Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил, что чрезмерное и неправильное использование медицинских и защитных масок населением может привести к негативным последствиям, так как не принесет существенной пользы, но создаст дефицит и нехватку для действительно нуждающихся в них.

ВОЗ призвала носить маски только теми, кто в них нуждается

Кино Умерла «девушка Бонда» Онор Блэкман Британская актриса Онор Блэкман скончалась 6 апреля 2020 года в возрасте 94 лет в своем доме в Льюисе, графство Сассекс.

Общество Россия возобновила вывозные рейсы Россия возобновила вывозные рейсы для возвращения своих граждан из других стран.

Экономика Троценко предложил обнулить подоходный налог для малоимущих Российский миллиардер, владелец Aeon Роман Троценко предложил ввести в России прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ), установив при этом нулевую ставку на доходы менее двух минимальных размеров оплаты труда.

Экономика Каждому россиянину предложили выплачивать по 50 тысяч рублей Власти России могли бы выплатить каждому россиянину единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Общество Россия выделит ВОЗ $1 млн на борьбу с коронавирусом Россия выделит Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 2020 г. до $1 млн на борьбу с распространением коронавирусной инфекции нового типа, говорится в соответствующем распоряжении правительства.

Общество Австрия намерена смягчить карантинные меры Глава правительства - федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц анонсировал смягчение распоряжений, введенных в связи с пандемией коронавируса.

Общество В Приморье ввели электронные пропуска для передвижения "С 7 апреля в Приморском крае начнет действовать система пропусков для тех жителей, которым необходимо во время режима самоизоляции попасть на рабочее место и обратно", — говорится в сообщении.

Общество Состояние заболевшего коронавирусом Бориса Джонсона ухудшилось Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона перевели в отделение интенсивной терапии после ухудшения его состояния из-за коронавируса COVID-19, сообщает Reuters со ссылкой на заявление пресс-секретаря премьера.

Общество На улицах Ростова появились ограждения «Установлены металлические ограждения, которые препятствуют проходу граждан мимо поста контроля, однако не перекрывают проход по улицам или тротуарам полностью и не мешают пройти к торговым и другим помещениям, остановочным комплексам, иным объектам», - сообщают в региональном правительстве.

Футбол Руководство «Локомотива» сократило свои зарплаты Ранее в СМИ появилась информация о том, что Кикнадзе не смог уговорить футболистов пойти на сокращение зарплат.

Культура Светлана Мастеркова в образе Тучи поразила жюри шоу «Маска» Российская легкоатлетка и олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова удивила членов жюри развлекательной программы "Маска" на канале НТВ своим выступлением в костюме Тучи.

Здоровье Составлен портрет типичной жертвы коронавируса Врачи из Китая разместили отчет, благодаря которому удалось выяснить, что самой уязвимой группой граждан в плане инфицирования коронавирусом является мужская часть населения в возрасте старше 50 лет, узнал корреспондент «SMINEWS».