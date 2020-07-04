с чего всё началось

По мнению учёных, через мельчайшие частицы, которые задерживаются в воздухе внутри помещений, может распространяться коронавирус. Для того, чтобы минимизировать распространение коронавируса, они призывают изменить рекомендации.

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