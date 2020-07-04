с чего всё началось

По мнению учёных, через мельчайшие частицы, которые задерживаются в воздухе внутри помещений, может распространяться коронавирус. Для того, чтобы минимизировать распространение коронавируса, они призывают изменить рекомендации.

Футбол Черчесов назвал абсолютно заслуженным чемпионство «Зенита» Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал победу петербургского "Зенита" в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает Sport24.

Экономика ВТБ решил взыскать $185 млн со связанного с Курченко офшора Банк ВТБ намерен взыскать с кипрской Swisspro Capital Ltd $185 млн, которые банк по решению суда обязан выплатить «Роснефти».

Политика Американцев предупредили о плачевных последствиях отказа от РД-180 Военный эксперт из Института стран СНГ Владимир Евсеев рассказал, к чему может привести отказ США от российских ракетных двигателей РД-180. 46

Автоспорт Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter. 1

Экономика Экономист допустил массовое банкротство граждан РФ осенью По словам специалиста, в России складывается такая ситуация, когда у населения средств нет, а кредитно-финансовые организации навязывают клиентам реструктуризацию вместо кредитных каникул. 28

Музыка Новый клип Димы Билана в стиле TikTok взорвал интернет В съемках клипа Дима Билан решил также следовать модным трендам и представил видео в стиле популярного приложения TikTok. 1

Футбол Тренер «Краснодара» Мусаев поздравил «Зенит» с чемпионством Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после домашнего поражения от «Зенита» в 26-м туре РПЛ (2:4) поздравил соперника с завоеванием чемпионства и отметил минусы в игре своих подопечных.

Политика Двоюродный племянник Путина избран лидером партии Роман Путин, предприниматель и двоюродный племянник президента России, избран председателем и лидером партии «Народ против коррупции», сообщает в воскресенье, 5 июля, агентство «РИА Новости». 2,1K

Политика Путин рассказал, кто предложил поправки о нерушимости границ России Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» заявил, что поправки к Конституции о нерушимости границ страны и невозможности отторжения российских территорий были предложены членами рабочей группы и самими гражданами.

Космос Прототип самой мощной ракеты NASA взорвался. Снова На видео можно увидеть, как специально разработанный прототип баллона с жидким кислородом ракеты, намеренно доведенный до предела, драматически взрывается. 17