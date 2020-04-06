Коронавирус

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецВОЗ призвала носить маски только теми, кто в них нуждается

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил, что чрезмерное и неправильное использование медицинских и защитных масок населением может привести к негативным последствиям, так как не принесет существенной пользы, но создаст дефицит и нехватку для действительно нуждающихся в них.
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Глава ВОЗ призвал носить маски только при необходимости

Газета.Ru15:13

ВОЗ призвала использовать медицинские маски лишь тем, кто в них нуждается

ТАСС12:23

ВОЗ призвала носить маски только теми, кто в них нуждается

Московский Комсомолец13:07

ВОЗ порекомендовала носить маски только врачам и зараженным

РИА Новости13:07

Глава ВОЗ предостерег от неправильного ношения медицинских масок

Lenta.ru12:48

Глава ВОЗ призвал использовать защитные маски лишь тем, кто в них нуждается

REGNUM12:43

ВОЗ рекомендовала носить медицинские маски только врачам и зараженным

РЕН ТВ13:13
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Глава правительства - федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц анонсировал смягчение распоряжений, введенных в связи с пандемией коронавируса.
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Сенатор Мархаев заявил о незаконности введенных в России ограничений

Сенатор обратил внимание, что повсеместно введённый режим всеобщей самоизоляции не соответствует нормам законодательства РФ.
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Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона перевели в отделение интенсивной терапии после ухудшения его состояния из-за коронавируса COVID-19, сообщает Reuters со ссылкой на заявление пресс-секретаря премьера.
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