Коронавирус
НТВПредставитель ВОЗ назвала возможные сроки ослабления ограничений в РФ
По данным на 29 апреля, в России подтверждено более 99 тыс. случаев инфицирования коронавирусом. С начала распространения инфекции скончались 972 пациента.
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с чего всё началось
Всемирная организация здравоохранения видит положительную тенденцию по заболеваемости коронавирусом в России, заявила представитель ВОЗ Мелита Вуйнович на круглом столе "Распознать и победить COVID-19: тактики диагностики и обеспечение доступности лечения".РИА Новости13:28
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ProstoProSport 09:00
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Глава правительства Михаил Мишустин своим постановлением утвердил временные правила работы вахтовым методом, которые будут действовать до конца года.
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Актер Мэдсен рассказал идеи Тарантино о приквеле «Криминального чтива»
ИА Красная Весна 13:56
Экономика
Мировому рынку предрекли новый обвал
Мировые фондовые рынки в марте 2020 года пережили сильнейшее падение на фоне снижения деловой активности из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 06:46
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Евгений Куйвашев ввел масочный режим на Урале на майские праздники
В период с 1 по 11 мая Указом губернатора Свердловской области от 29 апреля установлены дополнительные правила в рамках режима повышенной готовности для борьбы с пандемией COVID-19.
Уральский меридиан 08:19
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации по поведению в майские праздники
Роспотребнадзор подготовил рекомендации по поведению в период майских праздников.
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Армия и оружие
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Все Ка-29, которые планировалось применять на "Мистралях", а потом на БДК "Иван Грен", это вертолеты, построенные еще при СССР и восстановленные после многолетнего хранения.
Взгляд.ру вчера в 01:50
Общество
СКК восстановит нарушенное после ремонта благоустройство
СКК восстановит нарушенное благоустройство после ремонта сетей на 150 участках. Приступить к работам по благоустройству планируют в мае.
Сахалин.Инфо 19:12
Общество
Попова отметила снижение темпов прироста заразившихся коронавирусом
За два инкубационных периода во время самоизоляции в России значительно снизился темп прироста заболеваемости COVID-19, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 12:45
Шоу-бизнес
Глюкоза снялась в прозрачном плаще
Формально, на певице присутствует одежда - она позирует в плаще, вот только этот плащ полностью прозрачен.
Bimru.ru 11:38
Политика
Путин продлил режим нерабочих дней
Президент России Владимир Путин принял решение продлить режим нерабочих дней до 11 мая.
Известия вчера в 10:48
Армия и оружие
Морпехи США высадились на саудовских островах в Персидском заливе
С 20 апреля военные США проводят учения на островах Каран и Курайн. Морпехи США высадились на саудовских островах в Персидском заливе.
Piter.tv вчера в 06:27
Космос
Стартовал бета-тест стратегического космического симулятора Mars Horizon
Британская студия Auroch Digital запустила бета-тестирование космического симулятора Mars Horizon.
ЭндлессГеймОвер 27 апреля в 04:44
Общество
В Петербурге продлили ограничительные меры из-за коронавируса
Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 12 мая, жителям рекомендовали носить защитные маски, говорится в постановлении городского правительства.
РИА Новости 15:06
Шоу-бизнес
Эпический провал: Кайли Дженнер высмеяли за слишком заметный фотошоп
«Бассейн аж скривило», «С такими деньгами можно было нанять профессионального ретушера», «Эпический провал», — посмеялись подписчики.
Popcornnews.ru 10:40
Музыка
Клип Skibidi стал самым просматриваемым российским видео на YouTube
Мойка78 27 апреля в 08:32
Культура
Мишустин поздравил Ларису Удовиченко с юбилеем
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил народную артистку России Ларису Удовиченко с 65-летием.
Газета.Ru 05:13
Политика
Армия Хафтара объявила о приостановке боевых действий
Триполи, 30 апреля 2020, 00:28 — REGNUM Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара прекращает ведение боевых действий в Ливии, заявил официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари, передает телеканал Al Hadath.
REGNUM 17:28
Общество
Бизнесмен Малофеев сообщил о заражении коронавирусом
Бизнесмен Константин Малофеев в эфире телеканала «Царьград» сообщил, что он инфицирован COVID-19. По его словам, он заболел неделю назад.
РБК 13:42
Религия
Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении
РИА Новости 15:15
Футбол
Арустамян: «По жребию чемпионом стал „Спартак“»
Известный журналист и комментатор Нобель Арустамян пошутил над "Спартаком": По моим данным, чемпионат не возобновится, а чемпионом по жребию стал "Спартак".
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Триллер «Спутник» обогнал «Лед 2» по просмотрам в онлайн-кинотеатре
Триллер "Спутник" занял первое место в рейтинге по просмотрам российского кино в онлайн-кинотеатре Wink за пятую неделю самоизоляции (20-26 апреля).
РИА Новости 19:10
Шоу-бизнес
Олег Газманов записал песню и клип для работников скорой помощи
Олег Газманов подготовил подарок всем работникам медицины России.
Актуальные Новости 16:24
Здоровье
Фондовый рынок США растет в ходе торгов на 2-2,5%
Котировки акций Alphabet Inc. растут на 8%. Холдинговая компания Google увеличила чистую прибыль и выручку в первом квартале 2020 года благодаря высокому спросу на ее сервисы в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
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Общество
В США начались массовые закупки мешков для трупов
Представители агентства заявили, что процесс покупки был начат, для того чтобы увеличить запасы мешков для тел и их производство на будущее, исходя из количества, которое может понадобится в «худшем» случае.
Lenta.ru 18:13
Общество
Глава Минздрава Тульской области заразился коронавирусом
По официальным данным, в Тульской области коронавирус подтверждён у 783 человек.
Говорит Москва 13:58
Общество
Песков надеется, что Россия вышла на плато по коронавирусу
Отвечая на вопрос, произошел ли сейчас выход на плато, представитель Кремля заметил, что "можно робко на это надеяться, все-таки лучше быть оптимистами".
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