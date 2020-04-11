Коронавирус
REGNUMВОЗ рекомендовала Белоруссии ужесточить ограничительные меры
Минск, 11 апреля 2020, 15:58 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала Белоруссии запретить массовые мероприятия. Об это 11 апреля заявил руководитель экспертной миссии ВОЗ Патрик О'Коннор на брифинге.
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Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 19:09, Ашберн
Космос
Россия заберет себе обратно три бракованных «Протон-М»
Источник рассказал, что две бракованных ракеты по железной дороге уже направлены в Москву, а третий носитель будет отправлен позднее.
Lenta.ru вчера в 13:12
Здоровье
Создана модель распространения коронавируса в Нижегородской области
В Нижегородской области создана математическая модель распространения коронавирусной инфекции.
Гипер НН 15:00
Общество
Собянин предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса
В Москве выявили 6698 больных COVID-19, из них 313 человек выздоровели, 38 умерли.
РИА Новости 09 апреля в 20:09
Общество
Вениамин Кондратьев частично продлил карантин на Кубани
Кондратьев записал обращение к жителям Краснодарского края, в котором продлил карантин до 18 апреля.
Южный Федеральный вчера в 14:53
Энергетика
Федун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром
Вице-президент "Лукойла" Федун заявил, что сделка ОПЕК+ о снижении добычи нефти позволила прекратить нефтяную войну между крупнейшими нефтепроизодителями, однако принятое решение сравнимо с заключением Брестского мира сто лет назад.
Газета.Ru 17:59
Космос
В США назначили дату следующего запуска спутников Starlink
Вашингтон, 11 апреля 2020, 11:59 — REGNUM Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с пакетом из 60 спутников Starlink назначен на 16 апреля, заявил представитель космических сил США Дуг Скисс, курирующий запуски с космического центра им. Кеннеди во Флориде.
REGNUM 04:59
Транспорт
Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте
В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ 14:25
Общество
ЕАЭС ввел запрет на вывоз некоторых видов продовольствия
В ЕАЭС начал действовать запрет на вывоз некоторых видов сельхозпродукции и продовольствия из стран союза.
Интерфакс 17:42
Политика
Трамп объявил положение «масштабного бедствия» во всех 50 штатах США
Президент США Дональд Трамп объявил положение "масштабного бедствия" (major disaster) во всех пятидесяти штатах страны.
Российская газета 18:00
Хоккей
Капризов отказался продлевать контракт с ЦСКА и хочет сменить агента
Форвард хоккейного клуба ЦСКА Кирилл Капризов отказался продлевать соглашение с клубом и желает сменить своего агента.
Metaratings 09:35
Транспорт
В Москве активируют «спящие» штрафы для нарушивших изоляцию водителей
После введения режима спецпропусков в Москве начнет действовать поправка в столичный КоАП, предусматривающая штрафы за нарушение карантина с использованием автомобиля.
РБК 18:51
Авто
Опубликованы фото салона кроссовера Kia Sonet
В Сети опубликовали фотографии салона новой модели южнокорейского кроссовера KIA Sonet.
Rusargument 04:20
Общество
Умер российский политолог Александр Некрасов
В Великобритании на 64-м году жизни скончался российский политолог, участник передачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым» Александр Некрасов.
RT на русском 11:28
Культура
Ежегодный фестиваль Burning Man отменили из-за коронавируса
Daily Mail отметил, что Burning Man отмечается с 1986 года в пустыне Блэк-Рок в штате Невада и в этом году был запланирован на 30 августа.
Народные новости 03:52
Футбол
Коронавирус лишил жизни маму Гвардиолы. Ода великой женщине, которая сделала Пепа легендой
6 апреля стало известно, что 82-летняя мама Гвардиолы, которая во многом повлияла на его карьеру и жизнь, скончалась от коронавируса.
Ставка TV вчера в 11:02
Общество
Россияне нашли замену медицинским маскам для защиты от коронавируса
Россияне из-за дефицита медицинских масок стали использовать для защиты от коронавируса пластиковые маски-экраны для лица.
Наша версия 04:51
Общество
Ученые сочли дистанцию в 1,5 метра ненадежной защитой от коронавируса
Исследователи из Левенского католического университета (Бельгия) и Технического университета Эйндховена (Нидерланды) установили, что дистанция в 1,5 метра слишком мала, чтобы защититься от коронавируса.
Взгляд.ру 14:45
Технологии
Во Франции нашли флягу римского легионера
Были найдены многочисленные артефакты, в том числе фляга легионера.
Дилетант 04:15
Происшествия
В аэропорту Нидерландов задержан вооруженный мужчина
Полиция Нидерландов задержала в международном аэропорту "Схипхол" вооруженного мужчину.
Российская газета 18:20
Армия и оружие
Атака Ми-24 армии Хафтара в Ливии попала на видео
Lenta.ru вчера в 06:13
Общество
Вирусолог оценил прогноз окончания эпидемии коронавируса в России
Доктор медицинских наук, вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев согласился с мнением советника директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академика РАН Виктора Малеева о сроках окончания эпидемии коронавируса в России.
РИА Новости 17:37
Здоровье
Доктор Мясников поведал о коронавирусном «русском чуде»
Российская система здравоохранения, делающая упор на стационары, а не первичную амбулаторную помощь, более устойчива в экстремальных условиях, сообщил врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram.
Вести.Ru 10:30
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В Канны не пустили самолёт с богачами из-за нарушения карантина
Частный британский самолет вместе с пассажирами, которые направлялись в Канны, пришлось развернуть буквально на полпути до заветной цели.
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ИА Вебург 09 апреля в 06:47
Политика
В США предложили наказать Китай за коронавирус
Американский сенатор Линдси Грэм предложил наказать Китай за распространение коронавируса.
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Шоу-бизнес
Представитель Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы
Динамика состояния народной артистки РСФСР, руководителя театра "Русская песня" Надежды Бабкиной, госпитализированной с пневмонией, положительная, сообщил РИА Новости исполнительный директор театра Антон Собянин.
РИА Новости 03:36