Коронавирус
РИА НовостиВОЗ прокомментировала регистрацию вакцины от COVID-19 в России
Накануне Владимир Путин объявил, что Россия первой в мире зарегистрировала препарат для профилактики COVID-19, разработанный в Национальном центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).
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Кино
Список фильмов с реальными сценами секса составлен
ToDay News Ufa вчера в 06:22
Общество
Путин потребовал разобраться с ценами на Камчатке
Президент Владимир Путин потребовал от временно исполняющего обязанности губернатора Камчатского края Владимира Солодова разобраться с уровнем цен в регионе, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 05:29
Общество
В храмах РПЦ помолились за погибших на подлодке «Курск» моряков
В военных храмах Русской православной церкви прошли панихиды по погибшим на подлодке "Курск" в 2000 году, сообщил РИА Новости председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами епископ Клинский Стефан (Привалов).
РИА Новости 11:16
Здоровье
Доктор Мясников назвал необычный симптом рака
Врач Александр Мясников в эфире канала "Россия-1" рассказал, что повышенное содержание кальция в крови может указывать на наличие онкологического заболевания.
Газета.Ru 10:26
Происшествия
В Боткинской больнице сообщили, что у них нет пациента Ефремова
В Боткинской больнице сообщили, что пациент Михаил Ефремов у них не числится, передает ТАСС.
Газета.Ru 07:26
Политика
Литва призвала Белоруссию провести новые президентские выборы
Белоруссия должна провести новые президентские выборы, заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.
Компания 10:50
Общество
Жители городов Белоруссии вышли на акции против насилия силовиков
Акции протеста против насилия со стороны правоохранительных органов проходят в среду во многих городах Белоруссии.
РБК 09:45
Игры
Разработчики Cyberpunk 2077 раскрыли три возможных сценария игры
В рамках Night City Wire прошла вторая презентация Cyberpunk 2077.
iReactor 10 августа в 18:22
Здоровье
Мурашко: медики получат доплаты за раннее выявление онкозаболеваний
Глава Минздрава РФ Михаила Мурашко пообещал дополнительные выплаты врачам, при выявлении рака во время диспансеризации населения, передает сайт ТНВ.
Новый Век 07:22
Политика
Штаб Бабарико заявил об отсутствии координации протестов в Белоруссии
RT на русском 10:39
Политика
Путин обсудил с Макроном ситуацию в Белоруссии
Alexei Nikolsky / Kremlin Pool Глава российского государства Владимир Путин обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном ситуацию в Белоруссии.
РЕН ТВ 11:12
Происшествия
В результате пожара на месторождении в ХМАО погиб один человек
Три человека госпитализированы с ожогами в результате пожара на Ем-Еговском месторождении (входит в Красноленинскую группу месторождений) в Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа, два из них находятся в реанимации.
ТАСС 09:27
Общество
«Единая Россия» намерена реформировать оплату труда бюджетников
Москва, 10 августа 2020, 15:11 — REGNUM «Единая Россия» предлагает реформировать систему оплату труда бюджетной сферы.
REGNUM 10 августа в 08:11
Происшествия
Певица Валентина Легкоступова лежит в реанимации с отеком мозга
Артистка попала в больницу еще 8 августа. Сейчас она после трепанации черепа находится в реанимации в тяжелом состоянии с отеком мозга.
Vologda-poisk.ru вчера в 06:56
Общество
В ПФР напомнили о прибавке к пенсии после 80 лет
Прибавка в месяц исполнения 80 лет назначается автоматически с даты рождения, а выплачиваться со следующего месяца.
Российская газета 10:37
Общество
Дирижер Спиваков отказался от врученного Лукашенко ордена
Дирижер и скрипач Владимир Спиваков отказался от врученного президентом Белоруссии Александром Лукашенко ордена Франциска Скорины.
Lenta.ru 10:03
Политика
Глава МВД Белоруссии поручил силовикам не трогать журналистов
Глава МВД Белоруссии Юрий Караев на фоне протестов поручил силовикам "журналистов не трогать", кроме случаев, где они становятся "между нарушителями и силами правопорядка", заявила в среду официальный представитель ведомства Ольга Чемоданова.
РИА Новости 10:39
Политика
Проигравшие на выборах в Белоруссии кандидаты подали жалобы в ЦИК
Суть событий 07:17
Спорт
ВФЛА выплатила долг World Athletics в полном объеме
Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) выплатила долг в 6,31 миллиона долларов Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics).
РИА Новости 10:21
Общество
Двух саратовских чиновниц наказали за неисполнение поручения Путина
Напомним, по поручению президента Владимира Путина, которое прозвучало в послании Федеральному собранию в январе этого года, к 1 сентября все школы страны должны перейти на обеспечение горячим питанием младшеклассников, но 11 августа выяснилось, что к работе по-новому готовы только 58 регионов.
СаратовБизнесКонсалтинг 07:13
Политика
Кравчук предложил не использовать понятие «особый статус» для Донбасса
Глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу и первый президент Украины Леонид Кравчук предлагает заменить понятие "особый статус" в отношении Донбасса на "особый режим административного управления", что соответствует законодательству Украины.
РИА Новости 08:36
Гаджеты
Realme C11 с батареей на 5000 мАч вышел в России по цене 8 990 рублей
На российском рынке Realme C11 предлагается в двух цветовых вариантах: Mint Green и Pepper Grey. Стоимость гаджета составляет 8 990 рублей.
MobiDevices 09:38
Гаджеты
Microsoft представила уникальный смартфон с двумя экранами Surface Duo
Актуальные Новости 07:29
Здоровье
Доктор Болибок назвал симптомы смертельного вируса из Китая
Напоминаем, что восьмого августа в Китае сообщили о вспышке вирус SFTS. Известно, что от данного вируса уже скончались минимум семь человек.
ToDay News Ufa вчера в 14:58
Политика
Украина пытается обвинить Россию в провокации в Азовском море
Борис Бабин, экс-представитель украинского президента в Крыму, сообщил о том, что российское пограничное судно подплыло к берегам Украины на расстояние менее чем две мили в Азовском море.
Discover24 06:09
Происшествия
В Могилеве задержали белоруса с оружием и взрывным устройством
На кадрах, снятых во время обыска, видно, что у молодого человека обнаружили пачки селитры, пиротехнические изделия, нож, кастет, самодельные взрывные устройства и набор деталей для изготовления огнестрельного оружия.
Lenta.ru 10:50