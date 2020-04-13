Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует применять противотуберкулезную прививку БЦЖ для снижения риска заражения коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в комментарии организации, опубликованном в воскресенье, 12 апреля.

Экономика В ФАС оценили рост цен на лимоны и чеснок из-за коронавируса Резкий рост стоимости имбиря, лимонов и чеснока был вызван ажиотажным спросом из-за новостей о коронавирусе, а также тем, что российский рынок этих товаров в значительной степени зависит от импортных поставок. 1

Общество Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов. 289

Общество Больше двух миллионов человек в мире заразились коронавирусом Согласно прогнозам правительства, пик пандемии в США придется на конец мая, а первая волна массовых заражений завершится в конце лета. 15

Экономика КПРФ предложила выплатить по 20 тысяч рублей москвичам на самоизоляции Фракция КПРФ в Мосгордуме отправила письмо мэру Москвы Сергею Собянину, где попросила поддержать москвичей на карантине, в том числе выплатить по 20 тысяч рублей каждому, пишет РИА "Новости". 897

Футбол Сезон в Англии планируют возобновить 6 июня 17 апреля должна состояться видеоконференция всех 20 клубов английской Премьер-лиги, на которой обсудят и наметят предварительный график возобновления сезона.

Общество Россия не успеет полностью выйти из ограничительных мер к 9 мая Снять все ограничительные меры, введенные в последнее время в связи с распространением коронавирусной инфекции, к празднованию Дня Победы вряд ли получится, считает вице-премьер правительства России Татьяна Голикова. 206

Космос Россия планирует «застолбить» место для лунной базы в 2025 году Запуск на Луну тяжелой российской посадочной станции "Луна-27", вокруг которой в дальнейшем может начаться развертывание российской лунной инфраструктуры, запланирован на август 2025 года.

Общество В Иркутской области подтверждено 40 случаев коронавируса На утро 14 апреля 2020 года в Иркутской области подтверждено 40 случаев инфицирования COVID-19, из которых госпитализировано 36 человек, двое выздоровело, двое больных умерло. 4

Общество В Воронежской области ввели самоизоляцию для приезжих из Москвы Власти Воронежской области обязали прибывающих в регион из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга сообщать о своем приезде и самоизолироваться на две недели. 406

Наука Блокирующее размножение коронавируса лекарство обнаружили в Японии Японские учёные из Университета Токай в Исехаре выяснили, что антиретровирусный препарат «Нельфинавир» способен блокировать размножение коронавируса SARS-CoV-2. 254

Происшествия В Усть-Куте семья заболевшего коронавирусом ребенка подверглась травле После появления информации о первом заболевшем жителе Усть-Кута, которым оказался семилетний ребенок, некоторые жители города начали распространять в интернете личные данные его семьи. 101

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева потеряла ребенка от Игоря Макарова Лера Кудрявцева не смогла выносить третьего ребенка сразу после рождения второго.

Политика Особое мнение: Андрей Колесников Напомню, Андрей Колесников у нас выступает скорее на стороне тех, кто поддерживает более либеральные карантинные меры.

Политика Путин заявил об ухудшении обстановки с коронавирусом Обстановка с коронавирусом меняется не в лучшую сторону. Об этом заявил в понедельник, 13 апреля, президент России Владимир Путин. 3,8K

Здоровье В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными. 1,1K