Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ ВОЗ предупредили об опасности наличных денег из-за коронавируса

Наличные деньги могут быть каналом передачи коронавируса, используя их, следует соблюдать меры предосторожности, наиболее безопасным способом оплаты являются бесконтактные платежи, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
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Роспотребнадзор предупредил о возможной передаче COVID-19 через банкноты

РБК13:05

Эксперты подсказали, как не заразиться через наличные и карты

Вести.Ru11:36

ВОЗ рекомендует мыть руки и не трогать лицо при наличных расчетах из-за риска заражения коронавирусом

Агентство Москва10:50

Роспотребнадзор: Коронавирус может передаваться через деньги

РЕН ТВ11:22

В ВОЗ предупредили об опасности наличных денег из-за коронавируса

РИА Новости11:21

Роспотребнадзор предупреждает об опасности передачи коронавируса через наличные

Газета.Ru11:29

Всемирная организация здравоохранения выступает за отказ от наличных

Banknn.ru13 марта в 03:42
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Общество

Минобрнауки порекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение

Министерство науки и высшего образования порекомендовало вузам с 16 марта организовать дистанционное обучение в целях профилактики коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ведомости 13:00
Шоу-бизнес

Актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

Французская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, исполнившая роль девушки Джеймса Бонда в фильме "Квант милосердия", заразилась коронавирусом нового типа.
ТАСС 19:12
Общество

Патологоанатом объяснил внезапную смерть Децла и Доренко

За смертью рэпера Кирилла Толмацкого (Децла), журналиста Сергея Доренко и священника Всеволода Чаплина стоят болезни, которые протекали скрытно.
РИА Новости 18:07
Политика

Володин рассказал о выступлении Путина в Госдуме

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о выступлении президента страны Владимира Путина в парламенте.
Pravda.Ru 11:45
Экономика

Банки начали повышать ставки по ипотеке

Банки начали повышать ставки по ипотечным кредитам на фоне ослабления курса рубля и снижения цен на нефть.
РИА Новости вчера в 08:51
Происшествия

В Чите военный вертолет случайно выстрелил по жилому дому

В Чите военный вертолет случайно выстрелили из авиапушки за пределы аэродрома.
Российская газета 10:45
Общество

В Чехии ввели общенациональный карантин

Правительство Чехии ввело общенациональный карантин в рамках борьбы с коронавирусом, сообщил на пресс-конференции после семичасового заседания кабинета премьер Андрей Бабиш.
РИА Новости 18:15
Экономика

В США снизили ключевую ставку почти до нуля

Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку почти до нуля в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Lenta.ru 18:23
Фигурное катание

Фигуристка из Ижевска Алина Загитова предстанет в образе Эсмеральды

Алина Загитова предстанет в образе Эсмеральды из мюзикла Notre Dame de Paris* на ледовом шоу Россия, вперед (6+) 29 марта.
Izhlife 02:13
Общество

Александр Козлов посетил Свободный с рабочим визитом

15 марта в Свободном с рабочим визитом находились министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов и губернатор Приамурья Василий Орлов.
Амур.инфо 03:45
Общество

На Камчатке введут режим повышенной готовности из-за коронавируса

Режим повышенной готовности вводится на Камчатке со среды для предупреждения заноса коронавируса, большинство массовых мероприятий отменены, сообщает правительство региона.
РИА Новости 19:51
Энергетика

Мировые цены на нефть упали на 5%

Мировые фондовые биржи 9 марта обвалились на 7-8% из-за резкого падения нефтяных цен после провала переговоров ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи сырья.
Аргументы и Факты 19:54
Футбол

Агент Селюк поделился мнением о влиянии коронавируса на футбол

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о влиянии коронавируса на футбол.
Газета.Ru 17:47
Общество

В Москве разрешили свободное посещение школ из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин из-за распространения коронавируса COVID-19 внес изменения в указ "О введении режима повышенной готовности", в частности, предусмотрев возможность свободного посещения школ в период пандемии.
Газета.Ru вчера в 04:47
Общество

В Казахстане объявлен режим чрезвычайного положения из-за коронавируса

Нур-Султан, 15 марта 2020, 13:04 — REGNUM Режим чрезвычайного положения в связи с угрозой коронавируса ввёл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
REGNUM 06:04
Общество

Два случая с подозрением на коронавирус выявили на Дальнем Востоке

13 марта в адрес управления Роспотребнадзора по Чукотскому АО поступило экстренное извещение о подозрении коронавирусной инфекции у сотрудника АО "Чукотская горно-геологическая компания" рудника "Купол".
Телепорт вчера в 21:58
Общество

Украина эвакуировала спецрейсом из Италии более 120 своих граждан

Спецрейс из Италии со 123 гражданами Украины, которые не могли вернуться на родину из-за введенных карантинных мер, приземлился в киевском аэропорту Борисполь.
ТАСС 18:27
Наука

В Нидерландах сделали открытие в рамках борьбы с коронавирусом

Нидерландские ученые из Университета Утрехта и медицинского центра Эразмус открыли антитело, которое может помочь в борьбе с коронавирусом, сообщает газета Dutch News.
РИА Новости 04:11
Экономика

Российское правительство ищет способы сдержать рост цен на лекарства

Препараты могут подорожать из-за роста курсов доллара и евро.
Эхо Москвы 20:03
Энергетика

Bloomberg предрекает крупнейшее падение спроса на нефть в истории

Мировой спрос на нефть в текущем году может продемонстрировать крупнейшее в истории падение из-за коронавируса COVID-19.
ФАН 12:06
Экономика

Правительство подготовило план поддержки экономики из-за коронавируса

«Ведомости» ознакомились с проектом антикризисного плана правительства, который чиновники правительства готовят последние несколько дней.
Ведомости 16:52
Кино

Фильм «Бладшот» возглавил российский прокат в минувшие выходные

ТАСС 17:19
Футбол

«Шахтер» потерпел второе поражение в чемпионате Украины

«Шахтер» уступил «Заре» (0:1) в матче 23-го тура чемпионата Украины. Это второе поражение донецкого клуба в сезоне.
ProstoProSport 10:06
Общество

«Аэрофлот» приостанавливает полеты в ряд европейских городов

Москва, 15 марта 2020, 21:46 — REGNUM Авиакомпания «Аэрофлот» объявила о приостановке полетов в ряд европейских городов из-за коронавируса.
REGNUM 14:46
Автоспорт

Ферстаппен выиграл виртуальную гонку на Нюрбургринге

Макс Ферстаппен выиграл первую отборочную гонку виртуальных соревнований All-Star Esports Battle, проходившую на «Нюрбургринге».
F1news.ru 09:49
Здоровье

В ВОЗ объяснили высокую смертность от коронавируса в Италии

Газета.Ru 02:42
Происшествия

Глава СКР просит завести уголовное дело на судью из Новосибирска

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин просит разрешить возбудить уголовное дело в отношении судьи Новосибирского облсуда Инны Петруниной.
Kursk.com 11:36
Общество

В России зарегистрировали еще 11 случаев заражения коронавирусом

В России выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на оперативный штаб.
Афиша Daily 13 марта в 09:17
Армия и оружие

В Японии рассказали о планах по созданию гиперзвукового оружия

Два типа гиперзвуковых боевых систем планирует создать в текущем десятилетии Япония, об этом было рассказано в дорожной карте японского Агентства по закупкам, технологиям и логистике, 13 марта сообщает издание Defense News.
Красная весна вчера в 05:29
Музыка

Немецкий журналист оценил шансы Little Big на Евровидении

РИА Новости 19:15
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