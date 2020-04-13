Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует применять противотуберкулезную прививку БЦЖ для снижения риска заражения коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в комментарии организации, опубликованном в воскресенье, 12 апреля.

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