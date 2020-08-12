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Российская газета
Российская газета

В ВОЗ оценили появление российской вакцины от коронавируса

Напомним, что первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России во вторник, получила название "Спутник V". Препарат разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России.В источнике
Подробнее о событии
News.ru

ВОЗ запросила у России сведения о первой в мире вакцине от COVID-19

News.ru04:34
ТАСС

ВОЗ пока не готова говорить о появлении в мире готовой вакцины от нового коронавируса

ТАСС11:30
RT на русском

В ВОЗ прокомментировали регистрацию вакцины от COVID-19 в России

RT на русском06:56
REGNUM

Мьянма может купить у России вакцину против SARS-CoV-2, если ее одобрит ВОЗ

REGNUM12:46
РБК

ВОЗ проверит данные об испытаниях российской вакцины от коронавируса

РБК22:41
Взгляд.ру

ВОЗ затребовала больше информации о российской вакцине от коронавируса

Взгляд.рувчера в 12:50
Эхо Москвы

Российская вакцина от коронавируса пока не может быть выпущена ни одной из стран, — считает глава ПАОЗ

Эхо Москвывчера в 12:05

Автовладельцев в РФ ждут три нововведения с 1 сентября 2020 года

Уже осенью этого года российских автомобилистов ждет несколько важных изменения: поменяются тарифы ОСАГО, вернется обязательный техосмотр, а сотрудники ГИБДД смогут диагностировать «подозрительные» машины прямо на дороге.
Автовладельцев в РФ ждут три нововведения с 1 сентября 2020 года
Тарантас Ньюс06:40
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Роспотребнадзор проверил питьевую воду в Москве на коронавирус

Роспотребнадзор не обнаружил следы коронавируса в питьевой воде в Москве, все исследованные по микробиологическим показателям пробы питьевой воды соответствовали нормативам, сообщает столичное управление ведомства.
РИА Новости13:41
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Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Коммерсантъвчера в 07:09
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В России предлагается изменить систему начисления зарплат бюджетникам

На совещании о реформировании системы оплаты труда бюджетников секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак предложил изменить систему начисления зарплаты бюджетникам, а именно врачам, учителям, работникам сферы культуры, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru00:20
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ЦБ попросит правительство отложить переход банков на российское ПО

Банк России (ЦБ) согласился с инициативой российских банков, выступивших за перенос сроков перевода критической инфраструктуры (КИИ) на российское ПО, сообщила Ассоциация банков России (АБР).
Коммерсантъ12:43
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