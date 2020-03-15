Наличные деньги могут быть каналом передачи коронавируса, используя их, следует соблюдать меры предосторожности, наиболее безопасным способом оплаты являются бесконтактные платежи, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

В ВОЗ предупредили об опасности наличных денег из-за коронавируса

Общество Минобрнауки порекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение Министерство науки и высшего образования порекомендовало вузам с 16 марта организовать дистанционное обучение в целях профилактики коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Шоу-бизнес Актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом Французская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, исполнившая роль девушки Джеймса Бонда в фильме "Квант милосердия", заразилась коронавирусом нового типа.

Общество Патологоанатом объяснил внезапную смерть Децла и Доренко За смертью рэпера Кирилла Толмацкого (Децла), журналиста Сергея Доренко и священника Всеволода Чаплина стоят болезни, которые протекали скрытно.

Экономика Банки начали повышать ставки по ипотеке Банки начали повышать ставки по ипотечным кредитам на фоне ослабления курса рубля и снижения цен на нефть.

Общество В Чехии ввели общенациональный карантин Правительство Чехии ввело общенациональный карантин в рамках борьбы с коронавирусом, сообщил на пресс-конференции после семичасового заседания кабинета премьер Андрей Бабиш.

Общество Александр Козлов посетил Свободный с рабочим визитом 15 марта в Свободном с рабочим визитом находились министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов и губернатор Приамурья Василий Орлов.

Энергетика Мировые цены на нефть упали на 5% Мировые фондовые биржи 9 марта обвалились на 7-8% из-за резкого падения нефтяных цен после провала переговоров ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи сырья.

Общество В Москве разрешили свободное посещение школ из-за коронавируса Мэр Москвы Сергей Собянин из-за распространения коронавируса COVID-19 внес изменения в указ "О введении режима повышенной готовности", в частности, предусмотрев возможность свободного посещения школ в период пандемии.

Общество Два случая с подозрением на коронавирус выявили на Дальнем Востоке 13 марта в адрес управления Роспотребнадзора по Чукотскому АО поступило экстренное извещение о подозрении коронавирусной инфекции у сотрудника АО "Чукотская горно-геологическая компания" рудника "Купол".

Общество Украина эвакуировала спецрейсом из Италии более 120 своих граждан Спецрейс из Италии со 123 гражданами Украины, которые не могли вернуться на родину из-за введенных карантинных мер, приземлился в киевском аэропорту Борисполь.

Наука В Нидерландах сделали открытие в рамках борьбы с коронавирусом Нидерландские ученые из Университета Утрехта и медицинского центра Эразмус открыли антитело, которое может помочь в борьбе с коронавирусом, сообщает газета Dutch News.