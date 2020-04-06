Коронавирус
Московский КомсомолецВОЗ призвала носить маски только теми, кто в них нуждается
Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил, что чрезмерное и неправильное использование медицинских и защитных масок населением может привести к негативным последствиям, так как не принесет существенной пользы, но создаст дефицит и нехватку для действительно нуждающихся в них.
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Гаджеты
Xiaomi высмеивает Huawei за отсутствие сервисов Google
Напомним, что из-за санкций со стороны США, Huawei лишилась возможности работать напрямую с Google.
Кино
Умерла «девушка Бонда» Онор Блэкман
Британская актриса Онор Блэкман скончалась 6 апреля 2020 года в возрасте 94 лет в своем доме в Льюисе, графство Сассекс.
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину ввели в искусственную кому
Певицу Надежду Бабкину ввели в искусственную кому. Об этом сообщает «Московский Комсомолец» с ссылкой на источники.
Здоровье
Коронавирус на Украине: число погибших растёт
Общее число летальных случаев растёт: в стране скончались уже 38 человек, заразившихся коронавирусом.
Экономика
Число россиян-банкротов выросло на 68%
С января по март текущего года в России обанкротились 22,4 тысячи граждан, пишут «Известия».
Здоровье
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии главврача Дениса Проценко
Ранее стало известно о том, что главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заражен короновирусной инфекцией COVID-19.
Энергетика
Кабмин планирует ввести эмбарго на ввоз дешевого бензина
Чтобы предотвратить поставки дешевого бензина на российский рынок, кабмин может ввести временный запрет на импорт нефтепродуктов.
Общество
ФАС проверила цены на лимоны, чеснок и имбирь
Цены на лимоны, чеснок и имбирь в основном завышают небольшие магазины и рынки.
Игры
Ремастер Saints Row: The Third получил возрастной рейтинг
Общество
Россия возобновила вывозные рейсы
Россия возобновила вывозные рейсы для возвращения своих граждан из других стран.
Общество
«Ъ»: магазины «Спортмастер» закроются на время режима повышенной готовности
Сеть магазинов "Спортмастер" приняла решение временно закрыть все свои магазины на время режима повышенной готовности, введенного в связи со вспышкой коронавируса.
Экономика
Троценко предложил обнулить подоходный налог для малоимущих
Российский миллиардер, владелец Aeon Роман Троценко предложил ввести в России прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ), установив при этом нулевую ставку на доходы менее двух минимальных размеров оплаты труда.
Наука
Установлено, сколько пластика может съесть животное
Экономика
Каждому россиянину предложили выплачивать по 50 тысяч рублей
Власти России могли бы выплатить каждому россиянину единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Россия выделит ВОЗ $1 млн на борьбу с коронавирусом
Россия выделит Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 2020 г. до $1 млн на борьбу с распространением коронавирусной инфекции нового типа, говорится в соответствующем распоряжении правительства.
Общество
Австрия намерена смягчить карантинные меры
Глава правительства - федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц анонсировал смягчение распоряжений, введенных в связи с пандемией коронавируса.
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас показал крохотную дочь от Анны Курниковой
Младшая дочь Иглесиаса и Курниковой Маша появилась на свет буквально два месяца назад.
Общество
В Приморье ввели электронные пропуска для передвижения
"С 7 апреля в Приморском крае начнет действовать система пропусков для тех жителей, которым необходимо во время режима самоизоляции попасть на рабочее место и обратно", — говорится в сообщении.
Экономика
В Италии утвердили план антикризисной поддержки экономики
Правительство Италии приняло новую программу поддержки экономики на €400 млрд из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Общество
В ВОЗ назвали первый и самый явный симптом коронавируса
Представитель ВОЗ Маргарет Харрис заявила, что первым симптомом заражения коронавирусом является высокая температура.
Политика
Сенатор Мархаев заявил о незаконности введенных в России ограничений
Сенатор обратил внимание, что повсеместно введённый режим всеобщей самоизоляции не соответствует нормам законодательства РФ.
Общество
Состояние заболевшего коронавирусом Бориса Джонсона ухудшилось
Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона перевели в отделение интенсивной терапии после ухудшения его состояния из-за коронавируса COVID-19, сообщает Reuters со ссылкой на заявление пресс-секретаря премьера.
Общество
На улицах Ростова появились ограждения
«Установлены металлические ограждения, которые препятствуют проходу граждан мимо поста контроля, однако не перекрывают проход по улицам или тротуарам полностью и не мешают пройти к торговым и другим помещениям, остановочным комплексам, иным объектам», - сообщают в региональном правительстве.
Футбол
Руководство «Локомотива» сократило свои зарплаты
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Кикнадзе не смог уговорить футболистов пойти на сокращение зарплат.
Культура
Светлана Мастеркова в образе Тучи поразила жюри шоу «Маска»
Российская легкоатлетка и олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова удивила членов жюри развлекательной программы "Маска" на канале НТВ своим выступлением в костюме Тучи.
Политика
Кадыров отказался открыть границы Чечни для жителей других регионов
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале ответил на требование премьер-министра Михаила Мишустина снять ограничения на передвижение между регионами.
Здоровье
Составлен портрет типичной жертвы коронавируса
Врачи из Китая разместили отчет, благодаря которому удалось выяснить, что самой уязвимой группой граждан в плане инфицирования коронавирусом является мужская часть населения в возрасте старше 50 лет, узнал корреспондент «SMINEWS».
Общество
Названы регионы с новыми случаями заражения коронавирусом
В России за минувшие сутки было зарегистрировано 954 новых случая заражения коронавирусом в 49 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Кино
Опубликован трейлер «Джентльменов» в переводе Гоблина
В Сети появился трейлер «Джентльменов» режиссера Гая Ричи, переведённый и озвученный Дмитрием Пучковым, известным как Гоблин.