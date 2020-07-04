Коронавирус
REGNUMВОЗ призвали признать передачу коронавируса по воздуху
По мнению учёных, через мельчайшие частицы, которые задерживаются в воздухе внутри помещений, может распространяться коронавирус. Для того, чтобы минимизировать распространение коронавируса, они призывают изменить рекомендации.
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с чего всё началось
Письмо во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) с просьбой пересмотреть свои рекомендации по коронавирусу направили 239 ученых, сообщает The New York Times.Коммерсантъвчера в 14:54
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Ученые упрекнули ВОЗ в недооценке опасности зависшего в воздухе коронавируса
Московский Комсомолец02:29
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Происшествия
В Австрии убит гражданин России, просивший политического убежища
Гражданина России застрелили в субботу в городе Герасдорф близ Вены, сообщает ТАСС со ссылкой на австрийскую полицию.
BFM.ru вчера в 09:04
Путешествия
Комфортный отдых в Крыму приблизился к цене квартиры в Москве
Аренда виллы в Крыму на 14 дней обойдётся в 11 миллионов рублей. Об этом сообщило издание Business FM.
Северпост вчера в 12:43
Происшествия
Один человек погиб при жесткой посадке вертолета в Ростовской области
В результате жесткой посадки вертолета Ми-2 в Ростовской области погиб человек, еще один пострадал.
Российская газета 02:06
Общество
Гидрометцентр назвал курорты с самым теплым морем в России
ТАСС вчера в 23:11
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru 02:42
Политика
Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США
Вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США в центре Москвы на Новинском бульваре характеризует самих сотрудников диппредставительства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.
Газета.Ru 03 июля в 12:46
Экономика
В России сократилось количество инвестпроектов США
США оказались на четвертом месте: количество проектов уменьшилось на 61% и составило 20 проектов, в 2018 году их было 33, приводит данные исследования РБК.
Коммерсантъ 00:43
Здоровье
Защищающий от рака и укрепляющий кости продукт назвал диетолог
Известный врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рекомендовал включить в свой рацион питания свежий горох, так как этот простой продукт обладает огромным количеством свойств, улучшающих здоровье, в том числе защитой от рака.
Live24 03 июля в 12:31
Автоспорт
Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ вчера в 09:27
Общество
В Саратовской области за сутки выявили ещё 99 носителей коронавируса
На 6 июля числятся носителями коронавируса в регионе 7040 человек. Выздоровели с начала пандемии 3773 пациента, за сутки — 14 человек.
REGNUM 02:53
Финансы
Акции российских компаний
Цена закрытия акций, входящих в базу индекса Мосбиржи, по итогам торгов 02.07.2020, руб. (см. таблицу).
Город N (Ростов) вчера в 16:36
Происшествия
СК сообщил о задержании подозреваемой в убийстве ребенка на Кубани
СК отмечает, что там он громко слушал музыку, «чем мог разбудить спавших детей женщины».
РБК вчера в 18:09
Хоккей
«Ак Барс» стал серебряным призером чемпионата России по хоккею
ЦСКА стал чемпионом России, у «Ак Барса» и СКА второе место — обе команды набрали одинаковые показатели по всем ключевым статистическим параметрам, третье место досталась московскому «Динамо».
Республика Татарстан 03 июля в 08:06
Футбол
«Кайрат» объявил о прибытии Вагнера Лава в Казахстан
Бразильский нападающий Вагнер Лав прибыл в расположение казахстанского «Кайрата». «Добро пожаловать, Вагнер!» — заявил твиттер «Кайрата».
Metaratings 01:15
Общество
NYT узнала о диверсии израильской разведки на иранском ядерном объекте
Как сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источник в спецслужбе одной из ближневосточных стран, он произошел в результате срабатывания взрывного устройства, установленного агентом израильской разведки.
РБК 02:28
Фигурное катание
В Японии Тутберидзе включили в число «токсичных» тренеров
Российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе включили в список "токсичных" тренеров мира, сообщает "Газета.ру".
Москва 24 вчера в 21:26
Армия и оружие
В Одессе прошел военно-морской парад в честь дня ВМС Украины
В торжественной церемонии принял участие Владимир Зеленский. В Одессе прошёл военно-морской парад в честь дня Военно-морских сил Украины.
Piter.tv 02:18
Общество
Уровень крайней бедности снизился за год в России
Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%.
Известия 00:01
Футбол
Евсеев поблагодарил игроков «Уфы» после матча с «Уралом» за самоотдачу
Спорт-Экспресс вчера в 11:46
Здоровье
На Украине за сутки снова выросло число заболевших коронавирусом
На Украине с начала эпидемии зафиксировано 46 763 случая коронавируса, 1212 летальных, 20 558 пациентов выздоровели.
Украина.ру 03 июля в 02:49
Футбол
Во вратаря клуба ПФЛ во время тренировки попала молния
БИЗНЕС Online вчера в 03:13
Общество
МИД РФ попросил не уведомивших о возвращении граждан вернуть деньги
МИД РФ обратился к нескольким тысячам россиян, которые не уведомили о своём возвращении на родину, с просьбой в течение пяти рабочих дней вернуть излишне перечисленные бюджетные средства, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты 04 июля в 14:02
Армия и оружие
Украина направит на Крым три дивизиона крылатых ракет «Нептун»
Военные Украины разместят в Черноморском и Азовском регионах три комплекса крылатых ракет, направленных на Крымский полуостров.
Российский Диалог 00:43
Общество
Синоптики предупредили об аномальной жаре в ряде регионов России
Аномальная жара ожидается в ряде российских регионов с 5 по 7 июля, следует из прогноза Гидрометцентра.
РБК вчера в 03:21
Происшествия
Россиянку в Таиланде обвинили в убийстве годовалой дочери
Lenta.ru вчера в 13:16
Здоровье
Заслуженный врач РФ пожаловался на своего начальника главе Оренбуржья
Заведующий̆ отделением ортопедии, профессор, доктор медицинских наук, Заслуженный врач РФ Андрей Сафронов обратился с открытым письмом в адрес губернатора Дениса Паслера и министра здравоохранения Татьяны Савиновой с критикой в адрес главного врача клиники Дмитрия Пупынина.
REGNUM 02:30
Наука
Ученые Сколтеха раскрыли 60-летнюю тайну сверхтвердого материала
Российские ученые смогли узнать кристаллическую структуру сверхтвердого материала — борида вольфрама, который не поддавался науке на протяжении 60 лет.
Народные новости 04 июля в 04:51
Энергетика
Цены на бензин в России защитили от снижения
Власти решили защитить цены на бензин в России от снижения и отказались менять порядок их образования, в том числе отменять механизм демпфирующей надбавки нефтеперерабатывающим заводам, пишут «Ведомости».
Lenta.ru 02:29
Общество
В Ханты-Мансийске закрыли все детсады из-за распространения COVID-19
Все детские сады в Ханты-Мансийске - муниципальные и частные - будут закрыты до 12 июля.
Российская газета 02:45