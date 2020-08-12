ВОЗ проверит данные об испытаниях российской вакцины от коронавируса
Смотрите также
Врачи не выявили угрозы для жизни Ефремова
В Москве магазины оштрафовали на 450 млн руб. за отсутствие масок
Трамп поблагодарил РФ за ее вклад в американскую энергетику
Проектная мощность производства «Спутник V» составит 5 млн доз в месяц
Сотрудники ФСБ ликвидировали нарколабораторию в Ивановской области
Певица Глюкоза объяснила свои слова об «украинском Крыме»
Наталья Рудова впервые станет мамой
В Белоруссии задержали координаторов массовых беспорядков
Глава МИД Литвы анонсировал скорое выступление Тихановской
Трамп назвал многообещающими три американские вакцины от коронавируса
Память погибших моряков подлодки «Курск» почтят в Петербурге
Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта
В Минске ОМОН разогнал протестующих в спальных районах
Минобороны РФ закупит партию истребителей Су-35 на 70 млрд рублей
Минздрав дал рекомендации по прививке от гриппа
Дуэйн Джонсон возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров
Владимир Путин объявил о регистрации в России вакцины от коронавируса
Первые вакцины от коронавируса выпустят в течение двух недель
Объявлено название первой российской вакцины от коронавируса
В США раскритиковали российскую вакцину от коронавируса
Названа дата поступления вакцины от коронавируса в гражданский оборот
Первые вакцины от коронавируса выпустят в течение двух недель
В Белоруссии задержали координаторов массовых беспорядков
Восстановлена хронология гибели подлодки «Курск»
«Рубин» назвал судью лучшим игроком матча с «Локомотивом»
Пандемия спровоцировала сильнейшее падение прибыли бизнеса в России
Названы сферы экономики с наиболее высоким риском увольнения
Чиновница обвинила безработных россиян в нахлебничестве
Трамп удивился решению Байдена по кандидату на пост вице-президента
Певица Глюкоза объяснила свои слова об «украинском Крыме»
Минобороны РФ закупит партию истребителей Су-35 на 70 млрд рублей
Xiaomi выпустила прозрачный телевизор
Жительницы Белоруссии в знак протеста против насилия силовиков вышли на улицы в белой одежде
TikTok уличили в слежке за пользователями Android
Mossovetinfo.ru – Всемирная организация здравоохранения проверит данные об испытаниях российской вакцины от коронавируса, сообщает РБК со ссылкой на сообщение организации.В источнике
Подробнее о событии