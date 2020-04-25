Общество

REGNUMREGNUMВОЗ призвала не торопиться с введением «иммунных паспортов»

Женева, Швейцария, 25 апреля 2020, 22:55 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает необоснованной возможность введения «иммунных паспортов» для граждан, переболевших COVID-19, 25 апреля сообщает пресс-центр ВОЗ.
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с чего всё началось
На сегодняшний день не существует доказательств того, что у переболевшего COVID-19 человека вырабатывается иммунитет к повторному заражению, сообщила
 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
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В России начались продажи нового бюджетного смартфона iPhone SE, об этом стало известно Evo-rus.com.
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Кудрин призвал в 2020 году потратить больше средств ФНБ

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Дочь Любови Успенской, 30-летняя Татьяна Плаксина, поразила своим подписчиков новый провокационным фото.
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