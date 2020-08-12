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РИА Новости
РИА Новости

ВОЗ прокомментировала регистрацию вакцины от COVID-19 в России

Накануне Владимир Путин объявил, что Россия первой в мире зарегистрировала препарат для профилактики COVID-19, разработанный в Национальном центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).В источнике
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REGNUM

Мьянма может купить у России вакцину против SARS-CoV-2, если ее одобрит ВОЗ

REGNUM12:46
ТАСС

ВОЗ пока не готова говорить о появлении в мире готовой вакцины от нового коронавируса

ТАСС11:30
РБК

ВОЗ проверит данные об испытаниях российской вакцины от коронавируса

РБК22:41
News.ru

ВОЗ оценила возможности РФ по созданию вакцины от COVID-19 для всего мира

News.ru09:54
RT на русском

В ВОЗ прокомментировали регистрацию вакцины от COVID-19 в России

RT на русском06:56
Взгляд.ру

ВОЗ: Россия имеет научные и технические возможности для создания высококачественных вакцин

Взгляд.ру11:28
Эхо Москвы

Российская вакцина от коронавируса пока не может быть выпущена ни одной из стран, — считает глава ПАОЗ

Эхо Москвывчера в 12:05

Пиняев, за которым следит «Манчестер», забил первый гол в ФНЛ в 15 лет

Встреча в Домодедове завершилась со счетом 2:1. Забитыми мячами в составе победителей отметились Илья Молтенинов (23-я минута) и 15-летний Сергей Пиняев (64), который стал самым молодым автором гола в истории ФНЛ.
РИА Новости11:30

Морпехи Тихоокеанского флота десантировались на Командорских островах

По сообщению пресс-службы Тихоокеанского флота (ТОФ), подразделения морской пехоты впервые произвели учебное десантирование парашютным способом на Командорских островах к востоку от Камчатки.
Военное дело05:46
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ВФЛА выплатила World Athletics штраф в полном объеме

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) в среду отправила во Всемирную легкоатлетическую ассоциацию (World Athletics) 6,31 миллиона долларов, которые должна была выплатить в качестве штрафа по делу прыгуна в высоту Данила Лысенко.
РИА Новости12:06