Минск, 11 апреля 2020, 15:58 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала Белоруссии запретить массовые мероприятия. Об это 11 апреля заявил руководитель экспертной миссии ВОЗ Патрик О'Коннор на брифинге.

Кино Опубликована альтернативная сцена смерти Черной Вдовы в «Мстителях» Об альтернативной сцене смерти Черной Вдовы в фильме Энтони и Джо Руссо «Мстители: Финал» ранее рассказала исполнительница роли супергероини Скарлетт Йоханссон. 4

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Здоровье Доктор Мясников: «Коронавирус нас явно щадит» Москва, 11 апреля 2020, 09:56 — REGNUM Российский медик, учёный, главный врач Московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников проанализировал статистику смертности от коронавируса и пришёл к обнадёживающему выводу: возможно, именно российская медицина окажется более приспособленной к экстремальным условиям. 506

Наука Обнаружены новые симптомы коронавируса Китайские научные исследователи обнаружили новые симптомы у пациентов с подтвержденным коронавирусом.

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Общество Китай отправил в Россию группу медиков для борьбы с коронавирусом Пекин, 11 апреля 2020, 06:25 — REGNUM Группа китайских специалистов отправилась в Россию для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, сообщили 11 апреля в пресс-службе министерства иностранных дел Китая. 1K

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Общество Роспотребнадзор: лишь 3% россиян имеют иммунитет к коронавирусу Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что в нашей стране лишь малая доля людей сталкивалась с коронавирусом, поэтому иммунитет к нему имеют всего три процента населения. 918