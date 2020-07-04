Коронавирус

REGNUMREGNUMВОЗ призвали признать передачу коронавируса по воздуху

По мнению учёных, через мельчайшие частицы, которые задерживаются в воздухе внутри помещений, может распространяться коронавирус. Для того, чтобы минимизировать распространение коронавируса, они призывают изменить рекомендации.
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с чего всё началось
Письмо во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) с просьбой пересмотреть свои рекомендации по коронавирусу направили 239 ученых, сообщает The New York Times
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Коммерсантъвчера в 14:54

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Ученые призвали ВОЗ признать передачу COVID-19 по воздуху

Газета.Ru02:56

Ученые упрекнули ВОЗ в недооценке опасности зависшего в воздухе коронавируса

Московский Комсомолец02:29

Ученые призвали ВОЗ признать передачу коронавируса по воздуху

РИА Новостивчера в 14:18

Группа ученых призвала ВОЗ признать передачу коронавируса по воздуху

Известиявчера в 19:04

NYT: группа ученых предложила ВОЗ признать, что коронавирус передается по воздуху

ТАССвчера в 16:43

Более 200 ученых из 32 стран призвали признать, что коронавирус может передаваться по воздуху

Эхо Москвывчера в 19:04

Ученые потребовали от ВОЗ пересмотреть рекомендации по COVID-19

РБКвчера в 14:06
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Происшествия

В Австрии убит гражданин России, просивший политического убежища

Гражданина России застрелили в субботу в городе Герасдорф близ Вены, сообщает ТАСС со ссылкой на австрийскую полицию.
BFM.ru вчера в 09:04
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Путешествия

Комфортный отдых в Крыму приблизился к цене квартиры в Москве

Аренда виллы в Крыму на 14 дней обойдётся в 11 миллионов рублей. Об этом сообщило издание Business FM.
Северпост вчера в 12:43
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Общество

Умер итальянский композитор Эннио Морриконе

BFM.ru 02:54
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Происшествия

Один человек погиб при жесткой посадке вертолета в Ростовской области

В результате жесткой посадки вертолета Ми-2 в Ростовской области погиб человек, еще один пострадал.
Российская газета 02:06
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Общество

Гидрометцентр назвал курорты с самым теплым морем в России

ТАСС вчера в 23:11
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Армия и оружие

Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru 02:42
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Политика

Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США

Вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США в центре Москвы на Новинском бульваре характеризует самих сотрудников диппредставительства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.
Газета.Ru 03 июля в 12:46
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Экономика

В России сократилось количество инвестпроектов США

США оказались на четвертом месте: количество проектов уменьшилось на 61% и составило 20 проектов, в 2018 году их было 33, приводит данные исследования РБК.
Коммерсантъ 00:43
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Здоровье

Защищающий от рака и укрепляющий кости продукт назвал диетолог

Известный врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рекомендовал включить в свой рацион питания свежий горох, так как этот простой продукт обладает огромным количеством свойств, улучшающих здоровье, в том числе защитой от рака.
Live24 03 июля в 12:31
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Автоспорт

Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter

Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ вчера в 09:27
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Общество

В Саратовской области за сутки выявили ещё 99 носителей коронавируса

На 6 июля числятся носителями коронавируса в регионе 7040 человек. Выздоровели с начала пандемии 3773 пациента, за сутки — 14 человек.
REGNUM 02:53
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Финансы

Акции российских компаний

Цена закрытия акций, входящих в базу индекса Мосбиржи, по итогам торгов 02.07.2020, руб. (см. таблицу).
Город N (Ростов) вчера в 16:36
Происшествия

СК сообщил о задержании подозреваемой в убийстве ребенка на Кубани

СК отмечает, что там он громко слушал музыку, «чем мог разбудить спавших детей женщины».
РБК вчера в 18:09
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Хоккей

«Ак Барс» стал серебряным призером чемпионата России по хоккею

ЦСКА стал чемпионом России, у «Ак Барса» и СКА второе место — обе команды набрали одинаковые показатели по всем ключевым статистическим параметрам, третье место досталась московскому «Динамо».
Республика Татарстан 03 июля в 08:06
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Футбол

«Кайрат» объявил о прибытии Вагнера Лава в Казахстан

Бразильский нападающий Вагнер Лав прибыл в расположение казахстанского «Кайрата». «Добро пожаловать, Вагнер!» — заявил твиттер «Кайрата».
Metaratings 01:15
Общество

NYT узнала о диверсии израильской разведки на иранском ядерном объекте

Как сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источник в спецслужбе одной из ближневосточных стран, он произошел в результате срабатывания взрывного устройства, установленного агентом израильской разведки.
РБК 02:28
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Фигурное катание

В Японии Тутберидзе включили в число «токсичных» тренеров

Российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе включили в список "токсичных" тренеров мира, сообщает "Газета.ру".
Москва 24 вчера в 21:26
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Армия и оружие

В Одессе прошел военно-морской парад в честь дня ВМС Украины

В торжественной церемонии принял участие Владимир Зеленский. В Одессе прошёл военно-морской парад в честь дня Военно-морских сил Украины.
Piter.tv 02:18
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Общество

Уровень крайней бедности снизился за год в России

Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%.
Известия 00:01
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Футбол

Евсеев поблагодарил игроков «Уфы» после матча с «Уралом» за самоотдачу

Спорт-Экспресс вчера в 11:46
Здоровье

На Украине за сутки снова выросло число заболевших коронавирусом

На Украине с начала эпидемии зафиксировано 46 763 случая коронавируса, 1212 летальных, 20 558 пациентов выздоровели.
Украина.ру 03 июля в 02:49
Футбол

Во вратаря клуба ПФЛ во время тренировки попала молния

БИЗНЕС Online вчера в 03:13
Общество

МИД РФ попросил не уведомивших о возвращении граждан вернуть деньги

МИД РФ обратился к нескольким тысячам россиян, которые не уведомили о своём возвращении на родину, с просьбой в течение пяти рабочих дней вернуть излишне перечисленные бюджетные средства, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты 04 июля в 14:02
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Армия и оружие

Украина направит на Крым три дивизиона крылатых ракет «Нептун»

Военные Украины разместят в Черноморском и Азовском регионах три комплекса крылатых ракет, направленных на Крымский полуостров.
Российский Диалог 00:43
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Общество

Синоптики предупредили об аномальной жаре в ряде регионов России

Аномальная жара ожидается в ряде российских регионов с 5 по 7 июля, следует из прогноза Гидрометцентра.
РБК вчера в 03:21
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Происшествия

Россиянку в Таиланде обвинили в убийстве годовалой дочери

Lenta.ru вчера в 13:16
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Здоровье

Заслуженный врач РФ пожаловался на своего начальника главе Оренбуржья

Заведующий̆ отделением ортопедии, профессор, доктор медицинских наук, Заслуженный врач РФ Андрей Сафронов обратился с открытым письмом в адрес губернатора Дениса Паслера и министра здравоохранения Татьяны Савиновой с критикой в адрес главного врача клиники Дмитрия Пупынина.
REGNUM 02:30
Наука

Ученые Сколтеха раскрыли 60-летнюю тайну сверхтвердого материала

Российские ученые смогли узнать кристаллическую структуру сверхтвердого материала — борида вольфрама, который не поддавался науке на протяжении 60 лет.
Народные новости 04 июля в 04:51
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Энергетика

Цены на бензин в России защитили от снижения

Власти решили защитить цены на бензин в России от снижения и отказались менять порядок их образования, в том числе отменять механизм демпфирующей надбавки нефтеперерабатывающим заводам, пишут «Ведомости».
Lenta.ru 02:29
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Общество

В Ханты-Мансийске закрыли все детсады из-за распространения COVID-19

Все детские сады в Ханты-Мансийске - муниципальные и частные - будут закрыты до 12 июля.
Российская газета 02:45
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