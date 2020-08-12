В ВОЗ оценили появление российской вакцины от коронавируса
Смотрите также
Автовладельцев в РФ ждут три нововведения с 1 сентября 2020 года
Актёра Юэля Киннамана показали в образе злодея фильма «Человек-паук 3»
Суд в Башкирии начал рассматривать дело о краже из банка 25 млн рублей
Адвокат сообщил, что у Ефремова был инсульт
Наталья Рудова подтвердила первую беременность
Латвия, Литва и Польша подготовили план выхода Белоруссии из кризиса
Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта
В суде представили список найденного в квартире историка Соколова
Во Владимире сгорели десять мусоровозов
В России предлагается изменить систему начисления зарплат бюджетникам
Владимир Путин объявил о регистрации в России вакцины от коронавируса
Путин сообщил, что его дочь сделала прививку от коронавируса
Первые вакцины от коронавируса выпустят в течение двух недель
Минздрав объяснил критику российской вакцины от коронавируса
В США усомнились в эффективности российской вакцины от коронавируса
Жители городов Белоруссии вышли на акции против насилия силовиков
РФС признал ошибку судьи на матче «Спартак» ‒ «Сочи»
Латвия, Литва и Польша подготовили план выхода Белоруссии из кризиса
Минск может выдать Москве задержанных граждан России до конца недели
В суде представили список найденного в квартире историка Соколова
Французская Liberation поместила Путина в образе Бонда на обложку
Су-27 третий раз за неделю перехватил самолеты США над Черным морем
Адвокат сообщил, что у Ефремова был инсульт
В ПФР напомнили о прибавке к пенсии после 80 лет
Напомним, что первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России во вторник, получила название "Спутник V". Препарат разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России.В источнике
Подробнее о событии