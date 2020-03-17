Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
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ВОЗ рекомендовала лекарство для самолечения от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала пить парацетамол для лечения от коронавируса, заявил ее пресс-секретарь Кристиан Линдмайер.
РИА Новости06:52

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ВОЗ посоветовала парацетамол вместо ибупрофена при лечении COVID-19

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ВОЗ назвала лекарство для самолечения от коронавируса

Lenta.ru07:19

ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

RT на русском07:08

ВОЗ не советует принимать ибупрофен при лечении от коронавируса

Газета.Ru07:49

ВОЗ рекомендовала лекарство для самолечения от коронавируса

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Правительство РФ будет следить, чтобы всем хватило гречки

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