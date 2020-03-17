Коронавирус
RT на русскомВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
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Всемирная организация здравоохранения рекомендовала пить парацетамол для лечения от коронавируса, заявил ее пресс-секретарь Кристиан Линдмайер.РИА Новости06:52
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Политика
Зеленский назначил нового генерального прокурора Украины
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Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий на 6,1 процента с 1 апреля.
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Принадлежащее "Газпрому" судно "Академик Черский", которое может достроить "Северный поток — 2", снова изменило маршрут и теперь направляется в сторону Мозамбика, следует из данных портала по отслеживанию судов Vesselfinder.
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Организаторы «Евровидения-2020» прокомментировали возможную отмену музыкального конкурса
Многие ожидают, что на фоне введения подобных мер крупнейший музыкальный конкурс «Евровидение-2020» также будет отменено.
Экономика
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Экономист Сергей Хестанов, советник по макроэкономике гендиректора «Открытие Брокер», доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС при президенте России, оценил перспективы курса рубля по отношению к доллару.
Общество
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В столичных детских садах ввели свободное посещение, но полностью закрывать их из-за ситуации с коронавирусом не будут, сообщает «Интерфакс».
Политика
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Президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам в связи с распространением коронавируса и заявил, что несмотря на высокий уровень риска, ситуация в целом под контролем.
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Президент России Владимир Путин потребовал повсеместно и активнее бороться с завышением цен на продукты питания в условиях нынешней ситуации в экономике, сообщает ТАСС.
Шоу-бизнес
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Общество
«Этот вирус принес и что-то прекрасное». В опустевшую Венецию приплыли дельфины и лебеди
Объявленный в Венеции карантин очистил каналы. В них вернулись птицы и даже дельфины.
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Правительство РФ будет следить, чтобы всем хватило гречки
Правительство Российской Федерации приняло решение каждый день мониторить рынок и оценивать доступность продуктов, которые входят в список социально значимых.
Армия и оружие
С-400 отразили условное нападение на Северный морской путь
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В оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин
В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин.
Политика
Президент Сербии заявил о подлости отказавшего в помощи Евросоюза
Президент Сербии Александр Вучич, который столкнулся с запретом на экспорт из Евросоюза медикаментов и оборудования из-за коронавируса, заявил, что никакой международной и европейской солидарности нет.
Кино
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Политика
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Энергетика
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Напряженные отношения между Москвой и Эр-Риядом заставили владельцев нефтяных танкеров в несколько раз поднять тарифы на перевозку сырья.