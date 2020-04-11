Минск, 11 апреля 2020, 15:58 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала Белоруссии запретить массовые мероприятия. Об это 11 апреля заявил руководитель экспертной миссии ВОЗ Патрик О'Коннор на брифинге.

Общество Подмосковье вслед за Москвой вводит электронные пропуска Воробьев уточнил, что пропуск будет действовать как в Московской области, так и в самой столице Ранее о введении электронных пропусков для поездок на любом транспорте сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. 27

Общество Академик РАН рассказал, когда может закончиться пандемия За последние недели в Россию спецрейсами было возвращено более 130 тысяч граждан, застрявших за границей из-за пандемии. 3

Экономика АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15% Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%. 507

Политика Европа может сохранить границы закрытыми до сентября Президент Франции Эмманюэль Макрон во время закрытой видеоконференции с руководителями профсоюзов коснулся вопроса о границах. 61

Общество Власти Кубани разъяснили обновленный режим карантина Ранее "Новая Кубань" писала, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил карантин в регионе до 18 апреля. 75

Футбол «Монако» показал главные достижения Головина в клубе Пресс-служба футбольного клуба «Монако» на официальной странице команды в Facebook опубликовало видеонарезку лучших моментов с участием российского полузащитника Александра Головина.

Общество В Оренбуржье продлён режим самоизоляции Оренбург, 11 апреля 2020, 16:05 — REGNUM В Оренбургской области режим самоизоляции продлен еще на неделю — до 19 апреля. 32

Здоровье Доктор Мясников: «Коронавирус нас явно щадит» Москва, 11 апреля 2020, 09:56 — REGNUM Российский медик, учёный, главный врач Московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников проанализировал статистику смертности от коронавируса и пришёл к обнадёживающему выводу: возможно, именно российская медицина окажется более приспособленной к экстремальным условиям. 948

Общество В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса за сутки побило рекорд В американском штате Нью-Йорк установлен очередной рекорд по числу летальных исходов от коронавирусной инфекции – за последние сутки скончались семьсот девяносто девять человек. 72

Футбол Фарфан: пускай в «Локомотиве» не трогают мои деньги Перуанский форвард «Локомотива» Джефферсон Фарфан раскритиковал решение клуба сократить футболистам и тренерам зарплату на 40% в связи с приостановкой чемпионата. 19

Общество Власти удалят данные электронных пропусков москвичей после карантина Сегодня, 11 апреля, господин Собянин своим указом ввел пропускную систему электронных кодов для поездок по Москве и за город на автомобилях и в общественном транспорте.

Общество В Нижегородской области ввели штрафы за нарушение режима самоизоляции Губернатор Глеб Никитин 10 апреля назначил должностных лиц, которые уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях в связи с нарушением гражданами установленного в регионе режима самоизоляции. 259

Шоу-бизнес Представитель Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы Динамика состояния народной артистки РСФСР, руководителя театра "Русская песня" Надежды Бабкиной, госпитализированной с пневмонией, положительная, сообщил РИА Новости исполнительный директор театра Антон Собянин. 21

Наука Причина появления новых вирусов раскрыта Как сообщает ToDay News Ufa, ученые считают, что человечество само спровоцировало появление в природе новых вирусов, активно уничтожая дикую природу. 34