Коронавирус
Московский КомсомолецВОЗ призвала носить маски только теми, кто в них нуждается
Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил, что чрезмерное и неправильное использование медицинских и защитных масок населением может привести к негативным последствиям, так как не принесет существенной пользы, но создаст дефицит и нехватку для действительно нуждающихся в них.
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Шоу-бизнес
У Надежды Бабкиной обнаружен коронавирус
Кино
Кинематограф, живи: фильмы продолжают снимать и на самоизоляции
Кадры со съёмок фильма «Удалёнка» Участником конкурса короткометражек в формате Screenlife может стать каждый, кто оказался на самоизоляции.
Происшествия
В российском регионе умер еще один пациент с коронавирусом
В Приморье умер еще один пациент с коронавирусом, сообщили власти российского региона.
Авто
Россияне всё ещё могут купить «Копейки», «Жигули» и «Волги» без пробега
Уровень пробега на одометре равен 375 км. В Подмосковье сохранился легендарный ВАЗ-2101 "Копейка", который был выпущен в 1974 году.
Политика
США признали террористической организацию националистов из России
Власти США внесли сообщество националистов "Русское имперское движение", действующее в РФ, в список террористических организаций за пропаганду превосходства белой расы, сообщает ТАСС со ссылкой на координатора Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтана Сейлса.
Единоборства
Дана Уайт: UFC 249 состоится, но Хабиба не будет
Дана Уайт в социальной сети Twitter ответил инсайдеру Ариэлю Хельвани, который утверждает, что глава UFC договорился с президентом России Владимиром Путиным о поездке Хабиба в США на бой с Тони Фергюсоном.
Общество
В России утвердили список сайтов с бесплатным доступом
Минкомсвязь утвердила перечень из 391 социально значимого сайта, сообщает ТАСС. Доступ к этим сайтам не будет тарифицироваться.
Общество
В России предложили отменить ЕГЭ
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ) заявил РИА Новости, что предложил премьер-министру Михаилу Мишустину отменить проведение в 2020 году ЕГЭ из-за коронавируса, однако председатель правительства на это предложение напрямую, по словам депутата, не среагировал.
Политика
Порошенко назвал главную опасность для Украины из-за коронавируса
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что главную опасность из-за коронавируса в стране представляет нехватка средств индивидуальной защиты.
Политика
Кадыров отказался открыть границы Чечни для жителей других регионов
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале ответил на требование премьер-министра Михаила Мишустина снять ограничения на передвижение между регионами.
Происшествия
Школьник, который нарушил карантин, найден мертвым в Москве
В смерти 17-летнего подростка, который нарушил карантин, разбираются столичные следователи – в вещах школьника нашли порошок.
Здоровье
В Барнауле среди заразившихся коронавирусом есть ребенок
В Алтайском крае среди двенадцати заболевших COVID-19 есть один ребенок.
Общество
Состояние заразившегося коронавирусом Бориса Джонсона ухудшилось
5 апреля Джонсона госпитализировали по совету лечащего врача.
Экономика
«Ведомости»: российскому бизнесу не окажут серьёзной поддержки
Как заявили газете «Ведомости» четыре федеральных чиновника, «серьёзных денежных мер поддержки бизнеса» во втором пакете антикризисных мер отраслям экономики, пострадавших от введённых из-за эпидемии ограничений, который уже на текущей неделе представит правительство России, не предусмотрено.
Экономика
Правительство России ввело квоты на экспорт зерна
В России введены квоты на экспорт зерновых культур.
Происшествия
У сотрудника колонии в Рязанской области выявлен коронавирус
«В исправительной колонии №5 УФСИН России по Рязанской области, где у одного из сотрудников выявлен случай заболевания коронавирусной инфекцией, эпидемиологическая обстановка стабильная», — говорится в пресс-релизе.
Футбол
Василий Березуцкий прогнозирует волну разводов из-за карантина
Заместитель гендиректора ЦСКА по спортивным вопросам Василий Березуцкий считает, что из-за самоизоляции и карантина среди футболистов и обычных людей возрастет количество разводов.
Общество
В Минздраве объяснили рост числа молодых россиян с коронавирусом
Количество молодых россиян с коронавирусом увеличилось из-за того, что многие не соблюдают режим самоизоляции.
Наука
Избыток соли в пище ослабляет иммунитет
Как передает ToDay News Ufa со ссылкой на немецких учёных, которые ранее доказали, что соль повышает риск гипертонии, также она очень сильно снижает иммунитет человека.
Игры
Переиздание Saints Row: The Third уже получило рейтинг
Стало известно, что рейтинговая комиссия Entertainment Software Rating Board упомянула на своем сайте переиздание боевика Saints Row: The Third.
Общество
Вандалы в Британии повредили «распространяющие коронавирус» вышки 5G
Вандалы в Великобритании повредили как минимум 20 вышек 5G, полагая, что через них может распространяться коронавирус, сообщило издание The Guardian.
Общество
Мишустин прокомментировал ситуацию с вывозом россиян из-за рубежа
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Россия предпринимает все усилия для того, чтобы вернуть находящихся за рубежом россиян на родину.
Футбол
Медведева поучаствовала в челлендже Роналду
Общество
Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками
Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.
Экономика
ЦМАКП спрогнозировал двухлетнюю рецессию в экономике России
Выигрыш, по оценке ЦМАКП, относительно сценария "жесткий кризис" составит по ВВП 0,5-0,8% в 2020 году и по 0,1-0,3% в 2021 и 2022 годах, по безработице и реальным располагаемым доходам населения тоже довольно велик.
Общество
Правительство РФ утвердило список наиболее пострадавших отраслей
Перечень наиболее пострадавших отраслей российской экономики от мирового социально-экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19, опубликовало Правительство России 6 апреля в специальном постановлении.
Экономика
Fashion-ритейл может не выжить после пандемии коронавируса
Fashion-ритейл может не выжить после пандемии коронавируса Представители fashion-ритейла, не вошедшего в список пострадавших на фоне борьбы с COVID-19 отраслей, просят федеральные власти включить их в число тех, кому требуется господдержка.
Общество
Австрия решила начать поэтапно выходить из карантина
Канцлер Австрии Себастьян Курц представил план поэтапного ослабления ограничительных мер, принятых в целях борьбы с пандемией.
Наука
Таяние ледника в Антарктике может спровоцировать катастрофу
Ледник, располагающийся в Антарктике, стремительно тает и может привести к настоящей катастрофе.