространение коронавируса как «вспышки эпидемии в различных частях света», заявил
 директор всемирной организации Тедрос Гебрейесус.
Телеканал 360°вчера в 19:59

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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:00

Коронавирус в России и мире. Главное на 25 февраля

Телеканал 360°вчера в 21:28

ВОЗ призвала мир готовиться к «потенциальной пандемии» коронавируса

Коммерсантъвчера в 11:53

Глава ВОЗ: Вспышка нового коронавируса имеет потенциал пандемии

Российская газетавчера в 16:58

ВОЗ предупредила об угрозе пандемии коронавируса

РИА Новостивчера в 11:09

В ВОЗ оценили вероятность пандемии коронавируса

Lenta.ruвчера в 10:55

В ВОЗ заявили, что вспышка нового коронавируса имеет потенциал пандемии

ТАССвчера в 10:22
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Наука

У африканских рыб развилась способность продлевать себе жизнь

ToDay News Ufa вчера в 13:45
Армия и оружие

Израильская армия атаковала объекты «Исламского джихада» в Газе

Армия обороны Израиля нанесла удары по целям палестинской группировки "Исламский джихад" в секторе Газа, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.
РИА Новости вчера в 07:04
Происшествия

В России более 70 ТЦ не работает из-за нарушений пожарной безопасности

В России 74 торгово-развлекательных центра (ТРЦ) приостановили работу из-за грубых нарушений пожарной безопасности, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.
Коммерсантъ вчера в 01:49
Политика

О ликвидации Пенсионного фонда Украины заговорили во фракции «Слуга народа»

О возможной ликвидации Пенсионного фонда Украины рассказала председатель комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова По словам Третьяковой, депутаты Верховной рады допускают возможность прекращения деятельности Пенсионного фонда Украины, что по их мнению, начнет перезагрузку формы его существования ПФУ, а ликвидация это лишь один из вариантов.
Новостной фронт вчера в 19:37
Политика

В Эстонии заявили об отсутствии территориальных претензий к соседям

Эстония не имеет территориальных претензий к соседям. Об этом заявила президент страны Керсти Кальюлайд, передает издание Postimees.
РБК вчера в 15:12
Общество

Украинцы отказались эвакуироваться на родину с Diamond Princess

Большинство украинцев, которые находятся на круизном лайнере Diamond Princess, отказались эвакуироваться на родину.
Газета.Ru вчера в 22:43
Политика

В Киеве отреагировали на слова Путина об объединении усилий двух стран

Как отмечается, такая реакция последовала на заявление российского президента Владимира Путина о том, что любое объединение усилий двух государств — это создание глобального конкурента в Европе и мире.
RT на русском 22 февраля в 07:11
Общество

Госучреждения Японии переведут на удаленную работу из-за коронавируса

Ранее правительство страны попросило частный бизнес более активно переводить персонал на удаленные схемы работы и сдвигать время приезда в офисы.
Народные новости 00:45
Общество

Названы регионы России с наименьшим количеством ДТП в 2019 году

RT на русском вчера в 17:05
Культура

Граймс рассказала о своей роли певицы-киборга в Cyberpunk 2077

Певица Граймс в прямом эфире подробно рассказала о персонаже Lizzy Wizzy (Лиззи Уиззи) грядущей видеоигры Cyberpunk 2077, которая выйдет уже в этом сентябре.
Афиша Daily вчера в 05:37
Общество

В Госдуме предложили ввести льготы на транспорт для абитуриентов

Депутат Госдумы Василий Власов обратился в Минтранс с предложением рассмотреть возможность введения скидки в размере 50% на авиа- и железнодорожные билеты для поступающих в вузы.
RT на русском вчера в 23:00
Недвижимость

На Урале перестали покупать новые квартиры

Отмечается, что девелоперы продолжат поднимать цены на квартиры, пользуясь тем, что больше не смогут брать деньги с населения по договорам долевого строительства.
URA.Ru вчера в 11:02
Культура

Леонид Парфенов представит в Екатеринбурге фильм «Русские грузины»

ТАСС 21 февраля в 16:34
Здоровье

Во Вьетнаме впервые в мире пересадили конечность от живого донора

Донором стал другой пациент с производственной травмой. Рука у него была повреждена в области локтевого сгиба.
Говорит Москва 00:23
Экономика

Несколько сахарных заводов закрываются в России

Глава Союза сахаропроизводителей Андрей Бодин заявил, что в сель сельскохозяйственном сезоне 2020-2021 годов не смогут работать ряд заводов, суммарные мощности которых превышают 150 000 тонн.
Газета.Ru вчера в 23:06
Игры

Sony Playstation 5 научится чувствовать страх человека во время игры

Контроллер Dualshock 5 для нового Playstation будет не особо отличаться от предыдущего поколения. Тем не менее, он обретёт новые функции.
Мойка78 вчера в 09:16
Здоровье

Москвичи пройдут бесплатную диагностику шести видов рака

В Москве подходит к концу акция по бесплатному обследованию на наличие первичных признаков шести наиболее распространенных видов онкологических заболеваний.
Вечерняя Москва 00:17
Общество

Присяжные признали кинопродюсера Вайнштейна виновным в изнасиловании

Присяжные заключили, что криминальные действия сексуального характера Вайнштейн совершил в отношении Мириам Хейли, которая работала помощником продюсера на шоу «Проект подиум», Она была одной из ключевых свидетельниц по делу и на слушаниях заявила, что в 2006 году Вайнштейн склонил ее к оральному сексу в своей квартире, писала The New York Times.
РБК вчера в 11:59
Футбол

Футбольный «Кубок Легенд» в Москве завершился грандиозным скандалом

По ходу игры разразился грандиозный скандал, связанный с судейством. По ходу финала сборная звезд ушла с поля в знак протеста.
Московский Комсомолец 23 февраля в 10:58
Армия и оружие

США, Канада и Норвегия выполнят наблюдательный полет над Россией

РИА Новости вчера в 16:07
Энергетика

На Украине снизили цену на газ для населения

В феврале цена на газ для жителей Украины снизится на 15 процентов относительно января 2020 года.
Российская газета вчера в 12:49
Космос

Камеры NASA зафиксировали НЛО, преследующее МКС

ПолитРоссия 22 февраля в 13:23
Финансы

Доллар или евро: эксперт сказал, что покупать на неделе

Вероятно, волатильность курса рубля сохранится и в ближайшие недели.
Свободная Пресса 23 февраля в 05:00
Шоу-бизнес

Израильские врачи отказали в операции бабушке Ивана Урганта

ГлобалМСК.ру вчера в 12:51
Шоу-бизнес

Похудевшая после развода Елена Степаненко поразила молодым лицом

Елена Степаненко сильно изменилась после развода с Евгением Петросяном.
Комсомольская правда вчера в 15:55
Гаджеты

Глава Redmi объявил о прекращении продаж Redmi K20 Pro

Напомним, на глобальном рынке Redmi K20 Pro предлагается под названием Xiaomi Mi 9T Pro.
Astera вчера в 13:01
Общество

В Италии остановили съемки «Миссия невыполнима 7» из-за коронавируса

Съемки седьмой части голливудского блокбастера «Миссия невыполнима» в Италии приостановили из-за эпидемии в стране коронавирусной инфекции COVID-2019.
РБК вчера в 21:33
Политика

В США призвали ввести санкции против РФ за вмешательство в выборы-2020

Сенаторы-демократы в США призвали госсекретаря страны Майка Помпео и главу минфина Стивена Мнучина ввести санкции в отношении России «за вмешательство в выборы 2020 года».
Известия вчера в 16:15
Здоровье

Грузия может приостановить авиасообщение и с Италией

Грузия следит за ситуацией с распространением коронавируса в Италии и рассматривает вопрос о возможности приостановки авиасообщения и с этой страной.
REGNUM вчера в 11:40
Политика

Власти Украины не выплатили обещанные бывшим пленным деньги

Газета.Ru вчера в 08:16
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