Общество

Знамя 31Знамя 31ВОЗ призвала переболевших коронавирусом не полагаться на иммунитет

Информация о невосприимчивости к вирусу переболевших COVID-19 не нашла подтверждения. Всемирная организация здравоохранения предупредила инфицированных и вылечившихся об опасности повторного заражения.
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с чего всё началось
На сегодняшний день не существует доказательств того, что у переболевшего COVID-19 человека вырабатывается иммунитет к повторному заражению, сообщила
 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
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