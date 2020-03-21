Коронавирус
Газета.RuВОЗ призывает отказаться от курения и алкоголя из-за коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус рекомендует отказаться от алкоголя и курения во время пандемии коронавируса нового типа, сообщает РИА Новости со ссылкой на выступление гендиректора ВОЗ на брифинге.
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Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призвал отказаться от алкоголя, сигарет и заниматься спортом, чтобы противостоять эпидемии нового коронавируса.РИА Новостивчера в 13:56
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Глава ВОЗ призвал отказаться от алкоголя и сигарет из-за коронавируса
Московский Комсомолецвчера в 14:18
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