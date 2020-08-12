Коронавирус
Телеканал 360°ВОЗ проверит испытания российской вакцины от коронавируса
Российская вакцина от коронавируса стала первой в мире. Но представители ВОЗ не доверяют данным об исследованиях вакцины, поэтому в ближайшее время проверят ее сами.
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Происшествия
СК назвал подозреваемых в создании запрещенного букмекера 1XBet
За пять лет возможный доход Семиохина, Казорина и Каршкова от незаконной организации азартных игр, по оценке Следственного комитета, превысил 63 млрд руб. Все трое имеют помимо российского и кипрское гражданство, сейчас они скрываются за границей и объявлены в международный розыск.
РБК вчера в 12:12
Общество
Еще один человек умер от бубонной чумы в Монголии
Ранее сообщалось, что в Монголии в аймаке (провинции) Говь-Алтай от бубонной чумы скончался 15-летний подросток.
Газета.Ru 02:09
Общество
В Петербурге почтят память погибших моряков подлодки «Курск»
Торжественно-траурные мероприятия пройдут в Санкт-Петербурге в 20-ю годовщину трагедии на атомном подводном ракетном крейсере (АПРК) "Курск", унесшей жизни всех 118 членов экипажа.
ТАСС вчера в 17:05
Происшествия
Певица Валентина Легкоступова лежит в реанимации с отеком мозга
Артистка попала в больницу еще 8 августа. Сейчас она после трепанации черепа находится в реанимации в тяжелом состоянии с отеком мозга.
Vologda-poisk.ru вчера в 06:56
Общество
ОМОН и внутренние войска покинули улицы Минска
Минск, 12 августа 2020, 08:11 — REGNUM В Белоруссии части ОМОН и внутренних войск покинули улицы Минска, сообщает «Sputnik Беларусь».
REGNUM 01:11
Общество
Путин поручил проверить неготовые к бесплатному питанию школы
Президент России Владимир Путин поручил правительству проанализировать ситуацию со школами, которые оказались неготовыми к обеспечению горячим питанием учеников младших классов, сообщается на сайте Кремля.
РБК вчера в 08:01
Общество
В России за сутки умерли 129 пациентов с коронавирусом
За сутки в России умерли 129 человек с COVID-19, за все время — 15 260, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 03:35
Происшествия
Судьбу заседания по делу Ефремова решит консилиум врачей
Консилиум врачей в ближайшие часы решит, сможет ли актер Михаил Ефремов участвовать в заседании суда.
Вести.Ru 02:36
Происшествия
В Белоруссии задержали координаторов массовых беспорядков
Координаторы массовых беспорядков в Белоруссии задержаны в Минске. Об этом сообщает «БелТА» 12 августа.
Известия 02:38
Политика
В Госдуме оценили план Киева создать «комиссию правды» для Крыма
Депутат Госдумы РФ от крымского региона Руслан Бальбек назвал извращенной фантазией планы киевских властей создать "комиссию правды" при возвращении Крыма.
РИА Новости 02:07
Общество
В Минздраве рассказали о запретах в день вакцинации от коронавируса
В день вакцинации от коронавирусной инфекции нельзя употреблять спиртные напитки, поскольку возможно ослабление иммунитета и действия вакцины, заявили в Минздраве.
Газета.Ru 01:44
Происшествия
Российские полицейские застрелили водителя после проверки машины
В Санкт-Петербурге полицейские застрелили водителя машины, который оказался бывшим боевиком.
Lenta.ru 02:34
Футбол
«Рубин» назвал судью лучшим игроком матча с «Локомотивом»
Газета.Ru вчера в 16:24
Гаджеты
ZTE пообещала первый в мире смартфон с подэкранной селфи-камерой
Ни Фей (Ni Fei), президент мобильного подразделения ZTE, сделал неожиданное заявление в социальной сети Weibo по поводу предстоящего выпуска компанией первого в мире смартфона с подэкранной камерой.
3DNews 02:46
Политика
Украина пытается обвинить Россию в провокации в Азовском море
Как передает корреспондент РИА «Новый День», бывший представитель президента Украины в так называемой Автономной республики Крым (с представительством в Херсоне) Борис Бабин, ссылаясь на слухи, заявил, что российский корабль в Азовском море приблизился к побережью Украины менее чем на 2 мили.
Новый День 01:58
Экономика
Титов предложил продлить субсидии малому бизнесу на июнь и июль
Продлить программу прямых субсидий для малых и средних предприятий в размере МРОТ на сохранение занятости предлагает бизнес-омбудсмен Борис Титов.
Российская газета вчера в 02:17
Авто
Сталлоне продает растянутый Cadillac за 350 тысяч долларов
За автомобиль актер намерен получить 350 тыс. долларов, что составляет около 25 млн. рублей по актуальному курсу.
Новые автомобили 00:06
Политика
Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта
Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Коммерсантъ вчера в 07:09
Футбол
«Спартак» уволил главу селекционного отдела
Московский "Спартак" отправил в отставку главу селекционного отдела Антона Чистякова, сообщает Sport24.
Газета.Ru вчера в 12:05
Общество
В Шотландии археолог-любитель нашел клад возрастом в три тысячи лет
В Шотландии археолог-любитель нашел древние артефакты времен Бронзового века, пишет The Guardian.
Росбалт вчера в 23:20
Происшествия
Александр Ширвиндт попал в ДТП в Новгородской области
REGNUM вчера в 10:52
Происшествия
ФСБ задержала в Ивановской области торговцев наркотиками
RT на русском 02:53
Общество
В Белоруссии запретили продажу пиротехники на фоне протестов
Запрет на оптовую и розничную торговлю пиротехникой вводится с 12 августа на территории Белоруссии, сообщает министерство антимонопольного регулирования и торговли.
Национальная служба новостей 03:33
Политика
Байден назвал кандидата на пост вице-президента США
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выбрал сенатора от Калифорнии Камалу Харрис кандидатом на пост вице-президента Соединённых Штатов.
RT на русском вчера в 16:41
Здоровье
Онколог Смирнова назвала признаки рака толстой кишки на каждой стадии
Врач-онколог Елена Смирнова рассказала о признаках рака толстой кишки, которые появляются на разных стадиях развития заболевания.
OAnews 02:58
Армия и оружие
Российские военные показали свою работу на авиабазе «Хмеймим» в Сирии
Военные летчики отмечают день ВВС. Праздник - не повод расслабляться.
РЕН ТВ 02:07
Футбол
Мендеш предлагал «МЮ» Фати как альтернативу Санчо. «Барса» не продаст хавбека и продлит с ним контракт
Агент Жорже Мендеш предложил Фати руководству «Манчестер Юнайтед» в качестве альтернативы полузащитнику «Боруссии» Джейдону Санчо, о трансфере которого английский клуб пока не сумел договориться.
Sports.ru 03:08