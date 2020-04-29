Всемирная организация здравоохранения видит положительную тенденцию по заболеваемости коронавирусом в России, заявила представитель ВОЗ Мелита Вуйнович на круглом столе "Распознать и победить COVID-19: тактики диагностики и обеспечение доступности лечения".

с чего всё началось

По данным на 29 апреля, в России подтверждено более 99 тыс. случаев инфицирования коронавирусом. С начала распространения инфекции скончались 972 пациента.

Общество Правительство увеличило срок вахты до полугода из-за коронавируса Глава правительства Михаил Мишустин своим постановлением утвердил временные правила работы вахтовым методом, которые будут действовать до конца года. 3

Экономика Мировому рынку предрекли новый обвал Мировые фондовые рынки в марте 2020 года пережили сильнейшее падение на фоне снижения деловой активности из-за пандемии коронавируса. 5

Общество Евгений Куйвашев ввел масочный режим на Урале на майские праздники В период с 1 по 11 мая Указом губернатора Свердловской области от 29 апреля установлены дополнительные правила в рамках режима повышенной готовности для борьбы с пандемией COVID-19. 96

Армия и оружие Российский аналог «Мистралей» создается неполноценным Все Ка-29, которые планировалось применять на "Мистралях", а потом на БДК "Иван Грен", это вертолеты, построенные еще при СССР и восстановленные после многолетнего хранения.

Общество СКК восстановит нарушенное после ремонта благоустройство СКК восстановит нарушенное благоустройство после ремонта сетей на 150 участках. Приступить к работам по благоустройству планируют в мае.

Общество Попова отметила снижение темпов прироста заразившихся коронавирусом За два инкубационных периода во время самоизоляции в России значительно снизился темп прироста заболеваемости COVID-19, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 10

Шоу-бизнес Глюкоза снялась в прозрачном плаще Формально, на певице присутствует одежда - она позирует в плаще, вот только этот плащ полностью прозрачен.

Политика Путин продлил режим нерабочих дней Президент России Владимир Путин принял решение продлить режим нерабочих дней до 11 мая. 199

Общество В Петербурге продлили ограничительные меры из-за коронавируса Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 12 мая, жителям рекомендовали носить защитные маски, говорится в постановлении городского правительства. 86

Политика Армия Хафтара объявила о приостановке боевых действий Триполи, 30 апреля 2020, 00:28 — REGNUM Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара прекращает ведение боевых действий в Ливии, заявил официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари, передает телеканал Al Hadath.

Общество Бизнесмен Малофеев сообщил о заражении коронавирусом Бизнесмен Константин Малофеев в эфире телеканала «Царьград» сообщил, что он инфицирован COVID-19. По его словам, он заболел неделю назад. 95

Футбол Арустамян: «По жребию чемпионом стал „Спартак“» Известный журналист и комментатор Нобель Арустамян пошутил над "Спартаком": По моим данным, чемпионат не возобновится, а чемпионом по жребию стал "Спартак".

Культура Триллер «Спутник» обогнал «Лед 2» по просмотрам в онлайн-кинотеатре Триллер "Спутник" занял первое место в рейтинге по просмотрам российского кино в онлайн-кинотеатре Wink за пятую неделю самоизоляции (20-26 апреля).

Здоровье Фондовый рынок США растет в ходе торгов на 2-2,5% Котировки акций Alphabet Inc. растут на 8%. Холдинговая компания Google увеличила чистую прибыль и выручку в первом квартале 2020 года благодаря высокому спросу на ее сервисы в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. 5