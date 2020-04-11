Коронавирус
REGNUMВОЗ рекомендовала Белоруссии ужесточить ограничительные меры
Минск, 11 апреля 2020, 15:58 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала Белоруссии запретить массовые мероприятия. Об это 11 апреля заявил руководитель экспертной миссии ВОЗ Патрик О'Коннор на брифинге.
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Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 14:35, Ашберн
Происшествия
Россиянка убила мужа в ожидании результатов теста на коронавирус
Жительница Зеленограда убила гражданского мужа, пока ждала результатов теста на коронавирус, находясь на карантине.
Lenta.ru 13:28
Общество
Подмосковье вслед за Москвой вводит электронные пропуска
Воробьев уточнил, что пропуск будет действовать как в Московской области, так и в самой столице Ранее о введении электронных пропусков для поездок на любом транспорте сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Взгляд.ру 13:10
Общество
Академик РАН рассказал, когда может закончиться пандемия
За последние недели в Россию спецрейсами было возвращено более 130 тысяч граждан, застрявших за границей из-за пандемии.
Парламентская газета 09 апреля в 08:15
Политика
Песков заявил, что здоровье Путина отменное
Песков отметил, что Путин, переключившись на формат видеоконференций, также проводит отдельные встречи очно.
ТАСС 07:12
Общество
В Кремле отказались считать Россию проигравшей от сделки по нефти
В Кремле отказываются считать Россию проигравшей от сделки по нефти, заключенной по итогам заседания ОПЕК+.
Lenta.ru вчера в 09:08
Общество
YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке
Сервис YouTube восстановил видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Российская газета 09:13
Происшествия
В Индонезии произошло извержение вулкана Анак-Кракатау
Вулкан Анак-Кракатау в Индонезии выбросил несколько столбов пепла и дыма высотой в полкилометра.
Газета.Ru 07:08
Экономика
АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15%
Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%.
BFM.ru вчера в 06:21
Политика
Европа может сохранить границы закрытыми до сентября
Президент Франции Эмманюэль Макрон во время закрытой видеоконференции с руководителями профсоюзов коснулся вопроса о границах.
Коммерсантъ 05:02
Общество
Власти Кубани разъяснили обновленный режим карантина
Ранее "Новая Кубань" писала, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил карантин в регионе до 18 апреля.
Новая Кубань 11:06
Футбол
«Монако» показал главные достижения Головина в клубе
Пресс-служба футбольного клуба «Монако» на официальной странице команды в Facebook опубликовало видеонарезку лучших моментов с участием российского полузащитника Александра Головина.
Евро-футбол.ру 13:56
Происшествия
Кинешемскую ЦРБ закрывают на карантин
Кинешемскую црб закрывают на карантин.
IvanovoNews 04:45
Общество
Собянин предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса
В Москве выявили 6698 больных COVID-19, из них 313 человек выздоровели, 38 умерли.
РИА Новости 09 апреля в 20:09
Общество
В Оренбуржье продлён режим самоизоляции
Оренбург, 11 апреля 2020, 16:05 — REGNUM В Оренбургской области режим самоизоляции продлен еще на неделю — до 19 апреля.
REGNUM 09:05
Общество
Оперштаб объяснил пробки в Химках из машин скорой помощи
РИА Новости 11:50
Общество
Собянин объявил о введении пропускного режима в Москве
Итого - около 75% процентов жителей города сегодня лишены возможности свободно передвигаться по Москве.
Комсомольская правда вчера в 13:00
Здоровье
Доктор Мясников: «Коронавирус нас явно щадит»
Москва, 11 апреля 2020, 09:56 — REGNUM Российский медик, учёный, главный врач Московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников проанализировал статистику смертности от коронавируса и пришёл к обнадёживающему выводу: возможно, именно российская медицина окажется более приспособленной к экстремальным условиям.
REGNUM 02:56
Общество
В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса за сутки побило рекорд
В американском штате Нью-Йорк установлен очередной рекорд по числу летальных исходов от коронавирусной инфекции – за последние сутки скончались семьсот девяносто девять человек.
Страна Советов on-line вчера в 07:14
Футбол
Фарфан: пускай в «Локомотиве» не трогают мои деньги
Перуанский форвард «Локомотива» Джефферсон Фарфан раскритиковал решение клуба сократить футболистам и тренерам зарплату на 40% в связи с приостановкой чемпионата.
RT на русском 14:07
Биатлон
«Я мотивирован как никогда». Бабиков настроен вернуться в сборную
Никогда не был мотивирован тренироваться так, как сейчас.
Спорт-Экспресс 11:25
Общество
Власти удалят данные электронных пропусков москвичей после карантина
Сегодня, 11 апреля, господин Собянин своим указом ввел пропускную систему электронных кодов для поездок по Москве и за город на автомобилях и в общественном транспорте.
Коммерсантъ 13:39
Общество
В Нижегородской области ввели штрафы за нарушение режима самоизоляции
Губернатор Глеб Никитин 10 апреля назначил должностных лиц, которые уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях в связи с нарушением гражданами установленного в регионе режима самоизоляции.
АПН - Нижний Новгород вчера в 17:20
Шоу-бизнес
Представитель Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы
Динамика состояния народной артистки РСФСР, руководителя театра "Русская песня" Надежды Бабкиной, госпитализированной с пневмонией, положительная, сообщил РИА Новости исполнительный директор театра Антон Собянин.
РИА Новости 03:36
Экономика
Крупная утечка: УК предупредили власти о массовых долгах за услуги ЖКХ
70% россиян могут не оплатить услуги ЖКХ за апрель из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Известия вчера в 12:43
Наука
Причина появления новых вирусов раскрыта
Как сообщает ToDay News Ufa, ученые считают, что человечество само спровоцировало появление в природе новых вирусов, активно уничтожая дикую природу.
ToDay News Ufa 05:46
Общество
Евсеев считает, что в России нет альтернативы Путину
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев считает действующего президента России Владимира Путина единственным человеком, способным управлять государством.
RT на русском 12:59
Энергетика
Федун оценил выгоду России от нового соглашения с ОПЕК
В пятницу 23 страны, включая Россию и Саудовскую Аравию, договорились о новом сокращении добычи в рамках сделки ОПЕК+ — на 10 млн баррелей в сутки начиная с 1 мая.
Коммерсантъ 11:58
Общество
Скончался бывший мэр Петрозаводска Виктор Масляков
Видный в прошлом карельский политик ушел из жизни в 60 лет.
Московский Комсомолец 14:18