Коронавирус

НТВНТВПредставитель ВОЗ назвала возможные сроки ослабления ограничений в РФ

По данным на 29 апреля, в России подтверждено более 99 тыс. случаев инфицирования коронавирусом. С начала распространения инфекции скончались 972 пациента.
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с чего всё началось

В ВОЗ прокомментировали ситуацию с коронавирусом в России

Всемирная организация здравоохранения видит положительную тенденцию по заболеваемости коронавирусом в России, заявила представитель ВОЗ Мелита Вуйнович на круглом столе "Распознать и победить COVID-19: тактики диагностики и обеспечение доступности лечения".
РИА Новости13:28

Подробнее о событии

В ВОЗ оценили возможные сроки смягчения ограничений из-за вируса в России

РБК15:38

ВОЗ выразила надежду, что в ближайшее недели Россия переломит ситуацию

Московский Комсомолец13:37

В ВОЗ рассказали, когда можно снимать ограничения по коронавирусу в России

Российская газета13:29

Ситуация с коронавирусом в России через 2 недели может позволить ослабить ограничения

Эхо Москвы13:31

В ВОЗ прокомментировали ситуацию с коронавирусом в России

РИА Новости13:28

В ВОЗ спрогнозировали сроки ослабления ограничений из-за COVID-19 в России

Известия13:20

Представитель ВОЗ назвала сроки, когда в России можно ослабить ограничения

Комсомольская правда12:59
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Общество

Режим КТО ввели в Екатеринбурге

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Марадона попросил руку Бога покончить с пандемией коронавируса

ProstoProSport 09:00
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Правительство увеличило срок вахты до полугода из-за коронавируса

Глава правительства Михаил Мишустин своим постановлением утвердил временные правила работы вахтовым методом, которые будут действовать до конца года.
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Кино

Актер Мэдсен рассказал идеи Тарантино о приквеле «Криминального чтива»

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Кино

Умер актер из фильма «Миллионер из трущоб» и «Жизнь Пи» Ирфан Кхан

Mockva.ru 05:07
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Экономика

Мировому рынку предрекли новый обвал

Мировые фондовые рынки в марте 2020 года пережили сильнейшее падение на фоне снижения деловой активности из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 06:46
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Общество

Евгений Куйвашев ввел масочный режим на Урале на майские праздники

В период с 1 по 11 мая Указом губернатора Свердловской области от 29 апреля установлены дополнительные правила в рамках режима повышенной готовности для борьбы с пандемией COVID-19.
Уральский меридиан 08:19
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Общество

Роспотребнадзор выпустил рекомендации по поведению в майские праздники

Роспотребнадзор подготовил рекомендации по поведению в период майских праздников.
RT на русском 04:29
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Армия и оружие

Российский аналог «Мистралей» создается неполноценным

Все Ка-29, которые планировалось применять на "Мистралях", а потом на БДК "Иван Грен", это вертолеты, построенные еще при СССР и восстановленные после многолетнего хранения.
Взгляд.ру вчера в 01:50
Общество

СКК восстановит нарушенное после ремонта благоустройство

СКК восстановит нарушенное благоустройство после ремонта сетей на 150 участках. Приступить к работам по благоустройству планируют в мае.
Сахалин.Инфо 19:12
Общество

Попова отметила снижение темпов прироста заразившихся коронавирусом

За два инкубационных периода во время самоизоляции в России значительно снизился темп прироста заболеваемости COVID-19, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 12:45
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Шоу-бизнес

Глюкоза снялась в прозрачном плаще

Формально, на певице присутствует одежда - она позирует в плаще, вот только этот плащ полностью прозрачен.
Bimru.ru 11:38
Политика

Путин продлил режим нерабочих дней

Президент России Владимир Путин принял решение продлить режим нерабочих дней до 11 мая.
Известия вчера в 10:48
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Армия и оружие

Морпехи США высадились на саудовских островах в Персидском заливе

С 20 апреля военные США проводят учения на островах Каран и Курайн. Морпехи США высадились на саудовских островах в Персидском заливе.
Piter.tv вчера в 06:27
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Космос

Стартовал бета-тест стратегического космического симулятора Mars Horizon

Британская студия Auroch Digital запустила бета-тестирование космического симулятора Mars Horizon.
ЭндлессГеймОвер 27 апреля в 04:44
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Общество

В Петербурге продлили ограничительные меры из-за коронавируса

Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 12 мая, жителям рекомендовали носить защитные маски, говорится в постановлении городского правительства.
РИА Новости 15:06
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Шоу-бизнес

Эпический провал: Кайли Дженнер высмеяли за слишком заметный фотошоп

«Бассейн аж скривило», «С такими деньгами можно было нанять профессионального ретушера», «Эпический провал», — посмеялись подписчики.
Popcornnews.ru 10:40
Музыка

Клип Skibidi стал самым просматриваемым российским видео на YouTube

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Культура

Мишустин поздравил Ларису Удовиченко с юбилеем

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил народную артистку России Ларису Удовиченко с 65-летием.
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Политика

Армия Хафтара объявила о приостановке боевых действий

Триполи, 30 апреля 2020, 00:28 — REGNUM Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара прекращает ведение боевых действий в Ливии, заявил официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари, передает телеканал Al Hadath.
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Общество

Бизнесмен Малофеев сообщил о заражении коронавирусом

Бизнесмен Константин Малофеев в эфире телеканала «Царьград» сообщил, что он инфицирован COVID-19. По его словам, он заболел неделю назад.
РБК 13:42
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Религия

Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении

РИА Новости 15:15
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Футбол

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Известный журналист и комментатор Нобель Арустамян пошутил над "Спартаком": По моим данным, чемпионат не возобновится, а чемпионом по жребию стал "Спартак".
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Триллер "Спутник" занял первое место в рейтинге по просмотрам российского кино в онлайн-кинотеатре Wink за пятую неделю самоизоляции (20-26 апреля).
РИА Новости 19:10
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Здоровье

Фондовый рынок США растет в ходе торгов на 2-2,5%

Котировки акций Alphabet Inc. растут на 8%. Холдинговая компания Google увеличила чистую прибыль и выручку в первом квартале 2020 года благодаря высокому спросу на ее сервисы в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
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Глава Минздрава Тульской области заразился коронавирусом

По официальным данным, в Тульской области коронавирус подтверждён у 783 человек.
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Песков надеется, что Россия вышла на плато по коронавирусу

Отвечая на вопрос, произошел ли сейчас выход на плато, представитель Кремля заметил, что "можно робко на это надеяться, все-таки лучше быть оптимистами".
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В Татарстане женщина увела детей в лес и кормила их листьями

РИА Новости 08:17
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