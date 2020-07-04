с чего всё началось

По мнению учёных, через мельчайшие частицы, которые задерживаются в воздухе внутри помещений, может распространяться коронавирус. Для того, чтобы минимизировать распространение коронавируса, они призывают изменить рекомендации.

Здоровье На Украине объяснили низкую смертность от коронавируса «везением» Повезло, что коронавирус на Украину привезли не из Италии, заявила доктор медицинских наук, профессор кафедры детских инфекционных болезней НМУ имени А. А. Богомольца Оксана Выгодская, 1 июля сообщает издание Главред. 2

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Происшествия Из-за наводнения на юге Японии погибли 18 человек В Японии подтверждена гибель 18 человек в результате наводнения и оползней в префектурах Кумамото и Кагосима на юге страны, сообщает в воскресенье Kyodo News. 82

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Происшествия В Горном Алтае скончались ещё два пациента с коронавирусом «Коронавирус подтвердился у 11 жителей Кош-Агачского района, в том числе у двух детей; у семи человек, прибывших на работу вахтовым методом в Турочакский район; у трёх жителей Майминского района и у 18-летней жительницы города Горно-Алтайска», — отметили в штабе. 66

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