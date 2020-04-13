Коронавирус

ИзвестияИзвестияВОЗ прокомментировала применение прививки БЦЖ против коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует применять противотуберкулезную прививку БЦЖ для снижения риска заражения коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в комментарии организации, опубликованном в воскресенье, 12 апреля.
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ВОЗ не рекомендует применять прививку БЦЖ против коронавируса

RT на русском16:44

ВОЗ оценила эффективность прививки БЦЖ против коронавируса

URA.Ru16:58

ВОЗ прокомментировала применение прививки БЦЖ против коронавируса

Известия16:48

ВОЗ не рекомендовала прививку БЦЖ как способ защиты от коронавируса

РБК17:35

ВОЗ не рекомендует применять вакцину БЦЖ против коронавируса

REGNUM16:21

ВОЗ: эффективность вакцины БЦЖ в борьбе с коронавирусом не доказана

Московский Комсомолец16:15

ВОЗ не рекомендует применять прививку БЦЖ в борьбе против коронавируса

ТАСС16:12
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Экономика

В ФАС оценили рост цен на лимоны и чеснок из-за коронавируса

Резкий рост стоимости имбиря, лимонов и чеснока был вызван ажиотажным спросом из-за новостей о коронавирусе, а также тем, что российский рынок этих товаров в значительной степени зависит от импортных поставок.
Lenta.ru 13:46
1
Политика

В Минздраве сообщили о разработке в РФ препарата от коронавируса

Российская компания разработала препарат для лечения новой коронавирусной инфекции.
Российская газета 11:50
1,1K
Общество

Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве

В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
РИА Новости 17:14
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Общество

Больше двух миллионов человек в мире заразились коронавирусом

Согласно прогнозам правительства, пик пандемии в США придется на конец мая, а первая волна массовых заражений завершится в конце лета.
Российская газета 20:31
15
Экономика

КПРФ предложила выплатить по 20 тысяч рублей москвичам на самоизоляции

Фракция КПРФ в Мосгордуме отправила письмо мэру Москвы Сергею Собянину, где попросила поддержать москвичей на карантине, в том числе выплатить по 20 тысяч рублей каждому, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:57
897
Общество

Названы места с высоким риском заразиться коронавирусом

Составлен рейтинг мест, где велик шанс заразиться коронавирусом.
Lenta.ru 22:20
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Общество

Новак заявил о ключевой роли Путина в новом соглашении по нефти

Президент России Владимир Путин сыграл ключевую роль в достижении нового соглашения со странами — производителями нефти, заявил министр энергетики России Александр Новак.
РБК 14:17
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Армия и оружие

Войска Сарраджа заняли побережье Ливии от Триполи до границы с Тунисом

Вести.Ru 18:35
Здоровье

Глава ВОЗ заявил о невозможности остановить коронавирус без вакцины

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что остановить распространение коронавируса возможно только после создания вакцины.
РЕН ТВ 12:54
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Происшествия

В Москве впервые оштрафовали группу людей за нарушение самоизоляции

Солнцевский суд Москвы оштрафовал компанию людей за нарушение режима самоизоляции. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.
РБК 11:05
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Экономика

Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода

Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru вчера в 12:49
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Футбол

Сезон в Англии планируют возобновить 6 июня

17 апреля должна состояться видеоконференция всех 20 клубов английской Премьер-лиги, на которой обсудят и наметят предварительный график возобновления сезона.
Sport24.ru 10:15
Общество

Россия не успеет полностью выйти из ограничительных мер к 9 мая

Снять все ограничительные меры, введенные в последнее время в связи с распространением коронавирусной инфекции, к празднованию Дня Победы вряд ли получится, считает вице-премьер правительства России Татьяна Голикова.
Российская газета вчера в 13:27
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Общество

Малому и среднему бизнесу дали налоговую отсрочку на год

Ранее компаниям предоставили отсрочку по уплате всех налогов, кроме НДС, а также страховых взносов на полгода.
Новые Известия 03:24
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Космос

Россия планирует «застолбить» место для лунной базы в 2025 году

Запуск на Луну тяжелой российской посадочной станции "Луна-27", вокруг которой в дальнейшем может начаться развертывание российской лунной инфраструктуры, запланирован на август 2025 года.
РИА Новости 22:43
Общество

В Иркутской области подтверждено 40 случаев коронавируса

На утро 14 апреля 2020 года в Иркутской области подтверждено 40 случаев инфицирования COVID-19, из которых госпитализировано 36 человек, двое выздоровело, двое больных умерло.
Областная газета (г. Иркутск) 22:29
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Общество

В Воронежской области ввели самоизоляцию для приезжих из Москвы

Власти Воронежской области обязали прибывающих в регион из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга сообщать о своем приезде и самоизолироваться на две недели.
РИА Новости 15:27
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Наука

Блокирующее размножение коронавируса лекарство обнаружили в Японии

Японские учёные из Университета Токай в Исехаре выяснили, что антиретровирусный препарат «Нельфинавир» способен блокировать размножение коронавируса SARS-CoV-2.
REGNUM 01:24
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Происшествия

В Усть-Куте семья заболевшего коронавирусом ребенка подверглась травле

После появления информации о первом заболевшем жителе Усть-Кута, которым оказался семилетний ребенок, некоторые жители города начали распространять в интернете личные данные его семьи.
ИркСиб 00:32
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Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева потеряла ребенка от Игоря Макарова

Лера Кудрявцева не смогла выносить третьего ребенка сразу после рождения второго.
Passion.ru 16:25
Наука

Ученые выяснили, что оптимисты живут дольше

Ученые из Медицинской школы Бостонского университета выяснили, что оптимистичные люди живут дольше.
Mockva.ru 18:27
5
Здоровье

Около 40% новых пациентов с коронавирусом болеют без симптомов

Около 40% пациентов, у которых был недавно выявлен коронавирус, болеют без симптомов, пишет ТАСС со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.
Газета.Ru 13:17
834
Общество

Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции

В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
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Политика

Особое мнение: Андрей Колесников

Напомню, Андрей Колесников у нас выступает скорее на стороне тех, кто поддерживает более либеральные карантинные меры.
Эхо Москвы 12:53
Политика

Путин заявил об ухудшении обстановки с коронавирусом

Обстановка с коронавирусом меняется не в лучшую сторону. Об этом заявил в понедельник, 13 апреля, президент России Владимир Путин.
Известия 08:35
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Игры

Для Half-Life: Alyx вышел мод, позволяющий пройти игру без VR-шлема

Российский моддер под ником r57zone опубликовал специальный драйвер для Half-Life: Alyx, с помощью которого игру можно пройти без использования шлема виртуальной реальности.
Cyber.sports.ru 06:54
14
Общество

Четыре пивных магазина закрыли в Кузбассе из-за самоизоляции

Четыре пивных магазина и один магазин, где продавалась бытовая химия, временно закрыли в Кузбассе.
Комсомольская правда - Кемерово 22:33
2
Здоровье

В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски

Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными.
Российская газета 02:10
1,1K
Происшествия

Полиция Украины задержала предполагаемого виновника пожара в зоне ЧАЭС

Полиция Украины задержала мужчину, который подозревается в причастности к пожару в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.
РБК 21:00
6
Общество

«Известия»: 27% работодателей планируют снизить сотрудникам зарплаты

Более четверти опрошенных работодателей (27%) заявили о планах снизить своим работникам зарплаты в ближайшие полгода, еще 37% планируют сократить число сотрудников.
ТАСС 19:33
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