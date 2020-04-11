Минск, 11 апреля 2020, 15:58 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала Белоруссии запретить массовые мероприятия. Об это 11 апреля заявил руководитель экспертной миссии ВОЗ Патрик О'Коннор на брифинге.

Космос Россия заберет себе обратно три бракованных «Протон-М» Источник рассказал, что две бракованных ракеты по железной дороге уже направлены в Москву, а третий носитель будет отправлен позднее. 14

Энергетика Федун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром Вице-президент "Лукойла" Федун заявил, что сделка ОПЕК+ о снижении добычи нефти позволила прекратить нефтяную войну между крупнейшими нефтепроизодителями, однако принятое решение сравнимо с заключением Брестского мира сто лет назад. 687

Космос В США назначили дату следующего запуска спутников Starlink Вашингтон, 11 апреля 2020, 11:59 — REGNUM Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с пакетом из 60 спутников Starlink назначен на 16 апреля, заявил представитель космических сил США Дуг Скисс, курирующий запуски с космического центра им. Кеннеди во Флориде.

Транспорт Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт. 2,4K

Транспорт В Москве активируют «спящие» штрафы для нарушивших изоляцию водителей После введения режима спецпропусков в Москве начнет действовать поправка в столичный КоАП, предусматривающая штрафы за нарушение карантина с использованием автомобиля.

Общество Умер российский политолог Александр Некрасов В Великобритании на 64-м году жизни скончался российский политолог, участник передачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым» Александр Некрасов. 332

Культура Ежегодный фестиваль Burning Man отменили из-за коронавируса Daily Mail отметил, что Burning Man отмечается с 1986 года в пустыне Блэк-Рок в штате Невада и в этом году был запланирован на 30 августа. 1

Футбол Коронавирус лишил жизни маму Гвардиолы. Ода великой женщине, которая сделала Пепа легендой 6 апреля стало известно, что 82-летняя мама Гвардиолы, которая во многом повлияла на его карьеру и жизнь, скончалась от коронавируса.

Общество Ученые сочли дистанцию в 1,5 метра ненадежной защитой от коронавируса Исследователи из Левенского католического университета (Бельгия) и Технического университета Эйндховена (Нидерланды) установили, что дистанция в 1,5 метра слишком мала, чтобы защититься от коронавируса.

Общество Вирусолог оценил прогноз окончания эпидемии коронавируса в России Доктор медицинских наук, вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев согласился с мнением советника директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академика РАН Виктора Малеева о сроках окончания эпидемии коронавируса в России. 4

Здоровье Доктор Мясников поведал о коронавирусном «русском чуде» Российская система здравоохранения, делающая упор на стационары, а не первичную амбулаторную помощь, более устойчива в экстремальных условиях, сообщил врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram. 1,1K

Происшествия В Канны не пустили самолёт с богачами из-за нарушения карантина Частный британский самолет вместе с пассажирами, которые направлялись в Канны, пришлось развернуть буквально на полпути до заветной цели.