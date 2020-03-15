Коронавирус
РИА НовостиВ ВОЗ предупредили об опасности наличных денег из-за коронавируса
Наличные деньги могут быть каналом передачи коронавируса, используя их, следует соблюдать меры предосторожности, наиболее безопасным способом оплаты являются бесконтактные платежи, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Читать в источнике
Оценить512
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 20:17, Ашберн
Общество
Минобрнауки порекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение
Министерство науки и высшего образования порекомендовало вузам с 16 марта организовать дистанционное обучение в целях профилактики коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Шоу-бизнес
Актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом
Французская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, исполнившая роль девушки Джеймса Бонда в фильме "Квант милосердия", заразилась коронавирусом нового типа.
Общество
Патологоанатом объяснил внезапную смерть Децла и Доренко
За смертью рэпера Кирилла Толмацкого (Децла), журналиста Сергея Доренко и священника Всеволода Чаплина стоят болезни, которые протекали скрытно.
Политика
Володин рассказал о выступлении Путина в Госдуме
Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о выступлении президента страны Владимира Путина в парламенте.
Экономика
Банки начали повышать ставки по ипотеке
Банки начали повышать ставки по ипотечным кредитам на фоне ослабления курса рубля и снижения цен на нефть.
Происшествия
В Чите военный вертолет случайно выстрелил по жилому дому
В Чите военный вертолет случайно выстрелили из авиапушки за пределы аэродрома.
Общество
В Чехии ввели общенациональный карантин
Правительство Чехии ввело общенациональный карантин в рамках борьбы с коронавирусом, сообщил на пресс-конференции после семичасового заседания кабинета премьер Андрей Бабиш.
Экономика
В США снизили ключевую ставку почти до нуля
Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку почти до нуля в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Фигурное катание
Фигуристка из Ижевска Алина Загитова предстанет в образе Эсмеральды
Алина Загитова предстанет в образе Эсмеральды из мюзикла Notre Dame de Paris* на ледовом шоу Россия, вперед (6+) 29 марта.
Общество
Александр Козлов посетил Свободный с рабочим визитом
15 марта в Свободном с рабочим визитом находились министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов и губернатор Приамурья Василий Орлов.
Общество
На Камчатке введут режим повышенной готовности из-за коронавируса
Режим повышенной готовности вводится на Камчатке со среды для предупреждения заноса коронавируса, большинство массовых мероприятий отменены, сообщает правительство региона.
Энергетика
Мировые цены на нефть упали на 5%
Мировые фондовые биржи 9 марта обвалились на 7-8% из-за резкого падения нефтяных цен после провала переговоров ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи сырья.
Футбол
Агент Селюк поделился мнением о влиянии коронавируса на футбол
Известный футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о влиянии коронавируса на футбол.
Общество
В Москве разрешили свободное посещение школ из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин из-за распространения коронавируса COVID-19 внес изменения в указ "О введении режима повышенной готовности", в частности, предусмотрев возможность свободного посещения школ в период пандемии.
Общество
В Казахстане объявлен режим чрезвычайного положения из-за коронавируса
Нур-Султан, 15 марта 2020, 13:04 — REGNUM Режим чрезвычайного положения в связи с угрозой коронавируса ввёл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Общество
Два случая с подозрением на коронавирус выявили на Дальнем Востоке
13 марта в адрес управления Роспотребнадзора по Чукотскому АО поступило экстренное извещение о подозрении коронавирусной инфекции у сотрудника АО "Чукотская горно-геологическая компания" рудника "Купол".
Общество
Украина эвакуировала спецрейсом из Италии более 120 своих граждан
Спецрейс из Италии со 123 гражданами Украины, которые не могли вернуться на родину из-за введенных карантинных мер, приземлился в киевском аэропорту Борисполь.
Наука
В Нидерландах сделали открытие в рамках борьбы с коронавирусом
Нидерландские ученые из Университета Утрехта и медицинского центра Эразмус открыли антитело, которое может помочь в борьбе с коронавирусом, сообщает газета Dutch News.
Экономика
Российское правительство ищет способы сдержать рост цен на лекарства
Препараты могут подорожать из-за роста курсов доллара и евро.
Энергетика
Bloomberg предрекает крупнейшее падение спроса на нефть в истории
Мировой спрос на нефть в текущем году может продемонстрировать крупнейшее в истории падение из-за коронавируса COVID-19.
Экономика
Правительство подготовило план поддержки экономики из-за коронавируса
«Ведомости» ознакомились с проектом антикризисного плана правительства, который чиновники правительства готовят последние несколько дней.
Футбол
«Шахтер» потерпел второе поражение в чемпионате Украины
«Шахтер» уступил «Заре» (0:1) в матче 23-го тура чемпионата Украины. Это второе поражение донецкого клуба в сезоне.
Общество
«Аэрофлот» приостанавливает полеты в ряд европейских городов
Москва, 15 марта 2020, 21:46 — REGNUM Авиакомпания «Аэрофлот» объявила о приостановке полетов в ряд европейских городов из-за коронавируса.
Автоспорт
Ферстаппен выиграл виртуальную гонку на Нюрбургринге
Макс Ферстаппен выиграл первую отборочную гонку виртуальных соревнований All-Star Esports Battle, проходившую на «Нюрбургринге».
Происшествия
Глава СКР просит завести уголовное дело на судью из Новосибирска
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин просит разрешить возбудить уголовное дело в отношении судьи Новосибирского облсуда Инны Петруниной.
Общество
В России зарегистрировали еще 11 случаев заражения коронавирусом
В России выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на оперативный штаб.
Армия и оружие
В Японии рассказали о планах по созданию гиперзвукового оружия
Два типа гиперзвуковых боевых систем планирует создать в текущем десятилетии Япония, об этом было рассказано в дорожной карте японского Агентства по закупкам, технологиям и логистике, 13 марта сообщает издание Defense News.
Музыка