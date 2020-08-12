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Слово и Дело
Слово и Дело

ВОЗ проверит тестирование российской вакцины от коронавируса

11 августа президент Владимир Путин сообщил о регистрации первой в мире вакцины от COVID-19, которая была разработана центром имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получила название "Спутник V".В источнике
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News.ru

ВОЗ запросила у России сведения о первой в мире вакцине от COVID-19

News.ru04:34
Эхо Москвы

Российская вакцина от коронавируса пока не может быть выпущена ни одной из стран, — считает глава ПАОЗ

Эхо Москвывчера в 12:05
РБК

ВОЗ проверит данные об испытаниях российской вакцины от коронавируса

РБК22:41
Взгляд.ру

ВОЗ затребовала больше информации о российской вакцине от коронавируса

Взгляд.рувчера в 12:50
ТАСС

ВОЗ нужно получить больше данных о вакцине из РФ от коронавируса, чтобы рекомендовать ее

ТАССвчера в 12:39
REGNUM

ВОЗ хочет убедиться в безопасности российской вакцины от COVID-19

REGNUM02:52
RT на русском

В ВОЗ прокомментировали регистрацию в России вакцины от коронавируса

RT на русскомвчера в 06:03

Власти Минска оценили ущерб от беспорядков в более чем $200 тысяч

Минские власти оценили материальный ущерб от столкновений демонстрантов с полицией на фоне президентских выборов в стране в 500 тыс. белорусских рублей (около $203 тыс.), пишет БелТА со ссылкой на слова начальника управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Владимира Лебедя.
Газета.Ru05:56
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Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Коммерсантъвчера в 07:09
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Авиакомпании ограничили провоз ручной клади на рейсах в Турцию

По данным ассоциации, авиакомпании Pegas Fly, Nordwind и «Россия» ограничили провоз ручной клади на рейсах в Турцию – за исключением женских сумочек, мужских портфелей, чехлов и сумок для ноутбуков, детских сумок, подарочных товаров из коммерческих зон аэропорта, привезенных пассажиром предметов, багажа дипломатических курьеров и ювелирных изделий.
Ведомостивчера в 11:40
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Названы сферы экономики с наиболее высоким риском увольнения

Больше остальных рискуют остаться без работы люди, занятые в сфере торговли, услуг, бытового обслуживания, административной работы, а также в транспортной отрасли, пишут "Известия" со ссылкой на исследование Минтруда.
РИА Новости22:25
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Военные построили трубопровод для переброски воды в Симферополь

Российские военные по просьбе властей Крыма провели трубопровод между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, чтобы перебрасывать пресную воду в крымскую столицу, передает Интерфакс.
Аргументы и Факты10 августа в 07:05
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Минспорт поможет ВФЛА погасить долг перед World Athletics

"Принимая во внимание кризисную ситуацию, сложившуюся в российской легкой атлетике, министерство спорта Российской Федерации приняло беспрецедентное решение о выделении Всероссийской федерации лёгкой атлетики единовременной субсидии на развитие вида спорта, в том числе на погашение долга перед World Athletics", — говорится в сообщении на сайте Минспорта.
Реальное время06:41

Рубин — Локомотив 0:2

Московский "Локомотив" в рамках первого тура сегодня 2020/2021 года переиграл в Казани местный "Рубин" со счётом 2:0. Оба гола были забиты в первом тайме встречи: на второй минуте отличился Алексей Миранчук, на 26-й минуте результат закрепил Дмитрий Баринов.
SM Newsвчера в 14:57
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