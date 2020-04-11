Коронавирус

REGNUMREGNUMВОЗ рекомендовала Белоруссии ужесточить ограничительные меры

Минск, 11 апреля 2020, 15:58 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала Белоруссии запретить массовые мероприятия. Об это 11 апреля заявил руководитель экспертной миссии ВОЗ Патрик О'Коннор на брифинге.
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