Коронавирус

REGNUMREGNUMВОЗ призвали признать передачу коронавируса по воздуху

По мнению учёных, через мельчайшие частицы, которые задерживаются в воздухе внутри помещений, может распространяться коронавирус. Для того, чтобы минимизировать распространение коронавируса, они призывают изменить рекомендации.
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ВОЗ попросили признать передачу COVID-19 по воздуху

Российская газета15:53

Учёные попросили ВОЗ признать передачу коронавируса по воздуху

RT на русском15:42

Ученые потребовали от ВОЗ пересмотреть рекомендации по COVID-19

РБК14:06

NYT: ученые просят ВОЗ признать передачу коронавируса по воздуху

Газета.Ru14:46

Ученые требуют от ВОЗ пересмотреть пути передачи коронавируса. Социальная дистанция не спасает

URA.Ru14:40

Ученые просят ВОЗ признать передачу коронавируса по воздуху

РИА Новости14:18

Ученые попросили ВОЗ признать значимость передачи коронавируса по воздуху

Коммерсантъ14:54
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Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 16:14, Ашберн
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Семак: «Зенит» добыл чемпионский титул в непростых условиях

Телеканал Санкт-Петербург 16:07
Происшествия

В Москве фотомодель заявила в полицию об изнасиловании

Как сказал источник РИА Новости в правоохранительных органах, полицейские проверяют информацию и устанавливают личность подозреваемого.
Говорит Москва 13:34
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Появились доказательства существования грибов на Марсе

Ученые из CNET заявили, что у них есть доказательства существования грибов на Марсе. Кроме того, там могут присутствовать лишайники.
Актуальные Новости 11:20
Происшествия

Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей

«По данным следствия, в 2016 году Попов, будучи главой департамента Минобрнауки, выделил в рамках госзаказа 40 млн рублей Лукашевич, которая тогда возглавляла коммерческую организацию», — пояснил источник агентства «Интерфакс».
Известия 03 июля в 20:43
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Здоровье

За сутки еще 92 случая коронавируса выявили в Ростовской области

По информации Роспотребнадзора на пятницу, 3 июля, за сутки еще у 92 человек в Ростовской области выявлено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 03 июля в 04:40
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Происшествия

У виновника ДТП на проспекте Мира в Москве случился приступ астмы

"Предварительная причина ДТП на проспекте Мира, 97: у водителя Toyota случился приступ астмы, вследствие чего он потерял сознание и наехал на стоявшие транспортные средства", - говорится в Telegram-канале департамента.
РИА Новости 13:40
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Здоровье

Оценена опасность вспышки бубонной чумы в Китае и Монголии для России

В начале июля вспышка бубонной чумы была зафиксирована в граничащей с Россией Западной Монголии.
Lenta.ru 13:53
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Футбол

Гол Роналду со штрафного помог «Ювентусу» обыграть «Торино»

Матч ТВ вчера в 13:25
Космос

Туристы подписали контракты на полет к МКС на «Союзе»

С космическими туристами, которые в соответствии с планом должны полететь на Международную космическую станцию (МКС) на корабле "Союз" в 2021 году, были заключены контракты.
Газета.Ru вчера в 20:56
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Происшествия

Адвокат Ефремова опроверг сообщения о завершении расследования дела

Москва, 4 июля 2020, 22:28 — REGNUM Расследование уголовного дело о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова продолжается.
REGNUM вчера в 15:28
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Здоровье

Люди стали хуже соблюдать правила самозащиты от коронавируса

В Роспотребнадзоре призывают население страны не игнорировать меры предосторожности от заражения коронавирусной инфекцией.
Evo-rus.com 10:42
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Политика

Путин оценил принятые поправки к Конституции России

Владимир Путин оценил принятые поправки к действующей Конституции России.
BFM.ru 08:38
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Политика

Двоюродный племянник Путина возглавил партию

Двоюродного племянника российского президента, бывшего сотрудника ФСБ и предпринимателя Романа Путина избрали председателем и лидером партии "Народ против коррупции".
РИА Новости 13:37
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Автоспорт

Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter

Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ 09:27
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Шоу-бизнес

Директор Долиной прокомментировал ее заявления о нарушениях ПДД

Директор и бывший муж Ларисы Долиной Илья Спицын не стал комментировать возмущение пользователей Сети заявлением артистки о нарушении ПДД.
РЕН ТВ 12:38
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Наука

Опубликованы научные факты о щекотке

Rusargument вчера в 17:29
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Общество

МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства

Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
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Общество

Синоптики предупредили об аномальной жаре в ряде регионов России

Аномальная жара ожидается в ряде российских регионов с 5 по 7 июля, следует из прогноза Гидрометцентра.
РБК 03:21
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Биатлон

Мужская ДНК в допинг-пробе Зайцевой принадлежит ее мужу

По данным немецкого издания, судебно-медицинская экспертиза выяснила, что ДНК мужчины, обнаруженная в пробе Зайцевой, принадлежит ее мужу.
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Китайский врач назвал самые опасные позы для сна

Evo-rus.com 01:14
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Футбол

«Саутгемптон» обыграл «Манчестер Сити» в 33-м туре АПЛ

В матче 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» на выезде проиграл «Саутгемптону».
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Шоу-бизнес

Пелагея потеряла голос после развода с хоккеистом Иваном Телегиным

На здоровье певицы сказались недостоверные публикации в СМИ Российская певица Пелагея потеряла голос после развода с хоккеистом Иваном Телегиным, сообщает StarHit.
АМИТЕЛ 08:19
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Авто

Mercedes-Benz планирует отозвать почти 669 тысяч автомобилей в Китае

Немецкий автомобильный гигант Mercedes-Benz сообщил о планах по отзыву около 668 тысяч машин, которые реализованы на китайском рынке.
Rusargument 13:53
Шоу-бизнес

Прощание с актером Проскуриным состоится 4 июля в Щукинском институте

Стали известны дата и место прощания с советским актером Виктором Проскуриным.
CT news 03 июля в 05:55
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Авто

Новый Lamborghini представят на следующей неделе

Lamborghini на следующей неделе представит свою новую загадочную модель.
Деловое.ТВ 15:01
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Увеличена дальность поражения российских электромагнитных пушек

Lenta.ru 09:47
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Британский ученый опроверг теорию о создании коронавируса в Ухане

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Опубликованы впервые изображения «Русского Прадо» от УАЗ

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Брокколи замедляет процесс старения

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Знаменитая мастерская Zillers Garage сконструировала невероятный мотоцикл BMW

Специалисты мастерской Zillers Garage, являющейся мировым чемпионом по кастомайзингу, сконструировали новый проект, основой которого стала версия R nineT от BMW.
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