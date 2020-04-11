Коронавирус

REGNUMREGNUMВОЗ рекомендовала Белоруссии ужесточить ограничительные меры

Минск, 11 апреля 2020, 15:58 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала Белоруссии запретить массовые мероприятия. Об это 11 апреля заявил руководитель экспертной миссии ВОЗ Патрик О'Коннор на брифинге.
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В ВОЗ рекомендовали Белоруссии готовиться к худшим сценариям пандемии

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ВОЗ призвала Белоруссию готовиться к худшему

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ВОЗ: парад в Минске проводить нежелательно из-за коронавируса

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ВОЗ посоветовала Белоруссии готовиться к худшему сценарию с коронавирусом

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ВОЗ посоветовала Белоруссии не проводить парад ко Дню Победы

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ВОЗ предупредила о «новой фазе эволюции вспышки коронавируса» в Белоруссии

Вести.Ru09:27
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Происшествия

В Удмуртии шесть человек погибли, отравившись неизвестным веществом

Шесть человек скончались в результате отравления неизвестным химическим веществом, которое употребляли в качестве спиртного, сообщает СКР по региону.
РИА Новости 05:38
17
Общество

В Тульской области продлен запрет на работу ТЦ и залов ресторанов

Сегодня, 11 апреля, Губернатор Тульской области внес изменения в Указ «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».
Первый Тульский 09:59
2
Кино

Опубликована альтернативная сцена смерти Черной Вдовы в «Мстителях»

Об альтернативной сцене смерти Черной Вдовы в фильме Энтони и Джо Руссо «Мстители: Финал» ранее рассказала исполнительница роли супергероини Скарлетт Йоханссон.
Культуромания вчера в 14:42
4
Общество

Два пациента с коронавирусом умерли в Чечне

Два пациента с коронавирусом умерли в Чечне В Чечне умерли два пациента с коронавирусом, сообщает РИА "Новости" со ссылкой власти республики.
Медиазона 09:26
2
Политика

Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России

Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
4K
Общество

На всех въездах в Москву дежурят полицейские

Численность наружных отрядов полиции увеличена в Москве, наряды Госавтоинспекции работают на всех въездах в Москву, они контролируют передвижение транспорта, уточняют причину въезда в столицу, сообщает ГУ МВД России по городу Москве.
РИА Новости 08:15
1,5K
Политика

Бывший вратарь сборной Украины критично отозвался о дружбе с Россией

Бывший голкипер донецкого "Шахтера" и сборной Украины Рустам Худжамов критично отозвался о дружбе его страны с Россией, передает Tribuna.com.
Газета.Ru 06:05
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Шоу-бизнес

Киностудия Глюкозы и Максима Фадеева признана банкротом

Киностудия певицы Глюкозы (Наталья Чистяковой-Ионовой) и Максима Фадеева признана банкротом, об этом свидетельствуют данные портала СПАРК.
РЕН ТВ вчера в 05:26
22
Общество

Назван наиболее ранний срок окончания эпидемии коронавируса в России

При наиболее оптимистичном развитии ситуации с COVID-19 эпидемия в России может закончиться в июне.
РИА Новости 07:04
2,2K
Наука

Новый перовскитный диод является одновременно передатчиком и приемником света

Исследователи объяснили, что источники света и их детекторы являются ключевыми компонентами множества устройств.
Хайтек 06:48
Игры

В Call of Duty: Modern Warfare стартовал третий сезон

ЭндлессГеймОвер 08 апреля в 03:16
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Политика

Мэр города Салавата отправлен в отставку

Башинформ 02:52
6
Здоровье

Доктор Мясников: «Коронавирус нас явно щадит»

Москва, 11 апреля 2020, 09:56 — REGNUM Российский медик, учёный, главный врач Московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников проанализировал статистику смертности от коронавируса и пришёл к обнадёживающему выводу: возможно, именно российская медицина окажется более приспособленной к экстремальным условиям.
REGNUM 02:56
506
Общество

Москва приостанавливает работу большинства городских организаций

Газета.Ru вчера в 13:16
240
Наука

Обнаружены новые симптомы коронавируса

Китайские научные исследователи обнаружили новые симптомы у пациентов с подтвержденным коронавирусом.
Lenta.ru 09:52
Общество

Воробьев объявил о введении пропускного режима в Подмосковье

Красногорск, 10 апреля 2020, 21:13 — REGNUM Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о поэтапном введении в регионе пропускного режима.
REGNUM вчера в 14:13
672
Здоровье

Количество заболевших коронавирусом увеличилось в Челябинской области

Число заболевших коронавирусной инфекцией в Челябинской области увеличилось до 42 человек.
АиФ Челябинск 02:06
23
Энергетика

Федун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром

Новое соглашение с ОПЕК по ограничению нефтедобычи было необходимо, однако оно имеет как позитивные, так и негативные стороны, сообщил вице-президент и совладелец крупнейшей российской частной нефтяной компании ЛУКОЙЛ Леонид Федун в разговоре с РБК.
РБК 09:40
16
Политика

Верховный суд разъяснил порядок расчета процессуальных сроков в апреле

Процессуальные сроки продлеваются автоматически, так как в них не входят нерабочие дни, введенные указом президента России Путиным в рамках борьбы с коронавирусом, заявил секретарь пленума Верховного суда РФ Виктор Момотов на виртуальном Петербургском международном юридическом форуме «9 ½: Законы коронавируса», 11 апреля сообщает пресс-служба Верховного суда.
ИА Красная Весна 09:58
Шоу-бизнес

Представитель Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы

Как заявлял представитель Бабкиной, пресс-атташе театра "Русская песня" Александр Велор, коронавирус у нее не обнаружили.
РИА Новости 03:36
16
Общество

Песков оценил сроки наступления пика заболеваемости коронавирусом в РФ

В течение двух недель станет понятно, приблизилась ли Россия к пику заболеваемости коронавирусом или нет.
Известия 07:10
8
Общество

Китай отправил в Россию группу медиков для борьбы с коронавирусом

Пекин, 11 апреля 2020, 06:25 — REGNUM Группа китайских специалистов отправилась в Россию для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, сообщили 11 апреля в пресс-службе министерства иностранных дел Китая.
REGNUM вчера в 23:25
1K
Общество

YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке

Сервис YouTube восстановил видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Российская газета 09:13
85
Политика

В США предложили наказать Китай за коронавирус

Американский сенатор Линдси Грэм предложил наказать Китай за распространение коронавируса.
РЕН ТВ 07:40
154
Происшествия

В Архангельске медицинский центр закрыли на карантин

Для недопущения распространения коронавирусной инфекции медицинский центр имени Семашко закрыли на карантин.
Невские Новости 09:10
4
Шоу-бизнес

Илья Резник высказался о конфликте Любови Успенской с дочерью

Поэт-песенник Илья Резник уверен, что ссора Любови Успенской с дочерью Татьяной, после которой девушка уехала к отцу в США, является расплатой певицы за прошлые грехи.
Наша версия 09 апреля в 12:32
13
Общество

Роспотребнадзор: лишь 3% россиян имеют иммунитет к коронавирусу

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что в нашей стране лишь малая доля людей сталкивалась с коронавирусом, поэтому иммунитет к нему имеют всего три процента населения.
Новости РуФокс вчера в 13:26
918
Общество

В Турции люди из-за комендантского часа дерутся за хлеб

Введение властями Турции комендантского часа вследствие угрозы распространения коронавирусной инфекции спровоцировало в стране массовые беспорядки.
ToDay News Ufa 10:39
50
Общество

В России рассказали об испытании вакцины от коронавируса на людях

Генеральный директор Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов рассказал в интервью в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус — 2» на канале «Россия 1» об испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 на добровольцах.
RT на русском 06:15
216
Общество

Малкин о пандемии коронавируса: В США трупы складывают друг на друга

ToDay News Ufa вчера в 09:16
84
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