Всемирная организация здравоохранения видит положительную тенденцию по заболеваемости коронавирусом в России, заявила представитель ВОЗ Мелита Вуйнович на круглом столе "Распознать и победить COVID-19: тактики диагностики и обеспечение доступности лечения".

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В России наблюдается положительная тенденция по сокращению заболеваемости коронавирусом. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, передает РИА Новости. По ее словам, темп прироста случаев заражения за последние десять дней снижается.

ВОЗ прокомментировала ситуацию с коронавирусом в России

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