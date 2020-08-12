ВОЗ проверит тестирование российской вакцины от коронавируса
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11 августа президент Владимир Путин сообщил о регистрации первой в мире вакцины от COVID-19, которая была разработана центром имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получила название "Спутник V".В источнике
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