Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 234 тысячи человек, почти 10 тысяч скончались. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

с чего всё началось

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич рассказал, что научных доказательств того, что прививки от сезонного гриппа помогают людям лучше переносить COVID-19 или болеть им в легкой форме, не существует.

ВОЗ развеял слухи: коронавирус не передается через воду из-под крана

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