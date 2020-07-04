Коронавирус
REGNUMВОЗ призвали признать передачу коронавируса по воздуху
По мнению учёных, через мельчайшие частицы, которые задерживаются в воздухе внутри помещений, может распространяться коронавирус. Для того, чтобы минимизировать распространение коронавируса, они призывают изменить рекомендации.
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с чего всё началось
Письмо во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) с просьбой пересмотреть свои рекомендации по коронавирусу направили 239 ученых, сообщает The New York Times.Коммерсантъвчера в 14:54
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Футбол
Краснодар — Зенит 2:4
РИА Новости вчера в 15:29
Здоровье
На Украине объяснили низкую смертность от коронавируса «везением»
Повезло, что коронавирус на Украину привезли не из Италии, заявила доктор медицинских наук, профессор кафедры детских инфекционных болезней НМУ имени А. А. Богомольца Оксана Выгодская, 1 июля сообщает издание Главред.
ИА Красная Весна вчера в 15:01
Общество
Россияне назвали желаемую зарплату после пандемии
Аналитики сервиса «Работа.ру» выяснили, какую зарплату хотели бы получать россияне после стабилизации эпидемиологической обстановки в стране и полного снятия карантинных мер.
RT на русском 00:29
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
РИА Новости вчера в 17:04
Происшествия
Из-за наводнения на юге Японии погибли 18 человек
В Японии подтверждена гибель 18 человек в результате наводнения и оползней в префектурах Кумамото и Кагосима на юге страны, сообщает в воскресенье Kyodo News.
Интерфакс вчера в 05:04
Общество
В Австрии задержали второго подозреваемого в убийстве уроженца Чечни
Сегодня австрийские СМИ написали об убийстве недалеко от Вены уроженца Чечни Мамихана Умарова.
Говорит Москва вчера в 10:16
Автоспорт
Квят не смог завершить гонку на Гран-при Австрии из-за прокола колеса
Российский пилот Alpha Tauri Даниил Квят из-за прокола колеса сошёл с трассы во время гонки на первом в сезоне этапе «Формулы-1» — Гран-при Австрии.
RT на русском вчера в 11:54
Общество
Синоптики предупредили об аномальной жаре в ряде регионов России
Аномальная жара ожидается в ряде российских регионов с 5 по 7 июля, следует из прогноза Гидрометцентра.
РБК вчера в 03:21
Наука
В России объединили нейросеть и VR ради исследований
Сайт интересных новостей вчера в 09:48
Политика
Немецкая газета предупредила об угрозе банкротства Украины
Из-за отставки главы Нацбанка Украины (НБУ) Якова Смолия стране вновь грозит банкротство, об этом пишет немецкая деловая газета Handelsblatt.
РИА Новости вчера в 23:10
Авто
В Уфе на продажу выставили 50 автомобилей должников
В следующем месяце в Уфе состоится аукцион по продаже имущества должников.
UfacityNews.ru вчера в 22:01
Шоу-бизнес
София Ротару показала особняк за миллион долларов
Советская и украинская эстрадная певица и актриса, народная артистка СССР София Ротару на своей странице в Instagram показала свой загородный особняк стоимостью $1 млн.
Известия вчера в 21:57
Шоу-бизнес
Актер Виктор Проскурин похоронен на Троекуровском кладбище в Москве
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, умерший в возрасте 69 лет, похоронен на Троекуровском кладбище в столице.
Национальная служба новостей 04 июля в 10:24
Общество
В Кузбассе выявили 67 случаев заражения коронавирусом
По данным на понедельник, всего в Кузбассе выявлены 2085 случаев заражения коронавирусом. Двенадцать человек скончались, 898 выздоровели.
РИА Новости 00:19
Политика
Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ
Ранее во время встречи президента с членами рабочей группы по поправкам к Конституции глава Союза женщин России Екатерина Лахова заявила, что в рекламе иногда присутствует символика ЛГБТ, например, у мороженого «Радуга».
Коммерсантъ 03 июля в 15:43
Авто
В России Hyundai запустит продажу автомобилей без участия дилеров
Автоновости дня 04 июля в 05:55
Игры
Бета-версия Mortal Shell уже доступна для всех пользователей
В связи с очень высоким спросом разработчики из студии Cold Symmetry заявили о старте бета-теста ПК-версии ролевого боевика Mortal Shell для всех пользователей.
Дни24 вчера в 06:55
Происшествия
В Горном Алтае скончались ещё два пациента с коронавирусом
«Коронавирус подтвердился у 11 жителей Кош-Агачского района, в том числе у двух детей; у семи человек, прибывших на работу вахтовым методом в Турочакский район; у трёх жителей Майминского района и у 18-летней жительницы города Горно-Алтайска», — отметили в штабе.
REGNUM вчера в 22:32
Политика
Великобритания может ввести персональные санкции против граждан России
Глава МИД Великобритании Доминик Рааб в понедельник, 6 июля, объявит имена граждан России и Саудовской Аравии, против которых будут введены персональные санкции за нарушение прав человека, сообщает газета Financial Times.
Коммерсантъ вчера в 21:50
Шоу-бизнес
Пелагея потеряла голос после развода с хоккеистом Телегиным
По словам врача Пелагии – Льва Рудина, который наблюдает ее на протяжении десятилетий, подобное произошло вследствие мощного стресса из-за развода с отцом ее дочери – хоккеистом Иваном Телегиным.
Live24 вчера в 08:20
Общество
Протестующие в Балтиморе снесли памятник Колумбу
РБК вчера в 01:06
Происшествия
СК сообщил о задержании подозреваемой в убийстве ребенка на Кубани
СК отмечает, что там он громко слушал музыку, «чем мог разбудить спавших детей женщины».
РБК вчера в 18:09
Шоу-бизнес
Похудевший на 100 килограммов Максим Фадеев рассказал о своей диете
За несколько месяцев продюсеру удалось сбросить 100 килограмм лишнего веса, что привело его поклонников в восторг.
StarHit.ru 04 июля в 10:00
Происшествия
Тела троих погибших извлекли из-под завалов в Кировской области
Тела троих погибших извлечены из-под завалов строящегося здания в Кировской области.
ТАСС вчера в 10:11
Армия и оружие
В Одессе прошёл военно-морской парад в честь дня ВМС Украины
В Одессе сегодня, 5 июля, прошел Военно-морской парад в честь Военно-морских сил Украины. Об этом сообщает сайт президента Украины.
Военное обозрение вчера в 10:26
Энергетика
Цена на нефть марки Brent растёт в ходе торгов
Цена на нефть марки Brent растёт в ходе торгов в понедельник, 6 июля.
RT на русском 01:05
Происшествия
Daily Mail (Великобритания): в США на День независимости застрелили десятки людей
ИноСМИ вчера в 23:03
Политика
Эксперт назвал отказ США от российских двигателей РД-180 политическим
Стремление Соединенных Штатов отказаться от российских ракетных двигателей РД-180 является политическим шагом.
РБК вчера в 17:53