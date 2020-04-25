с чего всё началось

Информация о невосприимчивости к вирусу переболевших COVID-19 не нашла подтверждения. Всемирная организация здравоохранения предупредила инфицированных и вылечившихся об опасности повторного заражения.

ВОЗ призвала переболевших коронавирусом не полагаться на иммунитет

Наука Останки лягушки впервые нашли в Антарктиде Группа ученых из Швеции, Аргентины и Швейцарии обнаружила фрагменты скелета лягушки, которая обитала на территории Антарктиды миллионы лет назад. 39

Технологии Facebook запустит сервис Messenger Rooms для видеоконференций В каких государствах сервис, получивший название Messenger Rooms, начнет работать, не уточняется, но представители Facebook рассказали, что очень скоро новое приложение будет доступно в большинстве стран мира. 4

Происшествия Полыхающее Забайкалье накрыло дымом лесных пожаров в Бурятии Как сообщает сегодня, 25 апреля, пресс-служба забайкальского губернатора, облако дыма, захватившее небо над Читой является следствием действующих лесных пожаров на границе с Бурятией. 4

Общество Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина. 1,3K

Происшествия Участница конфликта с таксистом оказалась дочерью актера Стоянова Участницей конфликта с водителем столичного такси была дочь актера театра и кино Андрея Стоянова, об этом он сам сообщил "Вечерней Москве". 157

Общество Власти Петербурга объяснили смерть четырех медсестер во время пандемии Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга пояснил возможные обстоятельства смерти четырех медсестер, чьи имена приводятся в неофициальном списке российских медиков, якобы умерших в период пандемии коронавируса. 248

Общество Депутат Госдумы Новиков заразился коронавирусом Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков сообщил РИА Новости, что госпитализирован с коронавирусом. 531

Космос Телескоп Хаббл отмечает свое 30-летие 24 апреля 1990 года на космическом шаттле Discovery был запущен космический телескоп им. Хаббла вместе с экипажем из пяти астронавтов. 3

Политика В Хакасии депутаты сорвали сессию в Верховном совете В Хакасии из-за отсутствия кворума не состоялась сессия Верховного совета, на которой должны были рассмотреть несколько законодательных инициатив и отчет главы республики Валентина Коновалова о результатах деятельности правительства. 281

Авто В России открыли автосалон новых советских автомобилей Некоторые автомобили хранятся в чехлах - настоящих тканевых, какими закрывали машины от солнца в советских дворах. 118

Общество Забайкалье получит еще 424 миллиона рублей на борьбу с коронавирусом На оснащение и дооборудование необходимого коечного фонда средствами индивидуальной защиты и оборудованием Забайкальский край получит от правительства России 424 миллиона рублей.

Политика Трамп назвал брифинги по коронавирусу пустой тратой времени Президент США Дональд Трамп, чьи ежедневные брифинги по борьбе с коронавирусом подвергаются критике в СМИ, заявил, что пресс-конференции являются пустой тратой времени, и обвинил в этом журналистов "мейнстрёмных" СМИ.

Экономика Росстат сообщил о сокращении реальных доходов россиян на 0,2% Реальные доходы россиян в первом квартале 2020 года снизились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщает Росстат (.doc). 168

Общество МЧС РФ рассказало о ситуациях для нарушения режима самоизоляции В министерстве напоминают: режим самоизоляции применяется для людей, которые прибыли из стран с неблагоприятной по коронавирусу ситуацией, для заразившихся и болеющих в легкой форме, а также для тех, кто находится под подозрением как возможный переносчик инфекции. 18

Происшествия В Сочи родители не позволили госпитализировать детей, больных COVID-19 Врачи и полиция не смогли госпитализировать две семьи с пятью детьми, заболевшие коронавирусом, в больницу и ждут решения суда, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. 110