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РИА Новости
РИА Новости

ВОЗ прокомментировала регистрацию вакцины от COVID-19 в России

Накануне Владимир Путин объявил, что Россия первой в мире зарегистрировала препарат для профилактики COVID-19, разработанный в Национальном центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).В источнике
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RT на русском

В ВОЗ прокомментировали регистрацию вакцины от COVID-19 в России

RT на русском06:56
ТАСС

ВОЗ нужно получить больше данных о вакцине из РФ от коронавируса, чтобы рекомендовать ее

ТАССвчера в 12:39
News.ru

ВОЗ запросила у России сведения о первой в мире вакцине от COVID-19

News.ru04:34
Lenta.ru

Российскую вакцину от коронавируса оценили за рубежом

Lenta.ru04:39
РБК

ВОЗ проверит данные об испытаниях российской вакцины от коронавируса

РБК22:41
Взгляд.ру

ВОЗ затребовала больше информации о российской вакцине от коронавируса

Взгляд.рувчера в 12:50
REGNUM

Россия обратилась в ВОЗ для преквалификации вакцины от COVID-19

REGNUM06:39

В Белоруссии женщины проводят акцию против действий силовиков

Белорусские женщины в среду проводят в Минске несанкционированную акцию, высказывая протест против действий силовиков при подавлении акций протеста в городах республики, передаёт корреспондент РИА Новости.
РИА Новости05:56
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Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Коммерсантъвчера в 07:09
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Власти Минска оценили ущерб от беспорядков в более чем $200 тысяч

Минские власти оценили материальный ущерб от столкновений демонстрантов с полицией на фоне президентских выборов в стране в 500 тыс. белорусских рублей (около $203 тыс.), пишет БелТА со ссылкой на слова начальника управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Владимира Лебедя.
Газета.Ru05:56
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«ПСЖ» обыграет «Аталанту» в четвертьфинале Лиги чемпионов 12 августа

Ставший чемпионом Франции досрочно, "ПСЖ" завершил сезон, выиграв Кубок Франции и Кубок Лиги, в то время как "Аталанта" завоевала "бронзу" Серии А. На стадии 1/8 финала клуб из Бергамо прошел "Валенсию", а коллектив Тухеля "расправился" с дортмундской "Боруссией".
ODDS.ru02:56

Спиваков отказался от ордена, которым его наградил Лукашенко

Господин Спиваков был награжден орденом Франциска Скорины в 2014 году за особые заслуги в области гуманитарной и благотворительной деятельности, успехи на почве национально-государственного возрождения, а также защите человеческого достоинства и прав граждан Белорусии.
Коммерсантъ08:05
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Названы пять продуктов для защиты от коронавируса

Диетолог, исполнительный директор Национального исследовательского центра «Здоровое питание» Зинаида Медведева рассказала, какие продукты помогают противостоять коронавирусной инфекции.
Общественная служба новостей03:15
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