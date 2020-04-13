Коронавирус
ИзвестияВОЗ прокомментировала применение прививки БЦЖ против коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует применять противотуберкулезную прививку БЦЖ для снижения риска заражения коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в комментарии организации, опубликованном в воскресенье, 12 апреля.
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Космос
Ученые объяснили, как образовался загадочный астероид Оумуамуа
РИА Новости 11:19
Общество
В Москве составили около 5 тысяч протоколов за нарушение самоизоляции
В Москве за прошедшие выходные, 11—12 апреля, составили порядка 5 тыс. протоколов за нарушение режима самоизоляции на фоне ситуации с коронавирусом.
RT на русском 16:33
Общество
Москвичи не справились с получением пропуска по СМС
В ведомстве уточнили, что некоторые пользователи отправляют СМС со свободным текстом, например «дайте мне пропуск», однако для его получения надо оформлять сообщение по шаблону.
Lenta.ru 07:28
Общество
В Москве умерли 13 пациентов с коронавирусом
В Москве умерли 13 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб столицы по борьбе с инфекцией.
Lenta.ru 17:29
Транспорт
В московском метро временно закроют некоторые вестибюли на 20 станциях
Из-за низкой нагрузки в период всеобщей самоизоляции в столичном метрополитене временно закроют некоторые вестибюли на 20 станциях.
РБК 18:18
Политика
Путин констатировал ухудшение ситуации с коронавирусом в стране
В России ситуация с распространением коронавируса меняется ежедневно и "не в лучшую сторону", все больше регистрируют пациентов с тяжелым течением болезни, обратил внимание глава страны Владимир Путин на совещании по эпидемиологической обстановке.
Газета.Ru 12:51
Происшествия
Экс-глава РАО Федотов признал вину в многомиллионном мошенничестве
Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала в Пресненский суд Москвы уголовное дело о многомиллионном мошенничестве в отношении бывшего главы Российского авторского общества (РАО) Сергея Федотова, его матери и других фигурантов.
Коммерсантъ 12:24
Армия и оружие
В России создают новое защитное снаряжение для летчиков
Военное дело 03:37
Общество
Ассанж в посольстве Эквадора успел стать отцом двоих детей
Невеста основателя интернет-портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа призвала суд выпустить его из тюрьмы под залог.
News.ru вчера в 04:17
Политика
ЦИК опубликовал буклет с разъяснениями всех изменений в конституции
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России опубликовала на своем сайте информационный буклет "Поправки к конституции: почему это важно", в котором объясняются все выносимые на общероссийское голосование изменения в основном законе.
ТАСС 15:38
Общество
У нескольких сотрудников Большого театра выявили коронавирус
В пресс-службе Большого театра рассказали, что в организации концерта было задействовано несколько сотен человек, все они сдавали тест на коронавирус.
Коммерсантъ 16:09
Общество
В Забайкалье пострадавшим от лесных пожаров отказали в денежной помощи
Пострадавшие от лесных пожаров в Забайкальском крае в 2020 году не получат никаких выплат. Об этом заявил Губернатор региона, передает ОТР.
Общественное телевидение России 07:41
Кино
Два персонажа из «Гарри Поттера» появятся в «Фантастических тварях 3»
Персонажи из книги «Гарри Поттер» Джоан Роулинг появятся в фильме «Фантастические твари 3». Речь идет о Хагриде и юном Волан-де-Морте.
Мойка78 17:18
Общество
Власти пообещали не эвакуировать машины водителей без пропусков
Автомобили водителей, которые передвигаются по Москве без спецпропусков, не будут помещать на штрафстоянку, такая мера предусмотрена только по отношению к нарушителям, которые заражены коронавирусом или контактировали с заболевшими и обязаны находиться в строгой самоизоляции.
РБК 10:18
Армия и оружие
В Ливии войска Фаиза Сарраджа отбили город у Хафтара
Войска Сарраджа отбили этот город у Ливийской национальной армии, возглавляемой Халифой Хафтаром.
REGNUM 09:48
Экономика
Александр Новак допустил введение запрета на ввоз бензина из-за рубежа
Возможность запрета ввоза дешевого автомобильного топлива обсуждается с начала падения цен на нефть, из-за которого стоимость бензина на внутреннем рынке России стала выше чем в Северо-Западной Европе.
Российская газета вчера в 12:08
Политика
Трамп поблагодарил Путина за снижение добычи нефти
Президент США Дональд Трамп в воскресенье в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным приветствовал обязательство России вернуть добычу нефти на уровень, соответствующий стабильности мировых энергетических и финансовых рынков, сообщили в пресс-службе Белого дома.
РИА Новости вчера в 21:24
Общество
Голикова рассказала о сроках появления эффекта от самоизоляции
По словам Голиковой, важно, чтобы прошло два периода по две недели. После этого можно будет оценить эффективность принятых мер.
Муксун.fm вчера в 08:56
Игры
Известно, как выглядит GTA V с улучшенной графикой
Vevby.ru 14:28
Общество
Еще 24 московских стационара перепрофилируют для больных коронавирусом
В течение ближайших десяти дней перепрофилируют еще 24 стационара в Москве для лечения пациентов с подозрением на коронавирус нового типа.
Газета.Ru 18:19
Политика
Глава МВД Турции ушел в отставку из-за комендантского часа
Введение комендантского часа в турецких городах закончилось отставкой министра внутренних дел страны.
Ридус вчера в 15:13
Здоровье
Врач озвучил последние слова пациента, умирающего от коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa, американский врач Деррик Смит оказался в последние минуты с больным, когда он подключал к нему аппарат искусственной вентиляции лёгких.
ToDay News Ufa 04:35
Энергетика
Лукашенко призвал Россию снизить цены на газ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Россию снизить цены на газ из-за пандемии коронавируса.
News.ru 11:22
Происшествия
В ангарской колонии заключенные устроили бунт
В исправительной колонии в Иркутской области заключенные устроили бунт.
РИА Новости 10 апреля в 21:59
Общество
Лукашенко заявил, что от коронавируса в Белоруссии никто не умер
Причиной смерти пациентов в Белоруссии стал не коронавирус, а те хронические болезни, что были до него у людей, заявил президент страны Александр Лукашенко, сообщает БелТА.
Московский Комсомолец 08:37
Экономика
Кудрин предложил увеличить МРОТ и пособие по безработице
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и пособие по безработице необходимо увеличить, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Вести.Ru 05:02
Общество
Подмосковные абоненты «Мегафона» получили платную подписку вместо пропусков
Оформление пропусков для передвижения по Подмосковному региону началось 13 апреля.
Ведомости 14:51
Наука
Ученые: Коронавирус по-разному ведет себя в организмах обезьян
Ученые из Китая и США обнаружили, что коронавирус проявляет себя неодинаково в организмах разных обезьян.
OAnews 09:55
Авто
Toyota презентовала кроссовер Toyota Harrier нового поколения
Дизайн экстерьера нового Harrier стал более утонченным. Оптика кроссовера напоминают Crown нового поколения с L-образными светодиодными ДХО.
Тарантас Ньюс 02:56
Транспорт
В Южно-Сахалинске на улице Карла Маркса к осени внедрят платную парковку
В дальнейшем тариф может быть пересмотрен, кроме того в мэрии готовы внедрять динамические ставки сборов, которые будут зависеть от загруженности парковок.
Сахалин.Инфо 18:05