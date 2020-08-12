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Моссовет

ВОЗ проверит данные об испытаниях российской вакцины от коронавируса

Mossovetinfo.ru – Всемирная организация здравоохранения проверит данные об испытаниях российской вакцины от коронавируса, сообщает РБК со ссылкой на сообщение организации.В источнике
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News.ru

ВОЗ запросила у России сведения о первой в мире вакцине от COVID-19

News.ru04:34
Взгляд.ру

ВОЗ затребовала больше информации о российской вакцине от коронавируса

Взгляд.рувчера в 12:50
РБК

ВОЗ проверит данные об испытаниях российской вакцины от коронавируса

РБК22:41
REGNUM

ВОЗ хочет убедиться в безопасности российской вакцины от COVID-19

REGNUM02:52
ТАСС

ВОЗ нужно получить больше данных о вакцине из РФ от коронавируса, чтобы рекомендовать ее

ТАССвчера в 12:39
Эхо Москвы

Российская вакцина от коронавируса пока не может быть выпущена ни одной из стран, — считает глава ПАОЗ

Эхо Москвывчера в 12:05
RT на русском

В ВОЗ прокомментировали регистрацию в России вакцины от коронавируса

RT на русскомвчера в 06:03

Dow Jones поднялся выше 28 000 пунктов

Нью-Йорк, США, 11 августа 2020, 17:42 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США начали торги 11 августа разнонаправленно — промышленный Dow Jones и потребительский S&P 500 растут, «высокотехнологичный» Nasdaq падает.
REGNUMвчера в 10:42
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Сотрудники ФСБ ликвидировали нарколабораторию в Ивановской области

В Ивановской области сотрудники ФСБ России пресекли деятельность крупной нарколаборатории, которая специализировалась на поточном производстве запрещённых веществ и продаже их через интернет.
RT на русском05:08
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Производитель майонеза «Слобода» начнет выпускать вегетарианское мясо

Производитель майонеза "Слобода" и масла Altero группа "Эфко" вложила 100 млн рублей в производство котлет для бургеров на растительной основе, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на представителя компании.
Интерфакс03:25
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Память погибших моряков подлодки «Курск» почтят в Петербурге

Руководитель операции поиска АПЛ "Курск" раскритиковал фильм о её гибели Памятные мероприятия пройдут по всей стране, в том числе в городах базирования ВМФ: Севастополе, Балтийске, Владивостоке, Североморске и Видяево, a также в Воронеже и Курске, где захоронены моряки подлодки, отмечает RT.
Национальная служба новостей02:34

Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Коммерсантъвчера в 07:09
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